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सिंधिया शाही संपत्ति विवाद, सुनवाई में नहीं पहुंची प्रतिमा देवी, कोर्ट ने लगाया जुर्माना

सिंधिया शाही संपत्ति विवाद, सुनवाई में नहीं पहुंची प्रतिमा देवी ( Etv Bharat )

ग्वालियर : अतिरिक्त सत्र न्यायालय में सिंधिया राज परिवार की संपत्ति बंटवारे के विवाद पर सुनवाई चल रही है. आपसी समझौते से हुए बंटवारे पर आपत्ति जताने और धोखाधड़ी के आरोप पर बुधवार को भी सुनवाई हुई. फरियादी प्रतिमा देवी कोर्ट के कोर्ट नहीं पहुंचने और पिछली सुनवाई में लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने के लिए सबूत पेश नहीं करने पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है. बुधवार को हुई इस सुनवाई के बाद कोर्ट ने प्रतिमा देवी पर जुर्माना लगाया है.

संपत्ति में हिस्सेदारी का किया था दावा दरअसल, कई सालों तक सिंधिया राजपरिवार की संपत्ति के बंटवारे पर चले विवाद और कोर्ट में परिवादों के बाद अदालत की सलाह पर आपसी सहमति से 41 हजार करोड़ की राजशाही संपत्ति के बंटवारे पर एक राय बनी और इसका मसौदा तैयार किया गया. शुरुआत में इस बंटवारे में ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनकी चारों बुआएं जिनमें वसुंधरा राजे, यशोधरा राजे, उषा राजे और दिवंगत पद्मदेवी राजे की बेटियां प्रतिमा देवी और कनिका पक्षकार थे, लेकिन काफी समय तक अदालत के सामने ना आने और किसी पत्र का जवाब ना देने की वजह से उन्हें एक्स पार्टी घोषित कर दिया गया था.

41 हजार करोड़ की राजशाही संपत्ति के बंटवारे का मामला (Etv Bharat) धोखाधड़ी से सहमति पत्र पर हस्ताक्षर का लगाया था आरोप दो महीने पहले जब बंटवारे का मसौदा कोर्ट में पेश होने वाला था, उससे ठीक पहले प्रतिमा देवी ने अदालत में बंटवारे में अपने हक को लेकर आपत्ति आवेदन लगाया. इस पर सुनवाई के दौरान उन्होंने समझौता दस्तावेज पर धोखाधड़ी से हस्ताक्षर कराने का आरोप ज्योतिरादित्य सिंधिया और अपनी तीनों मौसियों के खिलाफ कोर्ट में लगाया. जिस पर वसुंधरा राजे यशोधरा राजे और उषा राजे ने आरोपों के खंडन में जवाब प्रस्तुत किया था. इसके बाद कोर्ट ने प्रतिमा देवी से 18 नवंबर की सुनवाई में आरोपों को सिद्ध करने के लिए सबूत पेश करने को कहा था. संपत्ति बंटवारे पर प्रतिमा देवी ने दर्ज कराई थी आपत्ति (Etv Bharat) यह भी पढ़ें- सिंधिया सम्पत्ति विवाद में कोर्ट का अहम फैसला, प्रतिमा देवी अगली सुनवाई तक साबित करें धोखाधड़ी कोर्ट ने लगाया प्रतिमा देवी पर 10 हजार का जुर्माना