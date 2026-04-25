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दिल्ली-NCR में भीषण गर्मी ने किया लोगों को परेशान, आज भी अलर्ट जारी

नई दिल्ली: दिल्ली यूपी समेत उत्तर भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है. आईएमडी ने उत्तर-पश्चिम के मैदानी इलाकों और मध्य भारत में तेज गर्मी का अलर्ट जारी किया है. शुक्रवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 4.2 डिग्री अधिक 41.9 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया. यह इस सीजन का अब तक का सर्वाधिक रहा.

दो जगह रिज और लोधी रोड पर लू की स्थिति देखी गई. इन दोनों ही जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री से अधिक दर्ज हुआ. लोधी रोड पर अधिकतम तापमान 41.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं, रिज क्षेत्र में तापमान 43.1 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया.

आज के मौसम का हाल

IMD के अनुसार, दिल्ली का न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. इस दौरान हवा की गति 15–25 किमी/घंटा रहने का अनुमान है. आज आसमान में आंशिक रूप से बादल छाये रहने की संभावना है और कुछ इलाकों में तेज हवाएं और धूल भरी आंधी चल सकती है जिससे दृश्यता प्रभावित होने की संभावना है. दिल्ली की जनता के लिए आज का दिन कुल मिलाकर काफी गर्म रहने की संभावना जताई गई है.