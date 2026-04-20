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टांडा के जंगल में भीषण सड़क हादसा, स्कॉर्पियो ने स्कूटी को रौंदा, तीन दोस्तों की दर्दनाक मौत

उधम सिंह नगर: हल्द्वानी के पास उधम सिंह नगर जिले के टांडा जंगल में देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में तीन युवकों की जान चली गई. शादी समारोह से लौटने के बाद मोबाइल लेने जा रहे तीनों दोस्त स्कूटी पर सवार थे. तभी सामने से आ रही कार से उनकी जोरदार टक्कर हो गई. हादसे के बाद इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है.

शादी समारोह में शामिल होने गए थे तीन दोस्त: उत्तराखंड के पंतनगर क्षेत्र में रविवार देर रात एक भीषण सड़क दुर्घटना ने तीन परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया. जसपुर के महुवाखेड़ा मजरा निवासी 20 वर्षीय अनिकेत, जो नोएडा की एक कंपनी में कार्यरत था, अपने दोस्तों के साथ हल्द्वानी में एक शादी समारोह में शामिल होने आया था. जानकारी के अनुसार, अनिकेत सुबह रुद्रपुर पहुंचा और वहां से अपने दोस्त आकाश (24), जो रामपुर (यूपी) का रहने वाला था और एक बड़ी मोटर कंपनी में कार्य करता था, के पंतनगर स्थित कमरे पर गया. शाम को दोनों अपने तीसरे मित्र रोहन (22), निवासी बगड़ी रुड़की (हरिद्वार), के साथ स्कूटी से हल्द्वानी में शादी समारोह में शामिल होने गए.

मोबाइल भूले तो वापस लौटते समय हुआ हादसा: रात में समारोह से लौटकर तीनों पंतनगर वापस आ गए थे. लेकिन इसी दौरान उन्हें पता चला कि उनका एक मोबाइल हल्द्वानी में ही छूट गया है. मोबाइल लेने के लिए तीनों दोस्त देर रात करीब 12 बजे दोबारा स्कूटी से हल्द्वानी के लिए निकल पड़े. बताया जा रहा है कि जब वे संजय नगर से लगभग दो किलोमीटर आगे टांडा जंगल के पास पहुंचे, तभी सामने से आ रही एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार से उनकी स्कूटी की जोरदार भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कूटी सवार तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि कार भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसके एयरबैग खुल गए.