ETV Bharat / state

गुरुग्राम में रोडरेज भयंकर, स्कॉर्पियो ड्राइवरों ने एक-दूसरे को टक्कर मारी, सड़क पर गुंडागर्दी देख सहमे लोग

गुरुग्राम : हरियाणा के गुरुग्राम में एक बार फिर रोडरेज का खतरनाक मामला सामने आया है. धनवापुर इलाके में दो काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ियों के ड्राइवरों ने आपसी कहासुनी के बाद सड़क पर जमकर उत्पात मचाया. दोनों गाड़ियों के ड्राइवरों ने गुस्से में आकर एक-दूसरे की गाड़ियों को बार-बार जोरदार टक्कर मारी जिससे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

एक दूसरे को टक्कर मारती रही स्कॉर्पियो गाड़ियां : प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, दोनों स्कॉर्पियो ड्राइवर बिना ट्रैफिक की परवाह किए तेज रफ्तार में गाड़ियां दौड़ाते रहे और खतरनाक तरीके से एक दूसरे को टक्कर मारते रहे. इस दौरान सड़क पर मौजूद बाकी गाड़ियों और राहगीरों की जान खतरे में पड़ गई. कई लोगों ने हालात को भांपते हुए अपनी गाड़ियां रोक लीं और दूर हटकर किसी तरह खुद को सुरक्षित किया.

स्कॉर्पियो ड्राइवरों ने एक-दूसरे को टक्कर मारी (Etv Bharat)

घटना का वीडियो वायरल : घटना का वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दोनों गाड़ियां एक-दूसरे के पीछे-पीछे दौड़ रही हैं और बार-बार टक्कर मार रही हैं. हालांकि इस पूरे मामले में झगड़े की असली वजह अभी तक सामने नहीं आ सकी है. सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और दोनों पक्षों को समझाया. फिलहाल मामले की जांच जारी है.