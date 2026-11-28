दिल्ली के पहाड़गंज में नाबालिग ने दौड़ाई स्कॉर्पियो, राहगीर को मारी टक्कर, दो अन्य भी चपेट में आए, गाड़ी छोड़ फरार हुआ आरोपी
पहाड़गंज में स्कॉर्पियो कार ने सड़क किनारे मौजूद एक पान-बीड़ी विक्रेता को जोरदार टक्कर मार दी. हादसे के समय कार एक नाबालिग चला रहा था.
Published : November 28, 2026 at 1:02 PM IST
नई दिल्ली: सेंट्रल दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार ने सड़क किनारे मौजूद एक पान-बीड़ी विक्रेता को जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में विक्रेता गंभीर रूप से घायल हो गया है, जबकि दो अन्य नाबालिगों को भी मामूली चोटें आई हैं. प्रारंभिक जांच के अनुसार, हादसे के समय गाड़ी एक नाबालिग चला रहा था. दुर्घटना के बाद वह मौके पर ही कार छोड़कर फरार हो गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी नाबालिग चालक की तलाश शुरू कर दी है.
डीसीपी सेंट्रल रोहित राजबीर सिंह ने बताया कि पहाड़गंज के आराम बाग इलाके में आज सुबह एक सड़क दुर्घटना होने की सूचना प्राप्त हुई थी. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस टीम मौके पर पहुंची. घटनास्थल अंबेडकर रोड पर टाइप-I क्वार्टर, ब्लॉक नंबर-50 के पास का है. वहां पहुंचने पर पुलिस को पता चला कि एक अनियंत्रित स्कॉर्पियो कार ने स्थानीय पान-बीड़ी विक्रेता रमेश (40) को टक्कर मार दी है. हादसे के तुरंत बाद घायल रमेश को उपचार के लिए नजदीकी डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है.
पुलिस की शुरुआती जांच में यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है कि दुर्घटनाग्रस्त स्कॉर्पियो कार को कथित तौर पर एक नाबालिग चला रहा था. टक्कर मारने के बाद घबराया आरोपी चालक गाड़ी को घटनास्थल पर ही छोड़कर फरार हो गया. इस हादसे में दो अन्य नाबालिगों को भी हल्की चोटें आई हैं. पुलिस टीम इन दोनों नाबालिगों की पहचान, भूमिका और उनकी मौजूदा मेडिकल स्थिति पता लगा रही है.
A Scorpio car allegedly driven by a minor hit a 40-year-old pedestrian, a local vendor, near Type-I Quarters in Paharganj, Delhi. He was rushed to Dr. RML Hospital for treatment. The minor driver fled, leaving the vehicle behind. Police have inspected the spot and are investigating the incident: Delhi Police— IANS (@ians_india) November 28, 2026
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घटना की गंभीरता को देखते हुए क्राइम टीम को भी मौके पर बुलाया गया, जिसने घटनास्थल और जब्त की गई स्कॉर्पियो कार का बारीकी से निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए हैं. पुलिस अब कार के पंजीकरण नंबर के आधार पर इसके मालिक व फरार नाबालिग चालक का पता लगाने का प्रयास कर रही है.
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