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दिल्ली-NCR में भीषण गर्मी ने किया लोगों को परेशान, आज भी अलर्ट जारी

मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि दिल्ली में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और तेज धूप भी निकली रहेगी.

गर्मी ने किया लोगों को परेशान
गर्मी ने किया लोगों को परेशान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 25, 2026 at 8:44 AM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली यूपी समेत उत्तर भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है. आईएमडी ने उत्तर-पश्चिम के मैदानी इलाकों और मध्य भारत में तेज गर्मी का अलर्ट जारी किया है. शुक्रवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 4.2 डिग्री अधिक 41.9 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया. यह इस सीजन का अब तक का सर्वाधिक रहा.

दो जगह रिज और लोधी रोड पर लू की स्थिति देखी गई. इन दोनों ही जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री से अधिक दर्ज हुआ. लोधी रोड पर अधिकतम तापमान 41.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं, रिज क्षेत्र में तापमान 43.1 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया.

आज के मौसम का हाल
IMD के अनुसार, दिल्ली का न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. इस दौरान हवा की गति 15–25 किमी/घंटा रहने का अनुमान है. आज आसमान में आंशिक रूप से बादल छाये रहने की संभावना है और कुछ इलाकों में तेज हवाएं और धूल भरी आंधी चल सकती है जिससे दृश्यता प्रभावित होने की संभावना है. दिल्ली की जनता के लिए आज का दिन कुल मिलाकर काफी गर्म रहने की संभावना जताई गई है.

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार शनिवार सुबह 730 बजे तक दिल्ली में आज औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 234 अंक बना हुआ है जो खराब श्रेणी में आता है. दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 211, गुरुग्राम में 208, गाजियाबाद में 209, ग्रेटर नोएडा में 199 और नोएडा में 204 अंक बना हुआ है दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 200 से ऊपर और 300 के बीच में बना हुआ है, जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है.

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