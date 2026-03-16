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कानपुर में 90 की स्पीड में ARTO के घर में घुसी स्कॉर्पियो, मेन गेट तोड़ा, गार्ड से की मारपीट

एआरटीओ राजेश राजपूत फिलहाल मथुरा में तैनात हैं. घटना देर रात करीब 2 बजे की है. आरोपी नशे की हालत में थे.

ARTO के घर में घुसी स्कॉर्पियो.
ARTO के घर में घुसी स्कॉर्पियो. (Photo Credit; Kanpur Police)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 16, 2026 at 3:41 PM IST

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कानपुर : रावतपुर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार एआरटीओ के घर में घुस गई. घटना के समय कार की रफ्तार लगभग 90 किमी/घंटा थी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्कॉर्पियो को कब्जे में ले लिया और दो युवकों को थाने ले गई.

विकास नगर में रहने वाले एआरटीओ राजेश राजपूत फिलहाल मथुरा में तैनात हैं. देर रात करीब 2 बजे एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो तेज हॉर्न बजाती हुई आई और सीधे उनके घर के गार्ड रूम और मेन गेट से जा टकराई.

पानी लेने गया था गार्ड : टक्कर इतनी जोरदार थी कि गेट और दीवार टूट गया. हादसे के वक्त ड्यूटी पर तैनात गार्ड अपनी चौकी पर ही था, लेकिन टक्कर से ठीक एक मिनट पहले वह पानी पीने के लिए अंदर गया था. इससे उसकी जान बच गई.

भागने की कोशिश की : हादसे के बाद कार में सवार युवकों ने गार्ड के साथ गाली-गलौज और मारपीट की. शोर सुनकर पड़ोसी बाहर आ गए, जिन्हें देखकर आरोपी भागने लगे. इसके बाद गार्ड ने डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी. सूचना पर पहुंची पुलिस कार चालक और उसके साथी को पकड़ कर थाने ले गई.

पुलिस ने दर्ज किया केस : पूछताछ के दौरान चालक ने अपना नाम कारण भदौरिया बताया. थाना प्रभारी कमलेश राय ने बताया कि कार चलाने वाला युवक नशे की हालत में था. एआरटीओ की पत्नी शीला राजपूत की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.

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