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राजधानी में हिट एंड रन का मामला, तेज रफ्तार एसयूवी ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर, मौत

हादसे में मृत युवक और क्षतिग्रस्त स्कूटी ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजधानी जयपुर में एक बार फिर रफ्तार के कहर से हिट एंड रन का मामला सामने आया है. एक तेज रफ्तार एसयूवी ने पीछे से स्कूटी को टक्कर मार दी. जिससे स्कूटी सवार की मौत हो गई. इस घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. यह घटना सोमवार तड़के करीब 4:30 बजे की मालवीय नगर के मॉडल टाउन इलाके में जगतपुरा रोड की है. परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. सीसीटीवी कैमरों के फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर कार चालक की पहचान का प्रयास किया जा रहा है. मालवीय नगर थाने के एएसआई मुकेश कुमार ने बताया कि यह हादसा मॉडल टाउन में जगतपुरा रोड पर हुआ. अशोक विहार, जगतपुरा निवासी 40 वर्षीय श्रवण नाथ सोमवार तड़के करीब 4.30 बजे अपनी स्कूटी से मालवीय नगर जा रहे थे. मॉडल टाउन के पास नाबार्ड कॉलोनी के सामने पीछे से आई तेज रफ्तार एसयूवी कार ने उनकी स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना की सूचना मिलने पर एम्बुलेंस और मालवीय नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को जयपुरिया अस्पताल पहुंचाया गया. यहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पढ़ें: तेज गति में आ रहे ट्रैक्टर ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर, युवक की इलाज के दौरान मौत