नोएडा: महिलाओं पर कैंची से हमला करने वाला सिरफिरा 'सिजर अटैकर' गिरफ्तार
नोएडा पुलिस ने आरोपी के पास से घटना में इस्तेमाल स्कूटी और कैंची बरामद कर ली है.
Published : May 23, 2026 at 8:24 PM IST
नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा पुलिस ने महिलाओं और लड़कियों को निशाना बनाने वाले एक सिरफिरे 'सिजर अटैकर' को गिरफ्तार किया है. यह आरोपी सुनसान सड़कों पर स्कूटी से जाता था और राह चलती महिलाओं पर पीछे से कैंची से हमला कर फरार हो जाता था. थाना सेक्टर-58 पुलिस ने सर्विलांस और लोकल इंटेलिजेंस की मदद से इस शातिर अपराधी को दबोच लिया है.
गिरफ्तार आरोपी अंकित वर्मा नोएडा की एक निजी कंपनी में 6 साल से एग्जीक्यूटिव कार्यरत है, वह मूलत: बिहार का रहने वाला है. इस समय वह खोड़ा कॉलोनी में रह रहा था. एडिशनल डीसीपी मनीषा सिंह ने बताया कि आरोपी एक सनकी किस्म का इंसान है, जो सुनसान रास्तों पर आने-जाने वाली महिलाओं और लड़कियों को देखकर अपनी स्कूटी से उनके पास पहुंचता था और पीछे से कैंची मार कर भाग जाता था.
एडिशनल डीसीपी मनीषा सिंह ने बताया कि थाना सेक्टर-58 में शिकायत ले कर पहुंची दो महिलाओं ने पुलिस को एक खौफनाक आपबीती सुनाई. महिलाओं के मुताबिक, जब वे सेक्टर-55 रोड से अपने घर लौट रही थीं, तभी पीछे से एक स्कूटी सवार आया और कैंची से हमला कर दिया. इस हमले में दोनों महिलाएं घायल हो गईं. सूचना मिलते ही सेक्टर-58 पुलिस तुरंत एक्शन में आई. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पीड़ित महिलाओं का मेडिकल कराया और आरोपी की तलाश के लिए टीमें गठित कर दीं.
एडिशनल डीसीपी मनीषा सिंह ने बताया कि पुलिस ने शनिवार को सेक्टर-55/56 के मध्य रोड से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी के पास से घटना में इस्तेमाल की गई स्कूटी और कैंची भी बरामद कर ली गई है. फिलहाल पुलिस ने इस सिरफिरे को जेल भेज दिया है.
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