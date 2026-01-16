ETV Bharat / state

अल्मोड़ा में बड़ी घटना, जागेश्वर धाम मार्ग पर स्कूटी में लगी आग, जानिए कैसे?

अल्मोड़ा जिले से बड़ी खबर सामने आई है. अल्मोड़ा में सड़क किनारे खड़ी स्कूटी में अचानक से आग लग गई.

अल्मोड़ा में बड़ी घटना (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 16, 2026 at 8:23 PM IST

अल्मोड़ा: उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में जागेश्वर धाम को जाने वाले मार्ग पर विनायक पुल के पास एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. सड़क किनारे खड़ी स्कूटी में अचानक आग लग गई थी. कुछ ही देर में आग ने भयावह रूप ले लिया था. सड़क किनारे खड़ी स्कूटी में आग लगने से इलाके में अफरा-तफरी से मच गई थी. कुछ ही देर में स्कूटी आग में जलकर पूरी तरह के खाक हो गई थी. इस दौरान ट्रैफिक भी रुका रहा है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार यह स्कूटी स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत महिला कर्मचारी सुनीता नेगी की थी. वह अपनी स्कूटी को सड़क किनारे खड़ा कर लगभग 200 मीटर दूर स्थित एएनएम केंद्र गई थीं. इसी दौरान लोगों ने स्कूटी से धुआं उठते देखा.

अल्मोड़ा जागेश्वर धाम मार्ग पर स्कूटी में लगी आग (ETV Bharat)

बताया जा रहा है कि आसपास खड़े लोग इससे पहले कुछ समझ पाते स्कूटी में आग लग गई और कुछ ही देर में आग ने भीषण रूप ले लिया. अचानक हुई इस घटना से आसपास मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया.य स्थानीय लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास शुरू किया, लेकिन आग कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी.

आसपास मौजूद दुकानदारों और राहगीरों ने बाल्टियों और पाइप के जरिए पानी की व्यवस्था कर आग पर काबू पाने की कोशिश की. काफी मशक्कत के बाद आग को बुझाया जा सका, लेकिन तब तक स्कूटी पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी.

मामले की जानकारी जागेश्वर पुलिस चौकी को भी दी गई. पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया. चौकी इंचार्ज कमित जोशी ने बताया कि प्रथम दृष्टया आग लगने का कारण तकनीकी खराबी या शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है. हालांकि वास्तविक कारणों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी. कि अभी इस मामले में कोई तहरीर नहीं आई है.

गनीमत रही कि जिस समय स्कूटी में आग लगी, उस समय आसपास कोई बड़ा वाहन या व्यक्ति मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था. आग की लपटें सड़क की ओर बढ़ती तो अन्य वाहनों को भी नुकसान पहुंच सकता था. इस हादसे में स्कूटी पूरी तरह जल जाने से वाहन स्वामी को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है. बाद में जली हुई स्कूटी को मौके से हटाकर सड़क को साफ कराया गया और यातायात को सामान्य किया गया.

