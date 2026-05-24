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नालंदा यूनिवर्सिटी पहुंचे SCO महासचिव नुरलान यरमेकबायेव, PM मोदी की दूरदृष्टि को सराहा

नालंदा यूनिवर्सिटी पहुंचे SCO महासचिव नुरलान यरमेकबायेव ( ETV Bharat )