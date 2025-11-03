ETV Bharat / state

प्रियदर्शिनी सिंधिया संग धरती का जन्नत देखने निकले ज्योतिरादित्य, रास्ते में मिला अद्भुत पुल और झरना

पत्नी प्रियदर्शिनी संग मेघालय में दुनिया के सबसे लंबे लिविंग रूट ब्रिज और चेरापुंजी की भूमिगत गुफा मावम्लुह देखने पहुंचे सिंधिया.

JYOTIRADITYA SCINDIA IN MEGHALAYA Mawmluh Cave
पत्नी के साथ ये कहां पहुंच गए सिंधिया (x.com/JM_Scindia)
Scindia in Meghalaya : हाल ही में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पत्नी प्रियदर्शिनी के साथ प्रकृति के बीच सुकून के पल बिताते नजर आए. सिंधिया ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने इस रोमांचक अनुभव से जुड़ी तस्वीरें शेयर कीं. केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पिछले दिनों मेघालय दौरे पर थे जहां वे चेरापुंजी की प्रसिद्ध अंडरग्राउंड गुफा मावम्लुह पहुंचे इसके साथ ही दुनिया के सबसे लंबे और जीवित रूट ब्रिज को भी करीब से देखा.

दुनिया का सबसे लंबा लिविंग रूट ब्रिज देख सिंधिया हैरान

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मेघालय के प्रसिद्ध जीवित पेड़ों की शाखाओं और टहनियों से बने ब्रिज को बेहद करीब से देखा. अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर सिंधिया ने इस ब्रिज के साथ वीडियो पोस्ट करते हुए काफी हैरानी जताई. उन्होंने इसे अतीत की झलक बताते हुए कहा, '' ये इंसान और प्रकृति के बीच सामंजस्य का ऐसा प्रतीक हैं जिसे संजोना और संरक्षित करना जरूरी है.''

SCINDIA MEGHALAYA TOUR
मेघालय दौरे पर पत्नी संघ पहुंचे सिंधिया (x.com/JM_Scindia)

ये ब्रिज खासी हिल्स जिले के रंगथ्यलियांग गांव में स्थित है और दुनिया में सबसे लंबे जीवित रूट ब्रिज के रूप में जातना जाता है. सिंधिया ने इस दौरान यहां के स्थानीय लोगों से बात भी की जिन्होंने इस ब्रिज को संजोय रखने में लगातार अपना योगदान दिया है.

मावम्लुह केव मेरी यादों में हमेश रहेगी : सिंधिया

सबसे लंबे रूट ब्रिज के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया पत्नी प्रियदर्शिनी के साथ मावम्लुह गुफा भी पहुंचे. ये भूलभुलैयानुमा गुफा जमीन के नीचे मौजूद है और भारतीय उपमहाद्वीप की चौथी सबसे लंबी गुफा है. इस गुफा की तस्वीरें शेयर करते हुए सिंधिया ने लिखा, '' मावम्लुह गुफा की प्राचीन गहराइयों में घूमना विस्मयकारी और अविस्मरणीय अनुभव था. लाखों वर्षों में उकेरी गई प्रकृति की कलाकृतियों से घिरे, जहां पृथ्वी के युग मिलते हैं, वहां खड़ा होना, एक जमीनी और परिवर्तनकारी अनुभव था और यह हमेशा मेरी स्मृति में अंकित रहेगा.''

JYOTIRADITYA SCINDIA IN MEGHALAYA
मेघालय दौरे पर सिंधिया ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से की चर्चा (x.com/JM_Scindia)
Scindia in Mawmluh Cave
दुनिया के 100 भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों में से एक है मावम्लुह केव (x.com/JM_Scindia)

दुनिया के 100 भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों में से एक है मावम्लुह केव

भारतीय उपमहाद्वीप की चौथी सबसे लंबी गुफा मावम्लुह प्रारंभिक युग और आज के युग के जोड़ पर बनी हुई है. यहां प्रारंभिक युग के डोलोमाइट के साथ बलुआ पत्थर के जंक्शन देखने मिलते हैं. इसे यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक विज्ञान संघ (IUGS) द्वारा दुनिया के 100 भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त हैं.

