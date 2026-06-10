संभल में गंगा एक्सप्रेसवे पर डिवाइडर से टकराई स्कॉर्पियो, सात बच्चों सहित 11 लोग घायल, 5 की हालत गंभीर
गंगा एक्सप्रेसवे पर हुए भीषण सड़क हादसे में 11 लोग घायल.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 10, 2026 at 6:40 PM IST
संभल: गंगा एक्सप्रेसवे पर बुधवार दोपहर एक स्कॉर्पियो कार डिवाइडर से टकरा गई. हादसे में सात बच्चों समेत कुल 11 लोग घायल हो गए, जिनमें पांच की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिलको प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है.
बेहजोई सीएचसी प्रभारी सचिन कुमार के अनुसार, यह हादसा जनपद संभल के थाना कैला देवी क्षेत्र और जनपद अमरोहा के धवारसी के निकट बॉर्डर पर हुआ. घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. मौके पर मौजूद लोगों ने एंबुलेंस को सूचना दी गई, सूचना पर पहुंची एंबुलेंस ने सभी घायलों को जिला संयुक्त चिकित्सालय संभल पहुंचाया.
सभी घायल लखनऊ के मोहल्ला नखासा के निवासी हैं. सभी जम्मू-कश्मीर से घूम कर घर वापस लौट रहे थे. इसी दौरान चालक को झपकी लग गई और यह हादसा हो गया. घायलों में आमना (16) अबूबकर (40) कुलसुम (38) शिवरा अफगान, अफीका, उमर, हिना, जुनेरा, मोहम्मद और हादिया शामिल हैं.
प्रत्यक्षदर्शी तौकीर ने बताया कि उनकी गाड़ी पीछे चल रही थी, तभी स्कॉर्पियो अचानक डिवाइडर से टकरा गई. बेहजोई सीएचसी प्रभारी सचिन कुमार ने खबर का पुष्टी करते हुए बताया कि एक स्कॉर्पियो डिवाइडर से टकराई है. गाड़ी में सवार सभी 11 लोग घायल हुए हैं, जिनमें सात बच्चे भी शामिल हैं. पांच लोगों की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है.
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