प्रियदर्शिनी सिंधिया संग धरती का जन्नत देखने निकले ज्योतिरादित्य, रास्ते में मिला अद्भुत पुल और झरना

पत्नी के साथ ये कहां पहुंच गए सिंधिया ( x.com/JM_Scindia )

Scindia in Meghalaya : हाल ही में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पत्नी प्रियदर्शिनी के साथ प्रकृति के बीच सुकून के पल बिताते नजर आए. सिंधिया ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने इस रोमांचक अनुभव से जुड़ी तस्वीरें शेयर कीं. केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पिछले दिनों मेघालय दौरे पर थे जहां वे चेरापुंजी की प्रसिद्ध अंडरग्राउंड गुफा मावम्लुह पहुंचे इसके साथ ही दुनिया के सबसे लंबे और जीवित रूट ब्रिज को भी करीब से देखा. दुनिया का सबसे लंबा लिविंग रूट ब्रिज देख सिंधिया हैरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मेघालय के प्रसिद्ध जीवित पेड़ों की शाखाओं और टहनियों से बने ब्रिज को बेहद करीब से देखा. अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर सिंधिया ने इस ब्रिज के साथ वीडियो पोस्ट करते हुए काफी हैरानी जताई. उन्होंने इसे अतीत की झलक बताते हुए कहा, '' ये इंसान और प्रकृति के बीच सामंजस्य का ऐसा प्रतीक हैं जिसे संजोना और संरक्षित करना जरूरी है.'' मेघालय दौरे पर पत्नी संघ पहुंचे सिंधिया (x.com/JM_Scindia)