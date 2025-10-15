ETV Bharat / state

मोबाइल टावर बनाने वाली फैक्ट्री में कैची हाइड्रा पर गिरी; एक मजदूर की मौत, तीन अन्य घायल

सीएफओ अजय कुमार शर्मा ने कहा कि इस हादसे में एक मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई है. वहीं तीन मजदूर घायल हो गए हैं.

Photo Credit: ETV Bharat
हापुड़ में हादसा (Photo Credit: ETV Bharat)
October 15, 2025

हापुड़: जनपद में उस समय हड़कंप मच गया जब मोबाइल टावर बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक हादसा हो गया और एक मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई. वहीं तीन अन्य मजदूर घायल हो गए. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने मजदूर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग में हादसा: साथ ही घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इनमें से दो घायल मजदूरों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें गाजियाबाद रेफर कर दिया गया. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. सीएफओ अजय कुमार शर्मा ने कहा कि हादसा जनपद हापुड़ के पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के ग्राम खेड़ा के पास स्थित सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग नाम से मोबाइल टावर बनाने की फैक्ट्री में हुआ.

Photo Credit: ETV Bharat
हादस में घायल युवक (Photo Credit: ETV Bharat)

मजदूर विजय शर्मा की अस्पताल जाते समय मौत: सीएफओ अजय कुमार शर्मा ने बताया कि यहां पर रिपेयरिंग का काम हो रहा था. इस दौरान हाइड्रा पर एक कैची गिरने से चार मजदूर घायल हो गए. हादसे में बागपत निवासी विजय शर्मा की अस्पताल जाते समय मौत हो गई. वहीं मुरादनगर गाजियाबाद निवासी 22 वर्षीय फैसल, 21 वर्षीय शादाब और 28 वर्ष से अजहर और एक अज्ञात घायल हो गए.

दो घायल गाजियाबाद रेफर: घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. वहां पर दो लोगों की गंभीर हालत को देखते हुए गाजियाबाद के लिए रेफर कर दिया गया. जिला अग्निशमन अधिकारी अजय कुमार शर्मा ने बताया कि सालासर यूनिट में शेड बनाते समय अचानक कैची गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है. तीन अन्य लोग घायल हो गये हैं. मामले की जांच की जा रही है.

