जानवर को बचाने के प्रयास में मिनी ट्रक से भिड़ी स्कॉर्पियो में लगी आग, जिंदा जला चालक

अचानक सामने आए जानवर को बचाने के प्रयास में स्कॉर्पियो अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर तोड़ दूसरी लेन में जा घुसी.

Scorpio burned in accident
हादसे में जली स्कॉर्पियो (ETV Bharat Sirohi)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 5, 2025 at 3:34 PM IST

2 Min Read
सिरोही: पाली राजमार्ग संख्या 162 पर बुधवार को किरवा गांव के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. एक स्कॉर्पियो अचानक सड़क पर आए जानवर को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित होकर डिवाइडर तोड़ते हुए दूसरी लेन में जा घुसी और सामने से आ रहे मिनी ट्रक से टकरा गई. भिड़ंत इतनी भीषण थी कि स्कॉर्पियो में आग लग गई. इस दौरान स्कॉर्पियो चालक जिंदा जल गया.

गुड़ा एंदला एसएचओ घेवरराम डांगी ने बताया कि NH-162 पर सुबह करीब 7 बजे किरवा के पास हादसा हुआ. पाली से सुमेरपुर की तरफ जा रही स्कॉर्पियो के सामने अचानक जानवर आ गया. इस कारण स्कॉर्पियो सवार ने ब्रेक लगाए. गाड़ी बेकाबू होकर डिवाइडर क्रॉस कर दूसरी लेन में चल रहे मिनी ट्रक से टकरा गई. इसके बाद स्कॉर्पियो में आग लग गई. हादसे में मिनी ट्रक ड्राइवर हनुमानगढ़ के गोगामेड़ी निवासी रवि जाट (40) घायल हो गया. उसे पाली के बांगड़ हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. वहीं स्कोर्पियो चालक की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टक्कर के बाद वाहन में लगी आग कुछ ही मिनटों में विकराल हो गई. सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचित किया. गुड़ा एंदला थाना पुलिस और दमकल दल मौके पर पहुंची. सुमेरपुर और सांडेराव से आई दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. हादसे में स्कॉर्पियो चालक की मौके पर ही जलकर मौत हो गई, जबकि मिनी ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे प्राथमिक उपचार के बाद बांगड़ अस्पताल, पाली में भर्ती कराया गया है.

TAGGED:

SUV HIT MINI TRUCK IN SIROHI
SUV ENTERED OTHER LANE
ACCIDENT AT PALI HIGHWAY NO 162
SCORPIO CATCHES FIRE ON HIGHWAY
DRIVER BURNT ALIVE IN SIROHI

