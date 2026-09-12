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लखनऊ में थाने के सामने कबाड़ी ने दादा-पोते को चाकू से गोदा, बुजुर्ग की मौत, पोता वेंटिलेटर पर

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी प्रतिमा विसर्जन के दौरान डूबने से 20 वर्षीय युवक की मौत.

लखनऊ में चाकू से मार कर बुजुर्ग की हत्या
लखनऊ में चाकू से मार कर बुजुर्ग की हत्या (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 12, 2026 at 5:11 PM IST

3 Min Read
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लखनऊ/बहराइच/अमरोहा: जनपद के मड़ियांव में शनिवार को मामूली विवाद पर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर चाकू से हमला कर दादा-पोते को गंभीर रुप से घायल कर दिया. मौके पर मौजूद लोगों ने गंभीर हालत में दोनों को लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया, जहां के डॉक्टरों ने बुजुर्ग को मृत घोषित कर दिया, जबकि पोते की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है. सरेराह हुई इस वारदात से इलाके में हड़कंप है.

वहीं ​बहराइच के रुपईडीहा में शनिवार देर श्रीकृष्ण जन्माष्टमी प्रतिमा विसर्जन के दौरान गहरे पानी में डूबने से एक 20 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जबकि अमरोहा के आदमपुर थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह कोकापुर निवासी जोगेंद्र की शव पड़ी मिली, खेत में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरु कर दी है.

ए​डीसीपी नवीन कुमार सिंह (VIDEO Credit : ETV Bharat)
ए​डीसीपी नवीन कुमार सिंह के अनुसार, ​भरत नगर मड़ियांव निवासी मगन बिहारी तिवारी नगर निगम से सेवानिवृत्त कर्मचारी थे, मगन बिहारी आज अपने पोते संकल्प तिवारी के साथ बिजली बिल जमा कराने जा रहे थे.

मड़ियांव थाने के ठीक सामने फ्लाई ओवर के नीचे से गुजरते वक्त उनकी गाड़ी एक कबाड़ी के ठेले से टकरा गई. देखते ही देखते कबाड़ी और संकल्प के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई.

​विवाद के दौरान कबाड़ी ने अचानक अपनी कमर से धारदार चाकू निकाला और सीधे संकल्प पर जानलेवा हमला कर दिया. हमला होते देख 65 वर्षीय मगन बिहारी तिवारी पोते को बचाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन बेखौफ हमलावर ने बुजुर्ग मगन बिहारी के पेट और सीने पर कई गंभीर वार कर दिए. जिससे दादा, पोते दोनों गंभीर रुप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े और आरोपी कबाड़ी मौके से फरार हो गया.

घटना की सूचना मिलते ही मड़ियांव थाना मौके पर पहुंची और ​खून से लथपथ दादा-पोते को तत्काल केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर भिजवाया, जहां के डॉक्टरों ने मगन बिहारी तिवारी को मृत घोषित कर दिया, जबकि पोता संकल्प की हालत नाजुक बताई जा रही है.

अधिकारियों के मुताबिक, शव का पंचायतनामा कर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है. हमलावर कबाड़ी की पहचान कर ली गई है, उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही हैं. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है, जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर उचित कार्रवाई की जाएगी.

डूबने से एक 20 वर्षीय युवक की मौत:

वहीं ​बहराइच के रुपईडीहा में कल देर श्रीकृष्ण जन्माष्टमी प्रतिमा विसर्जन के दौरान गहरे पानी में डूबने से एक 20 वर्षीय युवक की मौत हो गई. घटना के बाद से पूरे गांव में शोक की लहर है, मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

अमरोहा में शव मिलने से इलाके में सनसनी:

अमरोहा के आदमपुर थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह कोकापुर गांव निवासी जोगेंद्र की शव पड़ी मिली, खेत में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. सूचना पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज, जांच की कार्रवाई शुरु कर दी है.

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