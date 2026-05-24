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नालंदा यूनिवर्सिटी पहुंचे SCO महासचिव नुरलान यरमेकबायेव, PM मोदी की दूरदृष्टि को सराहा

SCO महासचिव नुरलान यरमेकबायेव का नालंदा यूनिवर्सिटी पहुंचना एक महत्वपूर्ण अवसर रहा. उन्होंने साझा बौद्ध विरासत और अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर विशेष बल दिया. पढ़ें खबर

SCO CHIEF IN NALANDA UNIVERSITY
नालंदा यूनिवर्सिटी पहुंचे SCO महासचिव नुरलान यरमेकबायेव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 24, 2026 at 8:02 PM IST

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नालंदा: बिहार के नालंदा स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में आज शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के महासचिव नुरलान यरमेकबायेव एवं उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया गया. दरअसल भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के आमंत्रण पर भारत यात्रा के दौरान उनका नालंदा विश्वविद्यालय आना विश्वविद्यालय के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर रहा.

संवाद का आयोजन: इस अवसर पर विश्वविद्यालय में सतत विकास, नेट ज़ीरो पहल, ‘सहभागिता’, बौद्ध विरासत तथा क्षेत्रीय सहयोग जैसे विषयों पर प्रेजेंटेशन और संवाद आयोजित किए गए. विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों एवं अधिकारियों के साथ हुई चर्चाओं में ज्ञान-विनिमय, सांस्कृतिक समझ, विरासत संरक्षण तथा अंतरराष्ट्रीय सहयोग के महत्व पर विशेष बल दिया गया.

पीएम मोदी की दूरदृष्टि:अपने संबोधन में SCO महासचिव नुरलान यरमेकबायेव ने SCO देशों की साझा बौद्ध विरासत पर चर्चा की. उन्होंने कहा वर्ष 2023 में भारत की अध्यक्षता के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं दूरदृष्टि में साझा बौद्ध विरासत को शंघाई सहयोग संगठन के एक नए स्तंभ के रूप में शामिल किया गया था.

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कई विषयों पर SCO महासचिव ने रखे विचार (ETV Bharat)

"SCO देशों की साझा बौद्ध विरासत के संवर्धन एवं प्रसार में नालंदा विश्वविद्यालय की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है." - नुरलान यरमेकबायेव, महासचिव शंघाई सहयोग संगठन

विश्वविद्यालय की भूमिका: महासचिव नुरलान के इस महत्वपूर्ण बयान के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ विभिन्न शैक्षणिक आयामों पर आगे की चर्चा को विस्तार दिया गया. जहां बौद्ध विरासत, क्षेत्रीय सहयोग जैसे कई अहम विषयों पर चर्चा हुई

सांस्कृतिक संबंध: नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने कहा कि बौद्ध विरासत मध्य एशिया सहित रूस, मंगोलिया और चीन जैसे देशों के साथ सांस्कृतिक एवं सभ्यतागत संबंधों को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जहाँ आज भी बौद्ध समुदाय समृद्ध रूप से विद्यमान हैं.प्राचीन बौद्ध नेटवर्क, सांस्कृतिक गलियारे, भाषाएं, लिपियां एवं पांडुलिपियां इन क्षेत्रों के बीच गहरे ऐतिहासिक संबंधों को दर्शाती है.

अंतरराष्ट्रीय सहयोग: कुलपति प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी ने आगे कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय इन आयामों को अपने शैक्षणिक कार्यक्रमों एवं अंतरराष्ट्रीय सहयोगों में सक्रिय रूप से शामिल कर रहा है, जिसमें विभिन्न देशों के संस्थानों के साथ साझेदारी तथा बौद्ध धर्म से संबंधित सांस्कृतिक पहलें भी सम्मिलित है.

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