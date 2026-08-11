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हिमाचल के कबाड़ कारोबारी पर फायरिंग, पुलिस ने हरियाणा और पंजाब के 2 नकाबपोश शूटर को किया गिरफ्तार

कबाड़ कारोबारी पर फायरिंग, 2 गिरफ्तार ( ETV Bharat )