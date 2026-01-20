ETV Bharat / state

गुरुग्राम का सनकी डॉक्टर! पड़ोसी से जलन में डिलीवरी बॉय को 4 बार स्कोर्पियों से कुचला, घायल ICU में भर्ती

गुरुग्राम में पड़ोसी से जलन में डिलीवरी बॉय पर चार बार स्कोर्पियों चढ़ाने वाले सरकारी डॉक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

डिलीवरी बॉय को 4 बार स्कोर्पियों से कुचला
डिलीवरी बॉय को 4 बार स्कोर्पियों से कुचला (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 20, 2026 at 10:07 AM IST

|

Updated : January 20, 2026 at 10:20 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

गुरुग्राम: हरियाणा के गुरुग्राम में सनसनीखेज वारदात का खुलासा हुआ है. दरअसल, डिलीवरी राइडरों को थार से कुचलने वाले BAMS डॉक्टर नवीन यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस की मानें तो वह दौलताबाद में स्वास्थ्य विभाग के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में तैनात है. शुरुआती जांच में पता चला है कि डॉक्टर को इस बात से जलन थी कि पड़ोसी की बिल्डिंग में स्विगी खुल गया था और उन्हें अच्छा किराया मिल रहा था. बता दें कि हादसे में बुरी तरह घायल डिलीवरी बॉय टिंकू (सिर, छाती और पैरों में गंभीर चोट) की हालत नाजुक बनी हुई है. फिलहाल वह ICU में भर्ती है.

बुरी तरह घायल हुआ डिलीवरी बॉय: गली में डिलीवरी बॉयज की बाइकें भी खड़ी रहती थीं. जिससे आरोपी डॉक्टर काफी परेशान था. इस घटना का वीडियो सामने आया था, जिसमें दिख रहा है कि डिलीवरी राइडर्स पर चार बार स्कॉर्पियो चढ़ाने की कोशिश हुई. एक डिलीवरी बॉय गंभीर रूप से जख्मी हुआ है. उसकी छाती, पेट, कमर और पैर में फ्रैक्चर आए हैं. डॉक्टरों ने उसे लंबे समय बेड रेस्ट करने की सलाह दी है.

घायल ने पुलिस को दी शिकायत: घायल डिलीवरी बॉय टिंकू ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि "वह रेवाड़ी के चांदपुर की ढाणी के रहने वाला हैं. स्विगी कंपनी में डिलीवरी बॉय का काम करता हूं. 18 जनवरी की रात को वह स्विगी पॉइंट के बाहर खड़ा था. तभी स्कॉर्पियो ड्राइवर सायरन बजाते हुए आया और बाइक को टक्कर मार दी और जान से मारने की धमकी दी. कार चालक ने तीन-चार बार गाड़ी आगे-पीछे करके उस पर चढ़ाने की कोशिश की". पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सोमवार शाम को आरोपी नवीन यादव को गिरफ्तार कर लिया. वह भगत सिंह कॉलोनी का रहने वाला है और प्राइमरी हेल्थ सेंटर, दौलताबाद में आयुर्वेदिक डॉक्टर (BAMS) है.

आरोपी को पड़ोसी से भारी जलन: पुलिस पीआरओ अशोक ने बताया कि "आरोपी नवीन ने पूछताछ में बताया कि पड़ोसी की बिल्डिंग को स्विगी कंपनी ने महंगे रेट पर किराए पर लिया था. जबकि उनकी अपनी बिल्डिंग और किराए के कमरे खाली पड़े थे. वो इस बात से पड़ोसियों से परेशान था. डिलीवरी राइडर्स की वजह से इलाके में भीड़ बढ़ गई और उनके प्रॉपर्टी का किराया प्रभावित हो रहा था. सड़क किनारे बाइकें खड़ी कर देते थे, जिससे रास्ता ब्लॉक हो जाता है. स्थानीय निवासियों, को ब्लॉक रास्तों से परेशानी होती थी. कई राइडर्स आपस में खड़े होकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं. इलाके का माहौल खराब होता था. फिलहाल आरोपी को अरेस्ट किया गया है, काले रंग की स्कॉर्पियों को भी बरामद कर लिया है. मामले में कानूनी कार्रवाई की जाएगी".

ये भी पढ़ें: नूंह में आवारा कुत्तों का कहर, 3 दिन में 32 को काटा, हाथों में डंडे लेकर निकल रहे लोग

ये भी पढ़ें: सिर्फ टशन या मौत को न्यौता! 282 फुट की ऊंचाई पर जानलेवा स्टंट, टावर पर हवा में उल्टा लटका युवक, देखें वीडियो

Last Updated : January 20, 2026 at 10:20 AM IST

TAGGED:

ACCUSED DOCTOR ARRESTED
गुरुग्राम में डिलीवरी बॉय को कुचला
आरोपी स्कोर्पियो चालक गिरफ्तार
GURUGRAM SWIGGY BUILDING
SCORPIO CRUSHES DELIVERY BOY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.