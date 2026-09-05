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NBRI के वैज्ञानिकों ने खोजा 'गुड बैक्टीरिया'; धान की फसल को रोग से लड़ने में बनाता है सक्षम, किसानों को मिलेगा फायदा

NBRI के वैज्ञानिकों ने खोजा 'गुड बैक्टीरिया' ( Photo credit: ETV Bharat )

लखनऊ : राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान (NBRI), लखनऊ के वैज्ञानिकों ने कृषि क्षेत्र में एक ऐसी खोज की है, जो न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश के किसानों के लिए वरदान साबित हो सकती है. संस्थान की वैज्ञानिकों ने फसलों को बर्बाद करने वाले फंगस जनित रोगों को खत्म करने के लिए एक विशेष 'गुड बैक्टीरिया' आधारित बायोपेस्टिसाइड विकसित किया है.

तीन स्तर पर करेगा काम : वैज्ञानिक डॉ. शुचि श्रीवास्तव के अनुसार, यह बैक्टीरिया तीन अलग-अलग स्टेज पर असर दिखाएगा, मिट्टी में मौजूद वे कीटाणु जो 12 से 15 साल तक जीवित रहकर फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें खत्म करेगा. उन्होंने बताया कि रोग और फंगस की रोकथाम के लिए अभी तक इस्तेमाल हो रहे रासायनिक फर्टिलाइजर की जरूरत को कम करेगा और मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बचाए रखते हुए स्वास्थ्यवर्धक अनाज पैदा करने में मदद करेगा. NBRI के वैज्ञानिकों ने खोजा 'गुड बैक्टीरिया' (Video credit: ETV Bharat) उनका कहना है कि यदि इन फंगस जनित रोगों की रोकथाम पर ध्यान न दिया जाए, तो किसानों की फसल 40 से 45 प्रतिशत तक प्रभावित हो सकती है और पैदावार में भारी गिरावट आ सकती है. उन्होंने बताया कि शोध में एक ऐसे ब्रॉड-होस्ट फनजाई पर काम किया गया, जो अलग-अलग फसल प्रणालियों को संक्रमित करने की क्षमता रखता है. उन्होंने बताया कि पहचान की कि यह बैक्टीरिया फंगस की कोशिकाओं की झिल्ली को इस तरह प्रभावित करता है कि उनका साइटोप्लाज्म बाहर निकल आता है, जिससे रोग बनने से पहले ही रुक जाता है. चूंकि इस फंगस के बीजाणु मिट्टी में लगभग 20 साल तक जीवित रह सकते हैं, इसलिए यह बेहद खतरनाक माना जाता है, और यही वजह है कि इस बायो-पेस्टिसाइड की खोज को खास तौर पर अहम माना जा रहा है.