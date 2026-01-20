ETV Bharat / state

गुरुग्राम का सनकी डॉक्टर! पड़ोसी से जलन में डिलीवरी बॉय को 4 बार स्कोर्पियों से कुचला, घायल ICU में भर्ती

गुरुग्राम: हरियाणा के गुरुग्राम में सनसनीखेज वारदात का खुलासा हुआ है. दरअसल, डिलीवरी राइडरों को थार से कुचलने वाले BAMS डॉक्टर नवीन यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस की मानें तो वह दौलताबाद में स्वास्थ्य विभाग के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में तैनात है. शुरुआती जांच में पता चला है कि डॉक्टर को इस बात से जलन थी कि पड़ोसी की बिल्डिंग में स्विगी खुल गया था और उन्हें अच्छा किराया मिल रहा था. बता दें कि हादसे में बुरी तरह घायल डिलीवरी बॉय टिंकू (सिर, छाती और पैरों में गंभीर चोट) की हालत नाजुक बनी हुई है. फिलहाल वह ICU में भर्ती है.

बुरी तरह घायल हुआ डिलीवरी बॉय: गली में डिलीवरी बॉयज की बाइकें भी खड़ी रहती थीं. जिससे आरोपी डॉक्टर काफी परेशान था. इस घटना का वीडियो सामने आया था, जिसमें दिख रहा है कि डिलीवरी राइडर्स पर चार बार स्कॉर्पियो चढ़ाने की कोशिश हुई. एक डिलीवरी बॉय गंभीर रूप से जख्मी हुआ है. उसकी छाती, पेट, कमर और पैर में फ्रैक्चर आए हैं. डॉक्टरों ने उसे लंबे समय बेड रेस्ट करने की सलाह दी है.

घायल ने पुलिस को दी शिकायत: घायल डिलीवरी बॉय टिंकू ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि "वह रेवाड़ी के चांदपुर की ढाणी के रहने वाला हैं. स्विगी कंपनी में डिलीवरी बॉय का काम करता हूं. 18 जनवरी की रात को वह स्विगी पॉइंट के बाहर खड़ा था. तभी स्कॉर्पियो ड्राइवर सायरन बजाते हुए आया और बाइक को टक्कर मार दी और जान से मारने की धमकी दी. कार चालक ने तीन-चार बार गाड़ी आगे-पीछे करके उस पर चढ़ाने की कोशिश की". पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सोमवार शाम को आरोपी नवीन यादव को गिरफ्तार कर लिया. वह भगत सिंह कॉलोनी का रहने वाला है और प्राइमरी हेल्थ सेंटर, दौलताबाद में आयुर्वेदिक डॉक्टर (BAMS) है.