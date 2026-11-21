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अमरोहा में नेशनल हाईवे पर बेकाबू कार दुकान में घुसी, भीषण आग में कार जलकर खाक, 2 झुलसे

आग का गोला बनी कार ( Photo Credit; ETV Bharat )

अमरोहा: डिडौली थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर शुक्रवार रात करीब 9 बजे एक बेकाबू कार डिवाइडर पार करते हुए सड़क किनारे स्थित हैंडीक्राफ्ट की दुकान में जा घुसी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दुकान में रखा सामान क्षतिग्रस्त हो गया और कुछ ही देर में कार में भीषण आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया.

जानकारी के मुताबिक कार दिल्ली के सोनिया विहार निवासी अनुभव मिश्रा चला रहे थे. कार बुकिंग पर दिल्ली से मुरादाबाद जा रही थी. बताया जा रहा है कि कार की रफ्तार करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटा थी.

शुक्रवार रात करीब 9 बजे चौधरपुर के पास अचानक चालक कार से नियंत्रण खो बैठा. इसके बाद तेज रफ्तार कार डिवाइडर पार करते हुए दूसरी लेन में पहुंच गई और सड़क किनारे स्थित दुकान से टकरा गई. टक्कर के बाद कार में आग लग गई. हादसे में चौधरपुर निवासी शहजोर अहमद की हैंडीक्राफ्ट की दुकान को भारी नुकसान पहुंचा. दुकान में बिक्री के लिए रखा सामान आग और टक्कर की चपेट में आकर बर्बाद हो गया. दुकानदार के मुताबिक हादसे में काफी रुपये का नुकसान हुआ है. वहीं दुकान के बराबर में स्थित कार्यालय भी कार की टक्कर और आग की चपेट में आ गई. कार्यालय में रखा सामान भी क्षतिग्रस्त हो गया. कार्यालय संचालक मोहम्मद जीशान ने भी काफी नुकसान की बात कही है.