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यूपी में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी: भारत का सबसे गर्म जिला बना बांदा, पारा 47 के पार; 2022 का रिकॉर्ड टूटा

उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, प्रयागराज और वाराणसी भी सबसे गर्म शहरों में शामिल. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में इन दिनों बढ़ रही गर्मी के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त है. प्रचंड गर्मी को देखते हुए स्कूलों के टाइमिंग में बदलाव किया गया है. प्रदेश के कई जिलों में हीट वेव चल रही है. जिससे सड़कों पर दिन के समय आवागमन कम हुआ है. झुलसाने वाली गर्मी प्रदेशवासियों को घरों में कैद कर रही है. वहीं बांदा में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है. बांदा में रिकॉर्ड तोड़ 47.4 डिग्री तापमान, अप्रैल का सबसे गर्म जिला (Photo Credit; ETV Bharat) वहीं शनिवार को उत्तर प्रदेश का बांदा जिला प्रदेश में ही नहीं, देश का सबसे गर्म जिला रहा. जहां पर अधिकतम तापमान 47.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि अप्रैल माह का सबसे ज्यादा पारा चढ़ने वाला जिला बन गया है. इससे पहले साल 2022 में बांदा जिले में 47.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया था. वहीं शनिवार को प्रयागराज और वाराणसी देश में क्रमशः चौथा और पांचवा सबसे गर्म शहर रहा. जबकि मेरठ, आगरा, शाहजहांपुर, जालौन, बरेली मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, हरदोई, बाराबंकी, अमेठी, बलिया, वाराणसी, गाज़ीपुर और प्रयागराज में (लू) की स्थितियां रही.