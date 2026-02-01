5 फीट का बथुआ साग, खाएं इस मटर का पौष्टिक छिलका; IIVR ने विकसित कीं खास सब्जियां
भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक डॉ. हरीकृष्ण ने बताया कि किसानों के लिए कई नई किस्में तैयार की हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 1, 2026 at 9:01 AM IST
वाराणसी: भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान (ICAR-IIVR) में सब्जियों की अलग-अलग वैरायिटी तैयार की जा रही है. यह सब्जियां लोगों को खूब पसंद भी आ रही हैं. यहां 5 फीट लंबा बथुआ साग, पौष्टिक मटर जिसका छिलका भी खा सकते हैं, तैयार की गई है. इसके अलावा पर्पल राजमा, सेम, जापानी पत्ता जैसी खास वैरायटी विकसित की गई हैं, जो न सिर्फ पौष्टिक हैं, बल्कि इससे किसान अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं.
सब्जी अनुसंधान केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक डॉ. हरीकृष्ण ने बताया किसान सामान्य तौर पर उन्हीं उत्पादों की ओर ध्यान देते हैं, जिनका उत्पादन वह पीढ़ियों से करते आ रहे हैं. सामान्य गोभी, टमाचर, मिर्च, साग आदि पैदा करते हैं. अनाज में गेहू, धान आदि की फसलों का उत्पादन किसान करते आ रहे हैं.
इन्हीं किसानों के लिए लीक से हटकर नई प्रजातियों का उत्पादन वाराणसी स्थित भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान (ICAR-IIVR)) कर रहा है. यहां किसानों के लिए सब्जियों की अलग-अलग किस्मों के बीज तैयार किए जा रहे हैं. इन सब्जियों में अधिक पोषक तत्व तो मिलेंगे ही, किसानों की आय भी बढ़ेगी.
अलग-अलग सब्जियों की उपलब्धता: सब्जी अनुसंधान केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक डॉ. हरीकृष्ण ने बताया कि हमने किसान भाइयों के लिए सब्जियों की अलग-अलग विविधता रखी है. वह केवल वही सब्जियां न उगाएं, जिनके बारे में जानते हैं. कुछ अन्य सब्जियां हैं, जिनमें पोषक तत्व बहुत होते हैं. उनके बारे में किसानों को अधिक जानकारी नहीं होती है. हम इन्हीं फसलों-सब्जियों को प्रमोट कर रहे हैं.
ऐसी ही एक प्रजाति है ‘पंखिया सेम’. इसका केवल फल ही नहीं खाते हैं, इसकी जड़ में भी कंद बनते हैं. हम चाहें तो कंद का भी उपयोग कर सकते हैं. हमारे पास इसकी दो किस्में हैं. इसकी एक लाल किस्म है और दूसरी हरी किस्म है. दोनों के ही अपने अलग-अलग गुण हैं.
काशी त्रिप्ति मटर की पूरी फली खाई जाती है: उन्होंने बताया कि हमारे पास मटर की ऐसी किस्म है, जिसके बीज न खाकर पूरी फली ही खाई जाती है. इस किस्म का नाम ‘काशी त्रिप्ति’ है. यह मीठी भी होती है. इसे सलाद की तरह भी खा सकते हैं और फली को सब्जी के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं.
एक पर्पल राजमा भी है. इसे सामान्य राजमा की तरह की उगाया जाता है. इसे खाने से हम रोगों से बचे रह सकते हैं. इसीलिए हम किसान मेलों के माध्यम से किसानों को बताते रहते हैं कि आप लोग अलग-अलग तरह की सब्जियां खाएं. केवल एक तरह की ही सब्जियां न खाएं. हर सब्जी का अलग पोषण स्तर होता है.
अच्छी पैकेजिंग से कमा सकते हैं मुनाफा: डॉ. हरीकृष्ण कहते हैं कि सब्जियों के बीज खरीदने के लिए हमारे किसान भाई हमारे विक्रय केंद्रों पर जाकर ले सकते हैं. छुट्टियों के दिनों के अलावा किसी भी दिन बीज लिए जा सकते हैं. जब हम प्रचुर मात्रा में सब्जियां खाते हैं, तो बीमारियों का डर नहीं रहता है.
अगर किसान इन सब्जियों को व्यवस्थित पैकेजिंग करके बाजार में बेचते हैं, तो अच्छा खासा मुनाफा जरूर कमा सकते हैं. इसकी खेती छोटे स्तर पर ही शुरू करें तो आगे चलकर अच्छी खेती की जा सकती है. हमारे पास ‘काशी बथुआ’ की दो किस्में हैं. यह 5 से 6 फीट तक की हो जाती हैं. इसकी कई बार कटिंग हो सकती है और फूल भी देरी से आते हैं.
कलमी साग और जापानी पत्ता: उन्होंने बताया कि हमारे पास ‘जापानी पत्ता’ भी है. इसे सूप, सलाद आदि के रूप में प्रयोग कर सकते हैं. हमारे पास साग की एक किस्म है, जिसका नाम ‘कलमी साग’ है. यह बहुत ही उच्च तापमान में भी उगाई जा सकती है.
सामान्य तौर पर यह तालाबों और पानी के हिस्से में लगाया जाता है, लेकिन यह साग जमीन में भी उगाई जा सकती है. यह सभी अल्प दोहित सब्जियां हैं. कुछ किसानों ने इन सब्जियों को लगाकर अच्छी आमदनी की है. हम इसके प्रचार-प्रसार में लगे हैं, जिससे सभी किसान भाई इसका उत्पादन शुरू करें और लाभ प्राप्त करें. किसान इस तरह की सब्जियों का उत्पादन कर अपनी आय दोगुनी कर सकते हैं.
