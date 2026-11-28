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दिल्ली के पहाड़गंज में नाबालिग ने दौड़ाई स्कॉर्पियो, राहगीर को मारी टक्कर, दो अन्य भी चपेट में आए, गाड़ी छोड़ फरार हुआ आरोपी

सांकेतिक तस्वीर ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: सेंट्रल दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार ने सड़क किनारे मौजूद एक पान-बीड़ी विक्रेता को जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में विक्रेता गंभीर रूप से घायल हो गया है, जबकि दो अन्य नाबालिगों को भी मामूली चोटें आई हैं. प्रारंभिक जांच के अनुसार, हादसे के समय गाड़ी एक नाबालिग चला रहा था. दुर्घटना के बाद वह मौके पर ही कार छोड़कर फरार हो गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी नाबालिग चालक की तलाश शुरू कर दी है.

डीसीपी सेंट्रल रोहित राजबीर सिंह ने बताया कि पहाड़गंज के आराम बाग इलाके में आज सुबह एक सड़क दुर्घटना होने की सूचना प्राप्त हुई थी. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस टीम मौके पर पहुंची. घटनास्थल अंबेडकर रोड पर टाइप-I क्वार्टर, ब्लॉक नंबर-50 के पास का है. वहां पहुंचने पर पुलिस को पता चला कि एक अनियंत्रित स्कॉर्पियो कार ने स्थानीय पान-बीड़ी विक्रेता रमेश (40) को टक्कर मार दी है. ​हादसे के तुरंत बाद घायल रमेश को उपचार के लिए नजदीकी डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है.