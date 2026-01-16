ETV Bharat / state

चंदौली में बेकाबू कार ने 6 लोगों को कुचला, 4 की हालत गंभीर

चंदौली: मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र में गुरुवार रात तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने 6 वाहनों में टक्कर मार दी. हादसे में 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए. सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया. चार घायलों की हालत गंभीर होने पर उन्हें वाराणसी ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया. वहीं, पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को हिरासत में लिया है. पुलिस आगे की कार्रवाई की कर रही है.

कब-कहां हुआ हादसा: पुलिस के मुताबिक, मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के जलीलपुर चौकी स्थित पड़ाव चौराहे पर गुरुवार रात करीब 10 बजे वेस्ट बंगाल के नम्बर की स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर साइकिल सवार को कुचलते हुए ई-रिक्शा समेत कई कारों को टक्कर मारते हुए रुक गई. हादसे में 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए. गुस्साए लोगों ने स्कॉर्पियो में जमकर तोड़फोड़ की. गुस्साए लोगों ने कार चालक की धुनाई कर दी. सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई. पुलिस ने किसी तरह भीड़ के चंगुल से युवक को छुड़ाया. साथ ही घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया. यहां से चार घायलों को गंभीर हालत में वाराणसी ट्रामा सेंटर रेफर किया गया.







पुलिस क्या बोली: सीओ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि रात में बेकाबू कार ने कई वाहनों में टक्कर मार दी. इससे कई लोग घायल हो गए. वाहन सवार एक युवक को गिरफ्तार किया गया है, जो नशे में धुत था. साथ ही मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.



