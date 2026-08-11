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हिमाचल के कबाड़ कारोबारी पर फायरिंग, पुलिस ने हरियाणा और पंजाब के 2 नकाबपोश शूटर को किया गिरफ्तार

हिमाचल के औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ में कबाड़ कारोबारी पर गोली चलाने के प्रयास के मामले में पुलिस ने 2 नकाबपोश शूटर को दबोचा.

Scrap Dealer Shot in Nalagarh
कबाड़ कारोबारी पर फायरिंग, 2 गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 11, 2026 at 11:14 AM IST

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नालागढ़: हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ में उस वक्त हड़कंप मच गया जब नकाबपोश शूटर ने कबाड़ कारोबारी पर गोली चलाने का प्रयास किया. पुलिस जिला बद्दी के अंतर्गत पुलिस थाना नालागढ़ क्षेत्र में स्थानीय कबाड़ व्यवसायी पर गोलीबारी के प्रयास और जानलेवा हमले के मामले में बद्दी पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए महज आधे घंटे के भीतर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से दो पिस्टल, 15 जिंदा कारतूस और बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल बरामद की है.

कबाड़ कारोबारी पर फायरिंग में 2 शूटर गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार सोमवार सुबह कबाड़ व्यवसायी अपनी दुकान के बाहर मौजूद था. इसी दौरान बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल पर सवार दो नकाबपोश युवक वहां पहुंचे और व्यवसायी पर पिस्टल तानकर जान से मारने की नीयत से फायर करने का प्रयास किया. घटना की सूचना मिलते ही बद्दी पुलिस हरकत में आ गई. पुलिस अधीक्षक विनोद धीमान के दिशा-निर्देशों पर आरोपियों की धरपकड़ के लिए विशेष टीमें गठित की गईं. पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और फील्ड इंटेलिजेंस की मदद से आरोपियों की तलाश शुरू की. पुलिस टीमों ने वारदात के महज आधे घंटे के भीतर दोनों आरोपियों को ढेरोवाल बैरियर के समीप घेराबंदी कर दबोच लिया.

पुलिस अधीक्षक विनोद धीमान (ETV Bharat)

2 पिस्टल, 15 जिंदा कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद

एसपी विनोद धीमान ने कहा कि, "दोनों आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद पंजाब की ओर भागने की फिराक में थे. तलाशी के दौरान उनके कब्जे से हमले में इस्तेमाल की गई दो पिस्टल, 15 जिंदा कारतूस और बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल बरामद की गई है. बद्दी पुलिस दोनों आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है. पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी है कि वारदात के पीछे व्यक्तिगत रंजिश थी या किसी गिरोह की संलिप्तता है. साथ ही मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है."

Scrap Dealer Shot in Nalagarh
आरोपियों से दो पिस्टल, 15 जिंदा कारतूस बरामद (ETV Bharat)

हरियाणा और पंजाब के रहने वाले हैं आरोपी

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान हरियाणा के कैथल निवासी 31 वर्षीय जसप्रीत सिंह और पंजाब के संगरूर निवासी 20 वर्षीय मनप्रीत सिंह के रूप में हुई है. पुलिस अधीक्षक ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

Scrap Dealer Shot in Nalagarh
कबाड़ कारोबारी पर फायरिंग मामले में 2 शूटर गिरफ्तार (ETV Bharat)

शूटर्स को पुलिस रिमांड पर लेने की तैयारी

फिलहाल, पुलिस थाना नालागढ़ में आरोपियों के खिलाफ BNS की धारा 109, 3(5) और आर्म्स एक्ट की धारा 25-54-59 के तहत मामला दर्ज किया गया है. दोनों आरोपियों को मंगलवार, 11 अगस्त को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लेने की तैयारी है. इस पूरे मामले में आगामी तफ्तीश जारी है.

Scrap Dealer Shot in Nalagarh
बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल बरामद (ETV Bharat)

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