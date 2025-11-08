मुजफ्फरनगर में स्कूटी का 20 लाख से अधिक का कटा चालान, जानिए एसपी ट्रैफिक ने क्या दी दलील
स्कूटी का चालान बिना कागजात, हेलमेट और ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर किया गया. एसपी ट्रैफिक ने कहा, गलती से हो गया.
मुजफ्फरनगर : नई मंडी कोतवाली की गांधी कॉलोनी चौकी पुलिस ने एक स्कूटी का 20 लाख 74 हजार रुपए का चालान कर दिया. मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. एसपी ट्रैफिक को मोर्चा संभालना पड़ा और सफाई दी. यह चालान स्कूटी पर बिना कागजात, हेलमेट और ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर किया गया.
जानकारी के अनुसार, 4 नवंबर को दरोगा नवाब सिंह चेकिंग कर रहे थे. स्कूटी सवार अनमोल सिंघल की गाड़ी की चेकिंग की गई तो उनके पास न तो कोई डॉक्यूमेंट था, न ही हेलमेट और ड्राइविंग लाइसेंस था. इस पर दरोगा नवाब सिंह ने 20 लाख 74 हजार रुपये का चालान कर दिया. इसके बाद पुलिस ने गाड़ी को सीज भी कर दिया. स्कूटी को थाने लाकर खड़ा कर दिया गया.
स्कूटी सवार ने चालान को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. जानकारी होते ही पुलिस भी हरकत में आ गई. शुरुआत में मंडी कोतवाली पुलिस ने मामले को दबाने का प्रयास किया. लेकिन पुलिस पर दबाव बढ़ गया. इसके बाद चालान में सुधार करने की प्रक्रिया शुरू की गई. आनन-फानन में चालान को चार हजार रुपये कर दिया.
एसपी ट्रैफिक अतुल चौबे ने बताया, स्कूटी पर कार्रवाई करते हुए 207 एमवी एक्ट की धारा लगती है. लेकिन दरोगा चालान करते समय 207 एमवी भरना भूल गए. जिससे मिनिमम चालान धारा में जुड़ गया और ये चालान 20 लाख 74 हजार रुपए का हो गया. एसपी ट्रैफिक ने गलती स्वीकार करते हुए इसके पीछे तकनीकी खराबी का हवाला दिया.
उन्होंने बताया कि चालान त्रुटि के कारण एमवी एक्ट लिखा जाना छूट गया और अंक गलती से 2074000 हो गया. इस चालान को घटाकर 4,000 रुपए कर दिया गया है. फिलहाल, स्कूटी को अभी तक थाने से छोड़ा नहीं गया है.
