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झालावाड़ के बकानी में खाद के लिए मारामारी, पुलिस की निगरानी में हुआ वितरण

झालावाड़: जिले में खाद की बढ़ती मांग के बीच खाद वितरण के दौरान किसानों की परेशानी खुलकर सामने आई है. बकानी कस्बे में यूरिया लेने के लिए बड़ी संख्या में किसान पहुंच गए. हालात इस कदर बिगड़े कि खाद का वितरण पुलिस की निगरानी में करवाना पड़ा. किसान भूखे–प्यासे घंटों कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते रहे.

खाद वितरण के दौरान अव्यवस्था: स्थानीय किसान मोहर सिंह ने बताया कि बकानी की क्रय–विक्रय समिति से करीब 410 बैग यूरिया का वितरण किया गया. खाद लेने के लिए सुबह से ही किसानों की भीड़ जमा होने लगी थी. जैसे-जैसे समय बीतता गया, कतार लंबी होती गई और किसानों की बेचैनी भी बढ़ती गई. व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिसकर्मियों को मौके पर तैनात करना पड़ा. मामले में जानकारी देते हुए बकानी थाने के एएसआई घनश्याम गुर्जर ने बताया कि क्रय–विक्रय समिति बकानी में खाद वितरण के दौरान अव्यवस्था की सूचना मिली थी. जिसके बाद किसानों की कतार लगवा कर खाद का वितरण करवाया गया.

खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध: किसान नानुराम लोधा ने बताया कि फसल के लिए यूरिया जरूरी है, लेकिन खाद लेने के लिए उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ रहा है. कई किसान सुबह से ही कतार में खड़े रहे. मामले में कृषि विभाग के उपनिदेशक डॉ नरेश शर्मा ने बताया कि अक्टूबर माह में यूरिया की मांग बढ़ने की संभावना को देखते हुए विभाग की ओर से व्यवस्था पर नजर रखी जा रही है. किसानों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत खाद उपलब्ध कराया जा रहा है. उप निदेशक ने बताया कि जिले में खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है. किसान खाद को लेकर पैनिक ना करें. जिले भर में रबी सीजन अक्टूबर से मार्च तक किसानों को करीब 80 मीट्रिक टन खाद की आवश्यकता होगी. उन्होंने बताया कि अक्टूबर शुरू होने से पहले कृषि विभाग के पास 20 मीट्रिक टन खाद उपलब्ध है.

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रबी सीजन के दौरान यूरिया की मांग बढ़ना स्वाभाविक: उन्होंने बताया कि लगातार खाद की आपूर्ति सुचारू है. किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराया जाएगा. उन्होंने बताया कि खाद वितरण को लेकर कृषि विभाग लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है. वहीं जमाखोरों के खिलाफ भी लगातार कार्रवाई की जा रही है. नरेश शर्मा ने कहा कि रबी सीजन के दौरान यूरिया की मांग बढ़ना स्वाभाविक है. 1 अक्टूबर से नए सीजन के शुरू होने के साथ खाद की मांग और बढ़ने की संभावना है. जिले में यूरिया की उपलब्धता बनाए रखने और जरूरत के अनुसार आपूर्ति कराने के प्रयास जारी हैं.