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दिल्ली सरकार की पिंक कार्ड योजना का दायरा तेजी से बढ़ा, रोज बन रहे 12,500 सहेली पिंक कार्ड

‘सहेली पिंक कार्ड’ बनवाने की प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने के लिए QR कोड आधारित डिजिटल ऑनबोर्डिंग की सुविधा शुरू की गई है.

दिल्ली सरकार की पिंक कार्ड योजना का दायरा बढ़ा
दिल्ली सरकार की पिंक कार्ड योजना का दायरा बढ़ा (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 10, 2026 at 3:18 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा को और सुलभ बनाने के लिए सहेली पिंक कार्ड योजना का दायरा तेजी से बढ़ाया जा रहा है. पहले जहां 50 केंद्रों पर पिंक कार्ड बनाए जा रहे थे, वहीं अब इसे बढ़ाकर 58 केंद्र कर दिया गया है. इन केंद्रों पर रोजाना करीब 12,500 कार्ड बनाए जा रहे हैं. 3 मार्च से शुरू हुए इस अभियान के तहत अभी तक 4 लाख से ज्यादा कार्ड जारी किए जा चुके हैं.

वहीं, 31 मई तक दिल्ली की सभी महिलाओं के पिंक कार्ड बनाने के लक्ष्य रखे गए हैं. इसके साथ ही कार्ड का दुरुपयोग रोकने के लिए एक ही बस में एक घंटे के भीतर एक ही कार्ड से दोबारा टिकट जनरेट करने पर रोक लगाई गई है. दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (डीटीसी) के डिप्टी चीफ जनरल मैनेजर (पीआर) अमन देव छिकारा ने बताया कि पहले 50 केंद्रों पर पिंक कार्ड बनाने का काम 3 मार्च से शुरू किया गया था. अब 8 और केंद्रों पर पिंक कार्ड बनाने शुरू किए गए हैं. ये केंद्र मुख्यमंत्री, मंत्री और कुछ विधायकों के विधानसभा क्षेत्र में हैं. इन 58 केंद्रों पर रोजाना करीब 12,500 सहेली पिंक कार्ड बनाए जा रहे हैं.

31 मई तक दिल्ली की सभी महिलाओं के पिंक कार्ड बनाने के लक्ष्य रखे गए हैं.
31 मई तक दिल्ली की सभी महिलाओं के पिंक कार्ड बनाने के लक्ष्य रखे गए हैं. (ETV Bharat)

अमन देव छिकारा ने बताया कि 3 मार्च से शुरू हुए इस अभियान के तहत 8 अप्रैल तक 3 लाख 86 हजार 417 से अधिक कार्ड जारी किए जा चुके थे. अब ये संख्या 4 लाख के पार हो चुकी है. उन्होंने कहा कि 31 मई तक दिल्ली की सभी पात्र महिलाओं को पिंक कार्ड उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.

पिंक कार्ड के प्रयोग में 1 घंटे गैप के भ्रम की ये है हकीकत

पिंक कार्ड के उपयोग को लेकर यात्रियों के बीच कुछ भ्रम की स्थिति बनी हुई है, खासकर एक ही बस में एक घंटे के भीतर दोबारा कार्ड टैब करने पर टिकट जनरेट न होने को लेकर. इस पर डिप्टी चीफ जनरल मैनेजर (पीआर) अमन देव छिकारा ने कहा कि यह कोई तकनीकी खराबी नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित नियम है, जिसे कार्ड के दुरुपयोग को रोकने के लिए लागू किया गया है. उन्होंने बताया कि कई बार देखा गया है कि महिलाएं समूह में यात्रा करती हैं और एक ही पिंक कार्ड को कई बार टैब कर अलग-अलग यात्रियों के लिए टिकट निकालने की कोशिश की जाती है. इसी तरह की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए यह नियम बनाया गया है.

दिल्ली में रोज बन रहे 12,500 सहेली पिंक कार्ड
दिल्ली में रोज बन रहे 12,500 सहेली पिंक कार्ड (ETV Bharat)

QR कोड से पिंक कार्ड बनवाना हुआ आसान, जानें प्रकिया

दिल्ली में ‘सहेली पिंक कार्ड’ बनवाने की प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने के लिए QR कोड आधारित डिजिटल ऑनबोर्डिंग की सुविधा शुरू की गई है. इस व्यवस्था के तहत महिलाएं अपने मोबाइल से QR कोड स्कैन कर घर बैठे रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर सकती हैं. इसमें सबसे पहले मोबाइल नंबर का OTP वेरिफिकेशन किया जाता है, इसके बाद आधार OTP के जरिए पहचान सत्यापित होती है. पूरी प्रक्रिया डिजिटल होने से लंबी लाइनों में लगने व दस्तावेजों की बार-बार जांच जैसी दिक्कतों से राहत मिलती है. रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद एक कन्फर्मेशन QR जनरेट होता है, जिसे नजदीकी पिंक कार्ड जारी करने वाले केंद्र पर दिखाकर आसानी से कार्ड प्राप्त किया जा सकता है.

अगल-अलग बसों में सफर के लिए समय की कोई बाध्यता नहीं

इस नियम को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि कई महिलाएं यह मान रही हैं कि एक बार बस से उतरने के बाद उन्हें दूसरी बस में चढ़ने के लिए भी एक घंटे का इंतजार करना पड़ेगा. इस पर भी अमन देव छिकारा ने स्पष्ट किया कि यह धारणा पूरी तरह गलत है. उन्होंने कहा कि यदि कोई महिला एक बस से उतरकर तुरंत दूसरी बस में चढ़ती है, तो वह बिना किसी रुकावट के अपने पिंक कार्ड से टिकट जनरेट कर सकती है. उन्होंने कहा कि यह प्रतिबंध केवल एक ही बस में बार-बार कार्ड टैब करने पर लागू होता है, न कि अलग-अलग बसों में यात्रा करने पर. इस पूरी व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एक पिंक कार्ड का उपयोग केवल एक ही यात्री द्वारा किया जाए. इससे न केवल सिस्टम में पारदर्शिता बनी रहती है, बल्कि सरकार द्वारा दी जा रही मुफ्त यात्रा सुविधा का सही लाभ भी वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचता है.

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