डीजल के पैसे मांगने पर स्कॉर्पियो चालक ने सेल्समैन को 5 किमी तक घसीटा, गिरफ्तार
सेल्समैन का हाथ कार के शीशे में फंसाकर पांच किलोमीटर तक घसीटा, फिर धक्का देकर गिरा दिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 4, 2026 at 5:44 PM IST
हापुड़: जनपद के पिलखुवा थाना क्षेत्र के अग्रवाल फ्यूलिंग स्टेशन पर डीजल के पैसे मांगना सेल्समैन को महंगा पड़ गया. आरोप है कि एक स्कॉर्पियो चालक ने सेल्समैन का हाथ कार के शीशे में फंसाकर उसे करीब पांच किलोमीटर तक घसीटा, फिर आरोपी चालक ने सेल्समैन को सड़क पर धक्का देकर गिरा दिया. यह पूरी घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई.
सीओ मुनीष चंद्र के अनुसार, पुलिस ने शुक्रवार को आरोपी के खिलाफ कार्यवाई करते हुए हिंडालपुर बंबा धर्मकांटे से गिरफ्तार कर लिया. पकड़े गए आरोपी की पहचान मेरठ के ग्राम ललियाना निवासी फरयाद के रूप में हुई है. उसके कब्जे से काले रंग की स्कॉर्पियो बरामद हुई है, जिसे वाहन एमवी एक्ट के तहत सीज कर लिया गया है.
घटना दो सितंबर की रात करीब 10 बजे की है. स्कॉर्पियो चालक अग्रवाल फ्यूलिंग स्टेशन पर पहुंचा और सेल्समैन पंकज से दो हजार रुपये का डीजल भरने को कहा. डीजल भरने के बाद पंकज ने जब रुपये मांगे, तो चालक भड़क गया और गाली-गलौज करने लगा. आरोप है कि उसने पंकज का हाथ कार के शीशे में फंसा लिया और तेज रफ्तार से हापुड़ की ओर गाड़ी दौड़ा दी.
सेल्समैन मदद के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन चालक ने वाहन नहीं रोका और करीब पांच किलोमीटर तक गाड़ी के साथ घसीटता रहा. हापुड़ की ओर पहुंचने के बाद उसने पंकज को धक्का देकर सड़क पर गिरा दिया और फरार हो गया. इसके बाद पेट्रोल पंप के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और सेल्समैन को संभाला.
पूरी घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. पेट्रोल पंप मैनेजर नीरज चौहान ने घटना की सूचना पुलिस को दी और मुकदमा दर्ज कराई. तीन सितंबर को पुलिस ने अज्ञात चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज और अन्य तथ्यों के आधार पर चालक को दबोच लिया. आरोपी की गिरफ्तारी के साथ ही घटना में इस्तेमाल स्कॉर्पियो भी बरामद कर ली गई.
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