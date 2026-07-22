राजधानी में हिट एंड रन का मामला, तेज रफ्तार एसयूवी ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर, मौत
सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि सड़क के बिलकुल साइड में चल रही स्कूटी को कार ने टक्कर मार दी.
Published : July 22, 2026 at 10:49 AM IST
जयपुर: राजधानी जयपुर में एक बार फिर रफ्तार के कहर से हिट एंड रन का मामला सामने आया है. एक तेज रफ्तार एसयूवी ने पीछे से स्कूटी को टक्कर मार दी. जिससे स्कूटी सवार की मौत हो गई. इस घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. यह घटना सोमवार तड़के करीब 4:30 बजे की मालवीय नगर के मॉडल टाउन इलाके में जगतपुरा रोड की है. परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. सीसीटीवी कैमरों के फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर कार चालक की पहचान का प्रयास किया जा रहा है.
मालवीय नगर थाने के एएसआई मुकेश कुमार ने बताया कि यह हादसा मॉडल टाउन में जगतपुरा रोड पर हुआ. अशोक विहार, जगतपुरा निवासी 40 वर्षीय श्रवण नाथ सोमवार तड़के करीब 4.30 बजे अपनी स्कूटी से मालवीय नगर जा रहे थे. मॉडल टाउन के पास नाबार्ड कॉलोनी के सामने पीछे से आई तेज रफ्तार एसयूवी कार ने उनकी स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना की सूचना मिलने पर एम्बुलेंस और मालवीय नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को जयपुरिया अस्पताल पहुंचाया गया. यहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
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हादसे के बाद यूटर्न लेकर घटनास्थल की तरफ आई कार: पुलिस ने सुबह मृतक के साले विवेक रावल को सूचना दी. इसके बाद वह अपनी बहन के साथ अस्पताल पहुंचे. पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है. मृतक के परिजनों का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि सड़क के बिलकुल साइड में चल रही स्कूटी को कार ने टक्कर मार दी. फुटेज में कार चालक अपेक्स सर्किल से यू-टर्न लेकर वापस जगतपुरा की ओर जाता भी नजर आ रहा है. वह घटनास्थल की ओर देखते हुए गुजरता दिखाई दे रहा है.
कार की हेड लाइट टूटकर गिरी, पुलिस ने जब्त की: हादसे में एसयूवी कार की एक तरफ की हेडलाइट टूटकर सड़क पर गिर गई. पुलिस ने उसे जब्त कर लिया है. पुलिस का मानना है कि इससे वाहन की पहचान करने में मदद मिलेगी. पुलिस दुर्घटनास्थल और आसपास के रूट पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है. पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 281 और 106 (1) के तहत मामला दर्ज किया है. जिस वाहन से हादसा हुआ और उसे चलाने वाले चालक की पहचान के प्रयास जारी हैं.