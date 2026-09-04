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डीजल के पैसे मांगने पर स्कॉर्पियो चालक ने सेल्समैन को 5 किमी तक घसीटा, गिरफ्तार

डीजल के पैसे मांगने पर स्कॉर्पियो चालक ने सेल्समैन को घसीटा ( Photo Credit; ETV Bharat )

हापुड़: जनपद के पिलखुवा थाना क्षेत्र के अग्रवाल फ्यूलिंग स्टेशन पर डीजल के पैसे मांगना सेल्समैन को महंगा पड़ गया. आरोप है कि एक स्कॉर्पियो चालक ने सेल्समैन का हाथ कार के शीशे में फंसाकर उसे करीब पांच किलोमीटर तक घसीटा, फिर आरोपी चालक ने सेल्समैन को सड़क पर धक्का देकर गिरा दिया. यह पूरी घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई.

सीओ मुनीष चंद्र के अनुसार, पुलिस ने शुक्रवार को आरोपी के खिलाफ कार्यवाई करते हुए हिंडालपुर बंबा धर्मकांटे से गिरफ्तार कर लिया. पकड़े गए आरोपी की पहचान मेरठ के ग्राम ललियाना निवासी फरयाद के रूप में हुई है. उसके कब्जे से काले रंग की स्कॉर्पियो बरामद हुई है, जिसे वाहन एमवी एक्ट के तहत सीज कर लिया गया है. स्कॉर्पियो चालक ने सेल्समैन को घसीटा, चालक गिरफ्तार (VIDEO Credit; ETV Bharat)