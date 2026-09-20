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122 सालों से कमरे बंद थी महाराजा सिंधिया की ये कार, अब आएगी सबके सामने

शो-केस होगी 122 साल पुरानी सिंधिया की विंटेज कार, यूएस से चेचेज और इंजन मंगवाकर खास तौर पर बनवाई गई थी फोर्ड कार. पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट.

GWALIOR MUSEUM VINTAGE CAR
122 सालों से कमरे बंद थी महाराजा सिंधिया की ये कार (Etv Bharat Graphics)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 20, 2026 at 1:57 PM IST

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ग्वालियर : नगर निगम संग्रहालय में बरसों तक एक कमरे में कैद रही करीब 120 साल पुरानी विंटेज कार अब बाहर आने वाली है. ये कार अब ग्वालियर संग्रहालय की शोभा बढ़ाएगी. यहां आने वाले सैलानी ही नहीं बल्कि उस रास्ते से गुजरते हर व्यक्ति को इस ऐतिहासिक कार का दीदार करने का मौका मिलेगा. ये कार है ग्वालियर रियासत के महाराजा माधवराव सिंधिया (प्रथम) की, जिसे आज भी संरक्षित करके रखा गया गया है.

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जानें सिंधिया परिवार की इस विंटेज कार के बारे में (Etv Bharat Graphics)

महाराज माधव राव की रॉयल सवारी

ग्वालियर के मोतीमहल के पास बने नगर निगम के संग्रहालय का जीर्णोद्धार का काम तेजी से चल रहा है. नया और आधुनिक म्यूजियम काफी आकर्षक बनाया जा रहा है, और इसी का हिस्सा है 1904-05 की ये विंटेज फोर्ड कार. ये कार सिंधिया रियासत के तत्कालीन महाराजा माधव राव सिंधिया प्रथम की है जो उन्होंने यूएसए से भारत मंगवाई थी. उस जमाने में कार खरीदना हर किसी के बस का नहीं था, लेकिन ग्वालियर के महाराज एक रॉयल कार की सवारी करते थे.

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पास से देख सकेंगे महाराज माधव राव की रॉयल सवारी (Etv Bharat Graphics)

परिवार के साथ सफर करते थे महाराज

ग्वालियर नगर निगम संग्रहालय के डिप्टी नोडल अधिकारी प्रमेश दत्त शर्मा के अनुसार, '' यह कार लगभग 120 वर्ष से ज्यादा पुरानी है. शुरुआत में महाराजा माधव राव सिंधिया इसे निजी उपयोग में लिया करते थे. वे परिवार के साथ इस कार से आवागमन करते थे, पारिवारिक दौरों के साथ साथ इस कार का उपयोग वे प्रशासनिक कार्यों में भी किया करते थे. महाराजा माधव राव सिंधिया प्रथम के बाद यह कार उनके बेटे नए महाराज जीवाजी राव सिंधिया के कलेक्शन में रही. मध्यभारत के गठन के बाद इसे ग्वालियर नगर निगम संग्रहालय को हैरिटेज के तौर पर दान कर दिया गया था. इसके बाद से ही यह संग्रहालय की देखरेख में है.''

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नगर निगम ग्वालियर के संग्रहालय में रखी है ये विंटेज कार (Etv Bharat)

मुंबई में तैयार हुई थी कार की बॉडी और इंटीरियर

अमरीका से भारत के मुंबई इम्पोर्ट कराई गई यह कार ग्वालियर राजघराने की सवारी बनी. ये कार अमरीका से पहले बॉम्बे (मुंबई) इम्पोर्ट कराई गई थी. लेकिन यह कार सिर्फ फोर्ड इंजन और चेसिस के साथ इंपोर्ट हुई थी. इसके बाद इस कार की बॉडी बनाने का काम बॉम्बे के ए.हाईलैंड गेराज जिनका फोर्ड और अन्य कार मैन्युफैक्चर्स के साथ अनुबंध था, उन्होंने बॉम्बे में महाराजा माधव राव सिंधिया की नई फोर्ड कार की बॉडी को डिजाइन किया. इसके बाद मुबई में पूरी कार तैयार होने के बाद ग्वालियर लाई गई थी. हालांकि, नगर निगम संग्रहालय के पास इस कार के निर्माण संबंधी दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं. संभवतः यह फोर्ड की शुरुआती कारों में 'बी' सीरीज कार थी.

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ए हाईलैंड गेराज ने बनाई ती इस कार की पूरी बॉडी (Etv Bharat)

अब कार के प्रदर्शन के लिए कांच का शोकेस

ग्वालियर की यह एतिहासिक धरोहर पिछले 7 दशक से संग्रहालय के एक कमरे में रखी हुई थी, लेकिन संग्रहालय के जीरोधर के साथ ही इसे भी एक नए सिरे से प्रदर्शित करने का निर्णय लिया गया है. प्रमेश दत्त शर्मा के अनुसा, '' यह फोर्ड विंटेज कार जिस कमरे में रखी थी उसका स्थान परिवर्तन नहीं कराया गया. बल्कि उस कमरे का ही स्वरूप बदलकर कांच का शोकेश बना दिया गया है. अभी इसका काम जारी है. इस शोकेस के अंदर और बाहर जल्द ही लाइटिंग का काम होगा, जिसके बाद इस कार की खूबसूरती और निखार कर दर्शकों के सामने आएगी.''

MADHO RAO SCINDIA CAR
कांच के शोकेस में रखी है ये विंटेज कार (Etv Bharat)

खूबसूरती के लिए कार का कराया जा रहा रेस्टोरेशन

जब यह शोकेस पूरी तरह तैयार हो जाएगा तो म्यूजियम आने वाले सैलानियों को इस विंटेज कार का अलग ही लुक दिखेगा. इसके साथ ही शाम के समय जब इसकी सारी लाइट्स ऑन हुआ करेंगी तो संग्रहालय के पास से गुजरने वाले लोगों को भी इसकी खूबसूरती के दीदार होंगे. इस शोकेस में मौजूद इस विंटेज कार का रेस्टोरेशन कराया जा रहा है. इसे संरक्षित स्वरूप देने के लिए विशेष कारीगर बुलाए गए हैं, जो इसके रंग से मैचिंग लकड़ी और बॉडी पर काम कर रहे हैं. बाद में इस कार का पूरा इतिहास भी यहां बोर्ड पर दर्शाया जाएगा. इस तरह ग्वालियर की यह धरोहर संरक्षित और सुरक्षित रहने के साथ ही लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगी.

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122 साल पहले खास तौर पर बनवाई गई थी फोर्ड कार (Etv Bharat)

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सिंधिया के कलेक्शन में कई रॉयल कारें

सिंधिया रियासत में राजघराने के पास कई विंटेज कार का कलेक्शन हैं. सिंधिया रिसर्च सेंटर दिल्ली के इंचार्ज अरुणांश बी गोस्वामी के अनुसार, '' महाराजा माधव राव सिंधिया के कलेक्शन में फोर्ड की T-690 CR भी शामिल है. वह कार भी महाराजा माधव राव सिंधिया प्रथम ने 1919 में कनाडा से मंगवाई थी. उस दौर में कार के लिए 36 हजार 499 रु ( उस समय लगभग 500 डॉलर) चुकाए गए थे. फोर्ड T-690 CR उस जमाने की हाईटेक कार थी, जिसमें फोर सिलेंडर का दमदार इंजन था. इसमें 2 बीएचपी (ब्रेक हॉर्स पॉवर) की दम थी. हालांकि, फिलहाल वह कार भी रेस्टोरेशन प्रोसेस में है. वहीं, 1924 में भारत की पहली रोल्स रॉयस भी माधव राव सिंधिया के कलेक्शन का हिस्सा है.''

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