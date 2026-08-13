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चिरमिरी ओपन कास्ट माइंस में कबाड़ चोरों का आतंक, कबाड़ से लदी स्कॉर्पियो छोड़कर भागे माफिया

लंबे समय से शिकायतें मिल रही हैं कि कबाड़ माफिया रात के समय खदान परिसर में घुसकर कीमती कबाड़ चोरी कर ले जाते हैं.

SCRAP THIEVES CHIRMIRI
चिरमिरी माइंस में कबाड़ चोरी (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 13, 2026 at 1:17 PM IST

3 Min Read
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एमसीबी: कोयलांचल नगरी चिरमिरी स्थित एसईसीएल की ओपन कास्ट माइंस में कबाड़ चोरी का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है. ताजा मामले में सुरक्षा कर्मियों की सतर्कता से कबाड़ से लदी एक स्कॉर्पियो को तो पकड़ लिया गया, लेकिन उसमें सवार कबाड़ माफिया अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए. घटना ने एक बार फिर खदान की सुरक्षा व्यवस्था और करोड़ों रुपये के सरकारी कबाड़ की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

चिरमिरी ओपन कास्ट माइंस परिसर में बीती रात सुरक्षा कर्मियों को एक स्कॉर्पियो वाहन संदिग्ध अवस्था में दिखाई दिया. वाहन पूरी तरह कबाड़ से लदा हुआ था. कबाड़ माफिया स्कॉर्पियो जैसे वाहनों का इस्तेमाल कर खदान से लोहे, मशीनों के पुर्जे और अन्य कबाड़ बाहर ले जाने का प्रयास कर रहे थे. सुरक्षा कर्मियों ने तत्काल सूझबूझ दिखाते हुए वाहन को चारों तरफ से घेर लिया. खुद को घिरा देख स्कॉर्पियो में सवार लोग वाहन को मौके पर ही छोड़कर जंगल की ओर भाग निकले.

चिरमिरी ओपन कास्ट माइंस में कबाड़ चोरी (ETV Bharat Chhattisgarh)

कबाड़ चोरी से माइंस को लाखों का नुकसान

अंधेरे और खदान के दुर्गम इलाके का फायदा उठाकर आरोपी फरार होने में सफल रहे. ओपन कास्ट माइंस में कबाड़ चोरी की घटनाएं कोई नई नहीं हैं. लंबे समय से शिकायतें मिल रही हैं कि कबाड़ माफिया रात के समय खदान परिसर में घुसकर कीमती कबाड़ चोरी कर ले जाते हैं. अनुमान है कि इस तरह की चोरियों से एसईसीएल को हर महीने लाखों रुपये का नुकसान हो रहा है. कबाड़ को खुले बाजार में खपाकर माफिया मोटा मुनाफा कमा रहे हैं.

Scrap theft in Chirmiri
चिरमिरी ओपन कास्ट माइंस में कबाड़ चोरी (ETV Bharat Chhattisgarh)

पुलिस ने कब्जे में ली गाड़ी, जांच शुरू

इधर घटना की सूचना मिलते ही एसईसीएल चिरमिरी ओपन कास्ट माइंस के उप क्षेत्रीय प्रबंधक अरुण सिंह चौहान मौके पर पहुंचे. उन्होंने पूरे मामले की जानकारी चिरमिरी पुलिस को दी. सूचना पर चिरमिरी थाना प्रभारी विजय सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने कबाड़ से लदी स्कॉर्पियो को जब्त कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.

चोरी करने के प्रयास और शासकीय संपत्ति का नुकसान करने का प्रयास हुआ है. इस मामले की जांच जारी है- विजय सिंह, थाना प्रभारी, चिरमिरी

पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि कबाड़ चोरी के पीछे कौन लोग शामिल हैं और खदान से चोरी किए गए कबाड़ को कहां खपाया जा रहा था. वहीं माइंस के उप क्षेत्रीय प्रबंधक ने आगे कहा कि खदान में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा, ताकि ऐसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सके.

हमारे सुरक्षाकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए रंगे हाथ गाड़ी को कबाड़ चोरी करते पकड़ा है. इसकी जांच की जा रही है- अरुण सिंह चौहान, उप क्षेत्रीय प्रबंधक, चिरमिरी ओपन कास्ट माइंस

ओपन कास्ट माइंस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं. सवाल यह भी है कि कबाड़ माफिया इतनी आसानी से खदान परिसर में प्रवेश कैसे कर ले रहे हैं और भारी वाहन लेकर बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं.

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