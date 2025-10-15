ETV Bharat / state

मोबाइल टावर बनाने वाली फैक्ट्री में कैची हाइड्रा पर गिरी; एक मजदूर की मौत, तीन अन्य घायल

हापुड़: जनपद में उस समय हड़कंप मच गया जब मोबाइल टावर बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक हादसा हो गया और एक मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई. वहीं तीन अन्य मजदूर घायल हो गए. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने मजदूर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग में हादसा: साथ ही घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इनमें से दो घायल मजदूरों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें गाजियाबाद रेफर कर दिया गया. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. सीएफओ अजय कुमार शर्मा ने कहा कि हादसा जनपद हापुड़ के पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के ग्राम खेड़ा के पास स्थित सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग नाम से मोबाइल टावर बनाने की फैक्ट्री में हुआ. हादस में घायल युवक (Photo Credit: ETV Bharat)