चकराता घूम कर लौट रहे स्कूटी और कार हादसे का शिकार, 3 लोगों की मौत, 5 घायल

विकासनगर: देहरादून जिले के विकासनगर-कालसी-चकराता मोटर मार्ग पर दो सड़क हादसे हुए हैं. जिसमें 3 लोगों की जान चली गई है. जबकि, 5 लोग घायल हो गए हैं. पहला हादसा स्कूटी का हुआ है. जहां अज्ञात वाहन की टक्कर में स्कूटी सवार दो युवकों की मौत हो गई. जबकि, दूसरा हादसा कार का हुआ है, जो अनियंत्रित होकर खेतों में जा गिरी. इस हादसे में एक किशोर की जान गई है.

स्कूटी सवार को वाहन ने मारी टक्कर: चकराता में इन दिनों बर्फ पड़ी हुई है. ऐसे में बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए काफी संख्या में सैलानी चकराता का रुख कर रहे हैं. इसी कड़ी में चकराता घूम कर लौट रहे स्कूटी सवार दो लोगों को अज्ञात वाहन ने भूतिया घूम के पास टक्कर मार दी. जिसमें स्कूटी सवार दोनों लोग बुरी तरह से घायल हो गए.

वहीं, मौके से गुजर रहे लोगों और पुलिस ने एंबुलेंस के माध्य से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहिया पहुंचाया. जहां डॉक्टरों ने उनकी जांच पड़ताल की तो दोनों पहले ही दम तोड़ चुके थे. सीएचसी सहिया के डॉक्टर संदीप और डॉक्टर सरिता धारिया ने बताया कि दो लोगों को अस्पताल लाया गया था, जो मृत अवस्था में थे. सिर में गहरी चोटें आने से उनकी मौत हुई है.

"कालसी-चकराता मोटर मार्ग पर अज्ञात वाहन ने स्कूटी सवारों को टक्कर मारी थी. जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहिया पहुंचाया गया. जहां दोनों को मृत घोषित कर दिया. फिलहाल, हादसे की जांच की जा रही है."- चंद्रशेखर नौटियाल, चकराता थानाध्यक्ष

स्कूटी हादसे में मौत-