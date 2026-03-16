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कानपुर में 90 की स्पीड में ARTO के घर में घुसी स्कॉर्पियो, मेन गेट तोड़ा, गार्ड से की मारपीट

ARTO के घर में घुसी स्कॉर्पियो. ( Photo Credit; Kanpur Police )