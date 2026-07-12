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उत्तराखंड में भीषण सड़क हादसा, स्कॉर्पियो ने स्कूटी को मारी टक्कर, 4 युवकों की दर्दनाक मौत

हल्द्वानी तीनपानी बाईपास पर सड़क हादसे में 4 युवकों की मौत हो गई. घटना के बाद मृतकों के परिवार में मातम छाया हुआ है.

Scooty and Scorpio Accident
स्कॉर्पियो ने स्कूटी को मारी टक्कर (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 12, 2026 at 7:51 AM IST

3 Min Read
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हल्द्वानी: तीनपानी बाईपास पुल पर शनिवार रात दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. लालकुआं की ओर से आ रही एक स्कॉर्पियो ने पुल के घुमाव पर स्कूटी को टक्कर मार दी. हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे पुलिस ने एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. फिलहाल पुलिस हादसे की जांच कर रही है. वहीं घटना के बाद मृतकों के परिवार में मातम छाया हुआ है.

हल्द्वानी के तीनपानी बाईपास पुल पर शनिवार रात करीब 10 बजे एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो और स्कूटी की टक्कर में चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. जिसमें से तीन की मौत हो गई. जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसने हॉस्पिटल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. जैसे ही पुलिस को घटना की सूचना डायल-112 के माध्यम से प्राप्त हुई वैसे ही पुलिस और प्रशासनिक के अधिकारी टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचे. घायलों को हल्द्वानी सुशीला तिवारी अस्पताल भिजवाया गया, जहां पर 4 घायलों को मृत घोषित कर दिया. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार लालकुआं की ओर से आ रही स्कॉर्पियो संख्या UK04U-7275 ने तीनपानी पुल के घुमाव पर स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी.

तीनपानी बाईपास पर भीषण सड़क हादसा (Video-ETV Bharat)

टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कूटी सवार चारों लोग सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए. मौके पर दो युवकों की मौत हो गई, जबकि दो युवक घायल हो गए. आनन फानन में दोनों घायलों को अस्पताल भिजवाया गया, जहां पर डॉक्टर ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल था, उसकी भी इलाज के दौरान मौत हो गई. पुलिस ने यातायात को सुचारू कराते हुए दुर्घटनास्थल का निरीक्षण किया और आवश्यक साक्ष्य जुटाए. दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है. मृतक राहुल राजपूत, शिवम और आशुगौरा पड़ाव के रहने वाले है, जबकि आदि टम्टा गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. सीओ अमित कुमार ने बताया कि हादसे में तीन युवकों की मौत हुई है, हादसा तीन पानी के पास एनएच 109 के फ्लाईओवर पर हुआ है. एक युवक घायल है जिसका इलाज चल रहा है. मामले की जांच की जा रही है.

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