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उत्तराखंड में भीषण सड़क हादसा, स्कॉर्पियो ने स्कूटी को मारी टक्कर, 4 युवकों की दर्दनाक मौत

हल्द्वानी: तीनपानी बाईपास पुल पर शनिवार रात दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. लालकुआं की ओर से आ रही एक स्कॉर्पियो ने पुल के घुमाव पर स्कूटी को टक्कर मार दी. हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे पुलिस ने एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. फिलहाल पुलिस हादसे की जांच कर रही है. वहीं घटना के बाद मृतकों के परिवार में मातम छाया हुआ है.

हल्द्वानी के तीनपानी बाईपास पुल पर शनिवार रात करीब 10 बजे एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो और स्कूटी की टक्कर में चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. जिसमें से तीन की मौत हो गई. जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसने हॉस्पिटल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. जैसे ही पुलिस को घटना की सूचना डायल-112 के माध्यम से प्राप्त हुई वैसे ही पुलिस और प्रशासनिक के अधिकारी टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचे. घायलों को हल्द्वानी सुशीला तिवारी अस्पताल भिजवाया गया, जहां पर 4 घायलों को मृत घोषित कर दिया. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार लालकुआं की ओर से आ रही स्कॉर्पियो संख्या UK04U-7275 ने तीनपानी पुल के घुमाव पर स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी.