BHU में होगा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन; ड्रोन और AI से खेती पर बनेगी पॉलिसी रिपोर्ट, 6 देशों के वैज्ञानिक होंगे शामिल

वाराणसी : केंद्र एवं प्रदेश सरकार कृषि को स्मार्ट बनाने और किसानों को तकनीक आधारित खेती सिखाने पर अधिक ध्यान दे रही है. खेती में ड्रोन और एआई के उपयोग आदि पर फोकस किया जा रहा है. इसी क्रम में खेती-किसानी में रिमोट सेंसिंग, नैनो टेक्नोलॉजी के प्रयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में तीन दिनों का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा. इस सम्मेलन में किसानों को आधुनिक तकनीक के अपयोग से साथ आय दोगुनी करने के तरीकों के बारे में बताया जाएगा, जहां पांच देशों के साथ ही भारत के 24 राज्यों से (कुल 6 देश) वैज्ञानिक उपस्थित रहेंगे.





काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के स्वतंत्रता भवन सभागार में अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (इरी), फिलीपींस के सहयोग से 24 राज्यों से 500 से अधिक वैज्ञानिक, प्रोफेसर, किसान, उत्पादक आधुनिक तकनीक के प्रयोग के बारे में बताएंगे. वाराणसी और आस-पास के जनपदों के किसान किस तरह से स्मार्ट खेती करें, जिसमें रिमोट सेंसिंग, नैनो टेक्नोलॉजी, ड्रोन, एआई का उपयोग किया जा सके, इस पर चर्चा होगी. 05 से 07 फरवरी तक आयोजित इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में किसानों की आय बढ़ाने के तरीके के बारे में भी बताया जाएगा.









बीएचयू के कृषि विज्ञान संस्थान के आनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. श्रवण कुमार सिंह ने इस बारे में जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि विभाग की ओर से ‘क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट: इनोवेशन एंड सॉल्यूशन’ विषय पर संवाद भी आयोजित किया जाएगा. इस सम्मेलन में पांच देशों के साथ ही भारत के 24 राज्यों से वैज्ञानिक आएंगे. साथ ही, कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) के साथ एक बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें एफपीओ, प्रगतिशील किसान, प्रमुख वैज्ञानिक और नीति निर्माता शामिल होंगे. सम्मेलन की एक रिपोर्ट पॉलिसी डॉक्यूमेंट के तौर पर तैयार की जाएगी, जिसे सरकार को दिया जाएगा.



