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दिल्ली-NCR में सुहावने मौसम की विदाई, अब पड़ेगी भीषण गर्मी, जाने कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि दिल्ली में आज यानी मंगलवार को आसमान साफ रहेगा

इंडिया गेट
इंडिया गेट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 14, 2026 at 8:16 AM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली के लोगों को पिछले कुछ दिनों से बदलते मौसम में गर्मी से राहत थी. अब ये राहत जल्द ही खत्म होते दिखाई दे रही है क्योंकि गर्मी और चिलचिलाती धूप दिल्लीवासियों का जीना दुश्वार करने वाली है.

मौसम विभाग के अनुसार कल सोमवार को राजधानी का अधिकतम तापमान सामान्य स्तर पर 36.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. न्यूनतम तापमान सामान्य से 3.3 डिग्री कम 17.7 डिग्री सेल्सियस रहा। हवा में नमी का स्तर 73 से 30 प्रतिशत रिकार्ड हुआ. 37 डिग्री तापमान के साथ रिज क्षेत्र दिल्ली का सबसे गर्म इलाका रहा.

आज का मौसम का हाल
मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि दिल्ली में आज यानी मंगलवार को आसमान साफ रहेगा. इस दौरान धूप भी निकली रहेगी और अधिकतम तापमान 38 से 39 डिग्री एवं न्यूनतम तापमान 19 से 20 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है. इससे साफ है कि लोगों को दिन में गर्मी से परेशानी होने वाली है और रात में थोड़ी राहत मिल सकती है. हालांकि, मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में भी तापमान में और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिससे अधिकतम तापमान 40 डिग्री के आंकड़े को भी छू सकता है.

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार राजधानी दिल्ली में मंगलवार सुबह 7:30 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 156 अंक बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 142 प्रोग्राम 144 गाजियाबाद में 138 ग्रेटर नोएडा में 146 पान नोएडा में 140 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है, जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 200 से ऊपर और 300 के बीच में बना हुआ है.

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