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चमक उठी सिंधिया एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, NAEAB 'A' ग्रेड के साथ रचा इतिहास

पांच सालों में बदली सिंधिया यूनिवर्सिटी की सूरत ( Etv Bharat )

ग्वालियर : मध्य प्रदेश राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए इतिहास रच दिया है. जो संस्था वर्षों से राष्ट्रीय कृषि शिक्षा प्रत्यायन बोर्ड की रैंकिंग में 'सी' ग्रेड में थी, उसी विश्वविद्यालय को नई नई रिसर्च, नवाचार, प्रशासनिक कसावट के साथ शैक्षणिक उत्कृष्टता के बल पर NAEAB ने इस साल पहली बार प्रतिष्ठित 'ए' ग्रैड की मान्यता दे दी है.

पांच सालों में बदली सिंधिया यूनिवर्सिटी की सूरत ग्वालियर के कृषि विश्वविद्यालय की यह उपलब्धि बीते पांच वर्षों में किए गए लगातार कार्यों प्रयासों और दूरदर्शी नीतियों का परिणाम हैं. पांच वर्ष पहले राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय की रैंकिंग बी कैटेगरी में थी. जबकि उससे पहले यूनिवर्सिटी को राष्ट्रीय कृषि शिक्षा प्रत्यायन बोर्ड द्वारा तय मानकों के हिसाब से सी श्रेणी प्राप्त थी. लेकिन 2022 में नए कुलगुरु के पद सम्भालने के साथ ही विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली में बदलाव की बयार शुरू हुई, जिसका नतीजा रहा है कि 2026 में राष्ट्रीय कृषि शिक्षा प्रत्यायन बोर्ड द्वारा तय मानकों के मूल्यांकन में ग्वालियर के कृषि विश्वविद्यालय को 3.196 अंक हांसिल हुए हैं.