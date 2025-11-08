ETV Bharat / state

मुजफ्फरनगर में स्कूटी का 20 लाख से अधिक का कटा चालान, जानिए एसपी ट्रैफिक ने क्या दी दलील

चालान पर एसपी ट्रैफिक ने दी सफाई. ( Photo Credit; ETV Bharat )

मुजफ्फरनगर : नई मंडी कोतवाली की गांधी कॉलोनी चौकी पुलिस ने एक स्कूटी का 20 लाख 74 हजार रुपए का चालान कर दिया. मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. एसपी ट्रैफिक को मोर्चा संभालना पड़ा और सफाई दी. यह चालान स्कूटी पर बिना कागजात, हेलमेट और ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर किया गया. जानकारी के अनुसार, 4 नवंबर को दरोगा नवाब सिंह चेकिंग कर रहे थे. स्कूटी सवार अनमोल सिंघल की गाड़ी की चेकिंग की गई तो उनके पास न तो कोई डॉक्यूमेंट था, न ही हेलमेट और ड्राइविंग लाइसेंस था. इस पर दरोगा नवाब सिंह ने 20 लाख 74 हजार रुपये का चालान कर दिया. इसके बाद पुलिस ने गाड़ी को सीज भी कर दिया. स्कूटी को थाने लाकर खड़ा कर दिया गया. एसपी ट्रैफिक ने कहा, चालान करने वाले दरोगा एमवी एक्ट लिखना भूल गए. (Video Credit; Muzaffarnagar Police)