यूपी में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी: भारत का सबसे गर्म जिला बना बांदा, पारा 47 के पार; 2022 का रिकॉर्ड टूटा
हीटवेव के चलते स्कूलों के समय में किया गया बदलाव, जानिए आज के मौसम का हाल.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 26, 2026 at 10:31 AM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में इन दिनों बढ़ रही गर्मी के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त है. प्रचंड गर्मी को देखते हुए स्कूलों के टाइमिंग में बदलाव किया गया है. प्रदेश के कई जिलों में हीट वेव चल रही है. जिससे सड़कों पर दिन के समय आवागमन कम हुआ है. झुलसाने वाली गर्मी प्रदेशवासियों को घरों में कैद कर रही है. वहीं बांदा में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है.
वहीं शनिवार को उत्तर प्रदेश का बांदा जिला प्रदेश में ही नहीं, देश का सबसे गर्म जिला रहा. जहां पर अधिकतम तापमान 47.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि अप्रैल माह का सबसे ज्यादा पारा चढ़ने वाला जिला बन गया है. इससे पहले साल 2022 में बांदा जिले में 47.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया था. वहीं शनिवार को प्रयागराज और वाराणसी देश में क्रमशः चौथा और पांचवा सबसे गर्म शहर रहा. जबकि मेरठ, आगरा, शाहजहांपुर, जालौन, बरेली मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, हरदोई, बाराबंकी, अमेठी, बलिया, वाराणसी, गाज़ीपुर और प्रयागराज में (लू) की स्थितियां रही.
क्यों हो रही है तापमान में वृद्धि: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार निचले क्षोभ मंडल में आ रही गर्म पछुआ हवाओं के साथ आतंरिक महाराष्ट्र के आसपास बने प्रतिचक्रवात के प्रभाव से प्रदेश में अधिकतम तापमान में बढ़ोत्तरी हो रही है.
ऐसा रहेगा लखनऊ का वेदर: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार रविवार को गर्मी में और अधिक वृद्धि होगी. रविवार और सोमवार को लखनऊ में भी लू चल सकती है. अधिकतम तापमान में शनिवार के मुकाबले 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होकर अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. वहीं न्यूनतम तापमान में भी 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होकर 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
बांदा सबसे गर्म जिला: शनिवार को उत्तर प्रदेश का बांदा सबसे अधिक गर्म जिला रहा. जहां पर अधिकतम तापमान 47.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान बिजनौर जिले में 20.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक है.
मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि 27 अप्रैल तक गर्म हवा (लू) की स्थितियां ऐसे ही जारी रहेगीं. साथ ही प्रदेश में कहीं-कहीं रात को तपिश होने की भी संभावना है. उसके बाद एक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 27 अप्रैल से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश का दौर आरम्भ और पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ने और इसके उत्तरोत्तर वृद्धि के साथ मई की शुरुआत तक जारी रहने की संभावना के दृष्टिगत तापमान में 3-5°C की गिरावट के कारण 28 अप्रैल से लू की स्थितियों में सुधार होने की संभावना है. इसी क्रम में राजधानी लखनऊ में भी 26-27 अप्रैल के दौरान कहीं-कहीं लू की स्थितियां बनने की संभावना है.
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