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संभल में गंगा एक्सप्रेसवे पर डिवाइडर से टकराई स्कॉर्पियो, सात बच्चों सहित 11 लोग घायल, 5 की हालत गंभीर

संभल: गंगा एक्सप्रेसवे पर बुधवार दोपहर एक स्कॉर्पियो कार डिवाइडर से टकरा गई. हादसे में सात बच्चों समेत कुल 11 लोग घायल हो गए, जिनमें पांच की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिलको प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है.



बेहजोई सीएचसी प्रभारी सचिन कुमार के अनुसार, यह हादसा जनपद संभल के थाना कैला देवी क्षेत्र और जनपद अमरोहा के धवारसी के निकट बॉर्डर पर हुआ. घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. मौके पर मौजूद लोगों ने एंबुलेंस को सूचना दी गई, सूचना पर पहुंची एंबुलेंस ने सभी घायलों को जिला संयुक्त चिकित्सालय संभल पहुंचाया.



सभी घायल लखनऊ के मोहल्ला नखासा के निवासी हैं. सभी जम्मू-कश्मीर से घूम कर घर वापस लौट रहे थे. इसी दौरान चालक को झपकी लग गई और यह हादसा हो गया. घायलों में आमना (16) अबूबकर (40) कुलसुम (38) शिवरा अफगान, अफीका, उमर, हिना, जुनेरा, मोहम्मद और हादिया शामिल हैं.

