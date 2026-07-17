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सीकर: वैज्ञानिकों ने विकसित की सरसों की नई किस्म CS-68, लवणीय मिट्टी में भी देगी बंपर पैदावार

कृषि अनुसंधान केंद्र फतेहपुर (सीकर) के वैज्ञानिकों ने लवणीय-क्षारीय मिट्टी के लिए सरसों की नई उन्नत किस्म CS-68 विकसित की है.

सरसों की नई किस्म CS-68,
सरसों की नई किस्म CS-68 (Photo Source- Dr. Champa lal Khateek)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 17, 2026 at 6:14 PM IST

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फतेहपुर (सीकर): भारतीय कृषि अनुसंधान में एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए कृषि अनुसंधान केंद्र फतेहपुर के डॉ. चम्पा लाल खटीक, सहायक आचार्य (आनुवंशिकी एवं पादप प्रजनन) तथा डॉ. एम. ए. खान, सहायक प्राध्यापक (पादप रोग विज्ञान) ने आईसीएआर–केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, करनाल (हरियाणा) के डॉ. जोगेंद्र सिंह, प्रधान वैज्ञानिक के सहयोग से सरसों की नई उन्नत किस्म सीएस-68 विकसित की है. इस किस्म को देशभर में समय पर बोई जाने वाली लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी तथा खारे/क्षारीय सिंचाई जल वाले क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अनुशंसित किया गया है.

डॉ. चम्पा लाल खटीक ने बताया कि देश में मृदा लवणता और क्षारीयता कृषि के लिए बड़ी समस्या बनी हुई है. लाखों हेक्टेयर भूमि पर सामान्य सरसों की किस्में अच्छा उत्पादन नहीं दे पातीं. ऐसे क्षेत्रों के लिए CS-68 किस्म किसानों के लिए बेहतर विकल्प साबित होगी. इस किस्म की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी बहु-अजैविक तनाव सहनशीलता है. यह अधिक लवणता, उच्च तापमान (हीट स्ट्रेस) और पाले जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अच्छी वृद्धि और उत्पादन देने में सक्षम है.

सरसों की नई किस्म CS-68,
कृषि अनुसंधान केंद्र फतेहपुर के वैज्ञानिकों ने विकसित की नई किस्म (Photo Source- Dr. Champalal Khateek)

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पौधे की औसत ऊंचाई 190 सेंटीमीटर: डॉ. खटीक ने बताया कि बदलती जलवायु और मौसम की अनिश्चितता को देखते हुए यह विशेषता किसानों के लिए बहुत उपयोगी है. उन्होने बताया कि सीएस-68 मध्यम अवधि की किस्म है जो 128 से 134 दिनों में पककर तैयार हो जाती है. इसके पौधे की औसत ऊंचाई लगभग 190 सेंटीमीटर है. इसकी संभावित उपज 20 से 22 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक बताई गई है. उचित खेती प्रबंधन अपनाने पर किसान बेहतर गुणवत्ता के साथ अधिक उत्पादन ले सकते हैं.

किसानों की आय बढ़ेगी: वैज्ञानिकों के अनुसार यह किस्म उन क्षेत्रों में खासतौर पर फायदेमंद साबित होगी, जहां सिंचाई के पानी में लवणता ज्यादा है या मिट्टी प्रभावित है. इन परिस्थितियों में भी यह स्थिर उत्पादन देती है, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और देश में तिलहन उत्पादन में इजाफा होगा. विशेषज्ञों का मानना है कि सीएस-68 जैसी उन्नत किस्में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा, खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता तथा जलवायु-अनुकूल कृषि को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाएंगी. इससे प्रतिकूल परिस्थितियों वाले इलाकों में सरसों की खेती को नई दिशा मिलेगी और किसानों को अच्छा आर्थिक लाभ होगा.

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CS 68 MUSTARD
MUSTARD VARIETY FOR SALINE SOIL
MUSTARD CULTIVATION IN SALINE WATER
सरसों की नई किस्म
NEW MUSTARD VARIETY CS 68

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