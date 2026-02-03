ETV Bharat / state

BHU में होगा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन; ड्रोन और AI से खेती पर बनेगी पॉलिसी रिपोर्ट, 6 देशों के वैज्ञानिक होंगे शामिल

बीएचयू के कृषि विज्ञान संस्थान के आनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. श्रवण कुमार सिंह ने दी जानकारी.

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 3, 2026 at 4:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसी : केंद्र एवं प्रदेश सरकार कृषि को स्मार्ट बनाने और किसानों को तकनीक आधारित खेती सिखाने पर अधिक ध्यान दे रही है. खेती में ड्रोन और एआई के उपयोग आदि पर फोकस किया जा रहा है. इसी क्रम में खेती-किसानी में रिमोट सेंसिंग, नैनो टेक्नोलॉजी के प्रयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में तीन दिनों का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा. इस सम्मेलन में किसानों को आधुनिक तकनीक के अपयोग से साथ आय दोगुनी करने के तरीकों के बारे में बताया जाएगा, जहां पांच देशों के साथ ही भारत के 24 राज्यों से (कुल 6 देश) वैज्ञानिक उपस्थित रहेंगे.

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के स्वतंत्रता भवन सभागार में अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (इरी), फिलीपींस के सहयोग से 24 राज्यों से 500 से अधिक वैज्ञानिक, प्रोफेसर, किसान, उत्पादक आधुनिक तकनीक के प्रयोग के बारे में बताएंगे. वाराणसी और आस-पास के जनपदों के किसान किस तरह से स्मार्ट खेती करें, जिसमें रिमोट सेंसिंग, नैनो टेक्नोलॉजी, ड्रोन, एआई का उपयोग किया जा सके, इस पर चर्चा होगी. 05 से 07 फरवरी तक आयोजित इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में किसानों की आय बढ़ाने के तरीके के बारे में भी बताया जाएगा.



बीएचयू के कृषि विज्ञान संस्थान के आनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. श्रवण कुमार सिंह ने इस बारे में जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि विभाग की ओर से ‘क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट: इनोवेशन एंड सॉल्यूशन’ विषय पर संवाद भी आयोजित किया जाएगा. इस सम्मेलन में पांच देशों के साथ ही भारत के 24 राज्यों से वैज्ञानिक आएंगे. साथ ही, कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) के साथ एक बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें एफपीओ, प्रगतिशील किसान, प्रमुख वैज्ञानिक और नीति निर्माता शामिल होंगे. सम्मेलन की एक रिपोर्ट पॉलिसी डॉक्यूमेंट के तौर पर तैयार की जाएगी, जिसे सरकार को दिया जाएगा.



प्रोफेसर यूपी सिंह ने बताया कि, सम्मेलन के मुख्य अतिथि अंतरराष्ट्रीय अर्ध शुष्क क्षेत्र फसल अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद के महानिदेशक डॉ. हिमांशु पाठक रहेंगे. साथ ही, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो. पंजाब सिंह, पद्मभूषण प्रो. राम बदन सिंह, पद्मश्री डॉ. अशोक कुमार भी मौजूद रहेंगे. वहीं, 30 से अधिक वैज्ञानिक इस सम्मेलन में भाषण देंगे. उन्होंने बताया कि, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में आयोजित हो रहे तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी करेंगे.

यह भी पढ़ें : BHU ICAB-2026: हिमालयन जीन एक्सपर्ट का शोध, हिमालय के लोगों का संबंध साइबेरिया तक

TAGGED:

VARANASI NEWS
BHU IN VARANASI
INTERNATIONAL CONFERENCE
6 COUNTRIES SCIENTISTS
VARANASI NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.