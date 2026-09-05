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NBRI के वैज्ञानिकों ने खोजा 'गुड बैक्टीरिया'; धान की फसल को रोग से लड़ने में बनाता है सक्षम, किसानों को मिलेगा फायदा

वैज्ञानिक डॉ. शुचि श्रीवास्तव के अनुसार, यह बैक्टीरिया तीन अलग-अलग स्टेज पर असर दिखाएगा.

NBRI के वैज्ञानिकों ने खोजा 'गुड बैक्टीरिया'
NBRI के वैज्ञानिकों ने खोजा 'गुड बैक्टीरिया' (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 5, 2026 at 8:25 PM IST

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लखनऊ : राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान (NBRI), लखनऊ के वैज्ञानिकों ने कृषि क्षेत्र में एक ऐसी खोज की है, जो न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश के किसानों के लिए वरदान साबित हो सकती है. संस्थान की वैज्ञानिकों ने फसलों को बर्बाद करने वाले फंगस जनित रोगों को खत्म करने के लिए एक विशेष 'गुड बैक्टीरिया' आधारित बायोपेस्टिसाइड विकसित किया है.

तीन स्तर पर करेगा काम : वैज्ञानिक डॉ. शुचि श्रीवास्तव के अनुसार, यह बैक्टीरिया तीन अलग-अलग स्टेज पर असर दिखाएगा, मिट्टी में मौजूद वे कीटाणु जो 12 से 15 साल तक जीवित रहकर फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें खत्म करेगा. उन्होंने बताया कि रोग और फंगस की रोकथाम के लिए अभी तक इस्तेमाल हो रहे रासायनिक फर्टिलाइजर की जरूरत को कम करेगा और मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बचाए रखते हुए स्वास्थ्यवर्धक अनाज पैदा करने में मदद करेगा.

NBRI के वैज्ञानिकों ने खोजा 'गुड बैक्टीरिया' (Video credit: ETV Bharat)

उनका कहना है कि यदि इन फंगस जनित रोगों की रोकथाम पर ध्यान न दिया जाए, तो किसानों की फसल 40 से 45 प्रतिशत तक प्रभावित हो सकती है और पैदावार में भारी गिरावट आ सकती है. उन्होंने बताया कि शोध में एक ऐसे ब्रॉड-होस्ट फनजाई पर काम किया गया, जो अलग-अलग फसल प्रणालियों को संक्रमित करने की क्षमता रखता है.

उन्होंने बताया कि पहचान की कि यह बैक्टीरिया फंगस की कोशिकाओं की झिल्ली को इस तरह प्रभावित करता है कि उनका साइटोप्लाज्म बाहर निकल आता है, जिससे रोग बनने से पहले ही रुक जाता है. चूंकि इस फंगस के बीजाणु मिट्टी में लगभग 20 साल तक जीवित रह सकते हैं, इसलिए यह बेहद खतरनाक माना जाता है, और यही वजह है कि इस बायो-पेस्टिसाइड की खोज को खास तौर पर अहम माना जा रहा है.



शुरुआती नतीजों के मुताबिक : डॉ. शुचि श्रीवास्तव ने बताया कि रोग नियंत्रण में 20 से 30 प्रतिशत तक सफलता मिली है और पौधों की वृद्धि में 20 से 25 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हुई है. उन्होंने बताया कि मौजूदा समय में बाजार में उपलब्ध अधिकतर रासायनिक फफूंदनाशकों का इस्तेमाल किसान करते हैं, लेकिन इनका सीधा नुकसान मानव स्वास्थ्य और मिट्टी की गुणवत्ता पर पड़ता है.

उन्होंने बताया कि बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट या बायोपेस्टिसाइड के इस्तेमाल से केमिकल पर निर्भरता घटेगी और अनाज की गुणवत्ता बेहतर होगी. उन्होंने बताया कि फसलों में रोग की रोकथाम को लेकर 2016 से लगातार यह शोध चल रहा है, और अब यह एक एडवांस स्टेज पर पहुंच चुका है.

उन्होंने बताया कि यह तकनीक करीब 12 से 15 फसलों के लिए कारगर साबित हो सकती है. मॉडल फसल के तौर पर धान को चुना गया और देश के अलग-अलग जलवायु व भौगोलिक परिस्थितियों वाले क्षेत्रों पंजाब, अमृतसर, लखनऊ और हैदराबाद में धान की फसल पर ट्रायल किए गए, जिनके नतीजे उत्साहजनक रहे.


कब आएगा बाजार में? : उन्होंने कहा कि फिलहाल इस बायो-पेस्टिसाइड के बाजार में आने की सटीक समयसीमा तय नहीं है. संस्थान ने इसे मंजूरी के लिए केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड (CIB) में आवेदन दे दिया है. वहां से अंतिम स्वीकृति मिलते ही यह उत्पाद किसानों के लिए बाजार में उपलब्ध कराया जाएगा. उन्होंने कहा कि अगर यह तकनीक व्यावसायिक स्तर पर सफल होती है, तो यह न केवल किसानों की लागत घटाएगी बल्कि रासायनिक कीटनाशकों पर निर्भरता कम कर खाद्य सुरक्षा और मिट्टी की सेहत दोनों को नई दिशा दे सकती है.

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