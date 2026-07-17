ETV Bharat / state

सीकर: वैज्ञानिकों ने विकसित की सरसों की नई किस्म CS-68, लवणीय मिट्टी में भी देगी बंपर पैदावार

सरसों की नई किस्म CS-68 ( Photo Source- Dr. Champa lal Khateek )