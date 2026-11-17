चमक उठी सिंधिया एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, NAEAB 'A' ग्रेड के साथ रचा इतिहास
राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय की बड़ी उपलब्धि, NAEAB ने दी प्रतिष्ठित 'A' ग्रैड की मान्यता, 5 साल में बदली सूरत, पीयूष-श्रीवास्तव की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 7:03 AM IST
ग्वालियर : मध्य प्रदेश राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए इतिहास रच दिया है. जो संस्था वर्षों से राष्ट्रीय कृषि शिक्षा प्रत्यायन बोर्ड की रैंकिंग में 'सी' ग्रेड में थी, उसी विश्वविद्यालय को नई नई रिसर्च, नवाचार, प्रशासनिक कसावट के साथ शैक्षणिक उत्कृष्टता के बल पर NAEAB ने इस साल पहली बार प्रतिष्ठित 'ए' ग्रैड की मान्यता दे दी है.
पांच सालों में बदली सिंधिया यूनिवर्सिटी की सूरत
ग्वालियर के कृषि विश्वविद्यालय की यह उपलब्धि बीते पांच वर्षों में किए गए लगातार कार्यों प्रयासों और दूरदर्शी नीतियों का परिणाम हैं. पांच वर्ष पहले राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय की रैंकिंग बी कैटेगरी में थी. जबकि उससे पहले यूनिवर्सिटी को राष्ट्रीय कृषि शिक्षा प्रत्यायन बोर्ड द्वारा तय मानकों के हिसाब से सी श्रेणी प्राप्त थी. लेकिन 2022 में नए कुलगुरु के पद सम्भालने के साथ ही विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली में बदलाव की बयार शुरू हुई, जिसका नतीजा रहा है कि 2026 में राष्ट्रीय कृषि शिक्षा प्रत्यायन बोर्ड द्वारा तय मानकों के मूल्यांकन में ग्वालियर के कृषि विश्वविद्यालय को 3.196 अंक हांसिल हुए हैं.
इसके साथ ही बोर्ड ने यूनिवर्सिटी को A कैटेगरी की लिस्ट में शुमार करते हुए मान्यता प्रदान की है, जो राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के लिए एक बड़ी और ऐतिहासिक उपलब्धि है. अब यह रैंकिंग 28 मार्च 2026 से 27 मार्च 2031 तक प्रभावी रहेगी.
सिंधिया यूनिवर्सिटी को A ग्रेड मिलने के प्रमुख कारण
इस उपलब्धि को लेकर विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो अरविंद कुमार शुक्ला कहते हैं, '' राजमाता विजयाराजे कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर की स्थापना 2008 में हुई थी. तब से लेकर अब तक तीन बार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की राष्ट्रीय कृषि शिक्षा समिति इसका मूल्यांकन कर चुकी है. इस बार के मूल्यांकन में विश्वविद्यालय को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है, जो पिछली रैंकिंग से काफी अच्छा मिला है.''
यह भी पढ़ें- बुरहानपुर के किसान का कमाल, चिरायता की खेती से धमाल, खेत में ऊगने लगा सोना
कृषि विश्वविद्यालय अपना चुकी न्यू एजुकेशन पालिसी
कुलगुरु शुक्ला कहते हैं, " इस उपलब्धि के पीछे हमारे सभी शिक्षकों, सभी कर्मचारियों और सभी प्रोफेसरों की, वैज्ञानिकों की मेहनत और प्रयास हैं, और वे वैज्ञानिक जो एक सार्थक दिशा में काम कर रहे हैं, यह उसका असर है. दूसरा कुछ बहुत सारी नई परियोजनाएं भी शुरू हुई हैं, उसके कारण भी विश्वविद्यालय लगातार आगे बढ़ा, तीसरा, शिक्षा में काफी व्यापक सुधार हुए हैं, अभी पूर्ण रूप से सभी कक्षाएं चलती हैं, बच्चों की अटेंडेंस ज्यादा से ज्यादा होती है, तथा हमने नई एजुकेशन पॉलिसी को पूर्ण रूप से लागू कर दिया है."
यह भी पढ़ें- खेतों में होगी नई क्रांति, मध्य प्रदेश में केमिकल फ्री और जीरो कार्बन वाले 3 नए फार्मिंग मॉडल
पूरी यूनिवर्सिटी में लागू डिजिटल सिस्टम
कुलगुरु के मुताबिक इन सबके साथ एक महत्वपूर्ण प्वॉइंट डिजिटल सिस्टम भी रहा है. वे कहते हैं, "हमने पूरी ट्रांसपेरेंसी (पारदर्शिता) मेंटेन करने के लिए विश्वविद्यालय में डिजिटल सिस्टम लागू कर दिया है, डिजिटल तरीके से एडमिशन होते हैं, डिजिटल परीक्षा होती है और डिजिटल रिक्रूटमेंट भी होता है. इसलिए लगातार विश्वविद्यालय आगे बढ़ता जा रहा है. इस मूल्यांकन के लिए विश्वविद्यालय प्रबंधन के सभी अधिकारी कर्मचारियों का संयुक्त प्रयास और मेहनत रही है, इसके लिए इन सभी को भी बधाई.''