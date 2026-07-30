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SCR Region: एससीआर बनने पर लखनऊ का ट्रांसपोर्ट नगर कहां शिफ्ट होगा?, जानिए

परिवहन विभाग कौन सी जिम्मेदारी संभालेगा, जानिए नियमों पर कौन लगाएगा मुहर.

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एससीआर बनने पर लखनऊ का ट्रांसपोर्ट नगर कहां शिफ्ट होगा? (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 30, 2026 at 7:44 AM IST

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लखनऊ: दिल्ली के एनसीआर की तर्ज पर लखनऊ के आसपास जिलों को मिलाकर एससीआर बनाने की तैयारी हो रही है. स्टेट कैपिटल रीजन में लखनऊ के आसपास के कुल छह छह जिले शामिल होंगे. इन जिलों में लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी शामिल हैं. स्टेट कैपिटल रीजन का कुल क्षेत्रफल लगभग 27,826 वर्ग किलोमीटर है. अब इस क्षेत्र के लिए नया ट्रांसपोर्ट नगर बनाने की तैयारी हो रही है. जहां पर उद्योग धंधे स्थापित होने से लेकर बड़े-बड़े वाहनों का ठहराव हो सके, इसके लिए परिवहन विभाग तैयारी कर रहा है. हालांकि ट्रांसपोर्ट नगर के लिए जमीन से लेकर निर्माण कार्य की पूरी व्यवस्था लखनऊ विकास प्राधिकरण ही करेगा, लेकिन वाहनों से संबंधित जो भी फैसले लेने होंगे, उन पर परिवहन विभाग ही मुहर लगाएगा.



कितने नए ट्रांसपोर्ट नगर बनाए जाने हैं: राज्य राजधानी क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए लखनऊ में दो नए ट्रांसपोर्ट नगर बनाए जाने हैं. वर्तमान में लखनऊ में जो ट्रांसपोर्ट नगर है जब इसका निर्माण हुआ था तो यह शहर के काफी बाहर था. अब वह आबादी की बसावट के चलते शहर के अंदर आ गया है. ऐसे में अब नए ट्रांसपोर्ट नगर के स्थापना की जरूरत महसूस की जा रही है. जानकारी के मुताबिक शहर में दो स्थान चिह्नित कर लिए गए हैं.

एक आगरा एक्सप्रेसवे के पास वरुणा नगर योजना में और दूसरा गोसाईगंज में ट्रांसपोर्ट नगर बनाने की तैयारी है. यह प्लान स्टेट कैपिटल योजना के अंतर्गत बनाया गया है. दो ट्रांसपोर्ट नगर बनने से शहर के अंदर हैवी वाहनों का आवागमन बंद हो जाएगा, जिससे शहरवासियों को काफी हद तक जाम के झंझट से मुक्ति मिल जाएगी. नए ट्रांसपोर्ट नगर बनाने में 650 करोड़ रुपये से ज्यादा की धनराशि खर्च होगी.

कहां डेवलप किया जाएगा: लखनऊ शहर की बात की जाए तो प्रतिदिन नेशनल हाईवे-27, नेशनल हाईवे-731, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर 200 से कुछ ज्यादा हैवी वाहनों का आवागमन होता है. इससे शहर में लंबा जाम तो लगता ही है, प्रदूषण में भी इजाफा होता है. एससीआर योजना के तहत नेशनल हाइवेज के किनारे आठ से 10 हेक्टेयर का ट्रक होल्डिंग एरिया और ट्रक पार्किंग भी डेवलप की जाएंगी? प्रत्येक टर्मिनल में लगभग 500 ट्रकों की पार्किंग, माल की लोडिंग-अनलोडिंग, गोदाम, वर्कशॉप और ईंधन जैसी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी. जानकारी के मुताबिक एससीआर प्लान के अंतर्गत बंथरा और शाहाबाद के पास भी ट्रक होल्डिंग एरिया डेवलप करने का प्रस्ताव है.

शहरवासियों को होगा यह फायदा: शहर से बाहर ट्रांसपोर्ट नगर बनने से शहर वासियों को काफी लाभ होगा. शहर के अंदर भारी वाहनों की संख्या कम होगी तो यातायात बेहतर होगा. ट्रक टर्मिनल में वर्कशाप, ईंधन, गोदाम और पार्किग की सुविधा एक साथ मिलेगी. नए ट्रांसपोर्ट नगर स्थापित होने से काफी संख्या में बेरोजगारों को रोजगार भी प्राप्त हो सकेगा. डीजल वाहनों का शहर के अंदर आवागमन कम होगा तो प्रदूषण में भी गिरावट होगी. लोगों का सांस लेना आसान होगा.


अफसर क्या बोले: उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर (लखनऊ जोन) राधेश्याम का कहना है कि राज्य राजधानी क्षेत्र विकसित हो रहा है जिसमें लखनऊ के आसपास के कई जिले शामिल हैं. एससीआर बनने से बड़े वाहनों की संख्या भी बढ़ेगी. आवागमन ज्यादा होगा. यही सोचकर नए ट्रांसपोर्ट नगर विकसित किए जाने हैं. वैसे तो ट्रांसपोर्ट नगर बनाने की पूरी जिम्मेदारी विकास प्राधिकरण ही निभाएगा, लेकिन परिवहन विभाग वाहनों से संबंधित जो भी काम होगा वह पूरा करेगा. इसका प्लान तैयार हो रहा है. इनमें बड़े वाहनों जिनमें ट्रक और बस शामिल हैं, उनके रजिस्ट्रेशन से लेकर फिटनेस और उनके खड़े होने की व्यवस्था और ओवरलोड वाहनों पर बारीकी से नजर रखी जाएगी. इस तरह की जिम्मेदारी परिवहन निभाएगा.

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