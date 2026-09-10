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दिल्ली-NCR में उमस और गर्मी से लोग परेशान, जानें आज के मौसम का हाल

भारतीय मौसम विभाग के अनुसार कल बुधवार को दिल्ली का तापमान 36.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.6 डिग्री सेल्सियस अधिक है. इस दौरान न्यूनतम तापमान भी बढ़ोतरी देखने को मिली है, जोकि 27 डिग्री सेल्सियस रहा और ये सामान्य से 1.4 डिग्री अधिक है.

नई दिल्ली: दिल्ली एनसीआर बारिश नहीं होने से अब उसम और गर्मी बढ़ने लगी है. जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है. राजधानी दिल्ली में बीते कई दिनों हुई बारिश के बाद अब दिल्ली में उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर रही है. दिन के समय में कभी तेज धूप तो कभी आसमान में बादल छाए रहते हैं.

मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज गुरुवार को धूप बनी रहेगी और साफ आसमान में हल्के बादल रहने का अनुमान है. इस दौरान अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. मौसम विभाग ने 11 सितंबर को दिल्ली-एनसीआर में बादल छाए रहने और सुबह से दोपहर के बीच कई जगहों पर गरज-चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है. रात के समय भी कई जगहों पर हल्की बारिश की संभावना है. इस दिन दिल्ली में अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए जाने की संभावना है.

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार राजधानी दिल्ली में गुरुवार सुबह 7: 30बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 137 अंक पर बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 108, गुरुग्राम में 133, गाजियाबाद में 115, ग्रेटर नोएडा में 122 और नोएडा में 118 अंक पर बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है.

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