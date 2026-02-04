स्क्रैप माफिया रवि काना की रिहाई का मामला, जेल अधिकारियों और कर्मचारियों पर FIR
रवि काना अगस्त 2024 में गौतमबुद्धनगर की जेल से बांदा जेल लाया गया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 4, 2026 at 9:25 AM IST
बांदा: गौतमबुद्धनगर के गैंगस्टर व स्क्रैप माफिया रवि काना की बांदा जेल से रिहाई के मामले में लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं. जहां 30 जनवरी को इस पूरे मामले को लेकर यूपी कारागार प्रशासन और सुधार सेवा विभाग ने बांदा जेल के कारापाल विक्रम सिंह को निलंबित कर दिया था. वहीं, मंगलवार को जेल के अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध शहर कोतवाली में मामला भी दर्ज किया गया है. एसपी ने एएसपी के नेतृत्व में एक जांच टीम का गठन भी किया है.
29 जनवरी को रवि काना की हुई थी रिहाई: बता दें कि रवि काना अगस्त 2024 में गौतमबुद्धनगर की जेल से बांदा जेल लाया गया था. तबसे यह यहां पर निरुद्ध था. वहीं, उसे 29 जनवरी को जेल से रिहाई कर दिया गया था. गौतमबुद्धनगर के सीजेएम की तरफ से एक पत्र जारी किया गया और बताया गया कि बिना न्यायालय की अनुमति के रवि काना को जेल से रिहा कर दिया गया, जो न्यायिक आदेशों की अवहेलना है व अपराध है. इसके बाद यहां के कारापाल विक्रम सिंह को 30 जनवरी को निलंबित कर दिया गया था. मंगलवार को अब यहां के अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है.
जेल चौकी प्रभारी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज: पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल ने बताया कि जेल चौकी प्रभारी द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर जेल में नियुक्त अधिकारी व कर्मचारियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है, जिसमें आरोप लगा है कि जेल में निरुद्ध गौतमबुद्ध नगर का एक अपराधी जिसका नाम रवि काना है. उसका गौतमबुद्धनगर के न्यायालय के समक्ष वीसी से पेशी के बाद बिना किसी न्यायालय के आदेश के व बिना न्यायालय को सूचित किए उसको रिहा कर दिया गया.
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि प्रकरण बहुत संवेदनशील है, जिसमें मेरे स्तर से विशेष विवेचनात्मक टीम अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में गठित की गई है. इसमें हर पहलू पर गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर किन परिस्थितियों में अभियुक्त को रिहा किया गया. वहीं प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
