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घर में घुसकर वैज्ञानिक की मां का गला दबाया, लूटपाट की कोशिश और मारपीट, सीसीटीवी में कैद वारदात

करनाल: केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान के आवासीय परिसर में शुक्रवार को उस समय सनसनी फैल गई, जब एक स्कूल वैन चालक ने वैज्ञानिक के घर में घुसकर बुजुर्ग महिला की हत्या और लूटपाट की कोशिश की. आरोपी ने मासूम बच्चे की तबीयत खराब होने का झूठ बोलकर घर में प्रवेश किया और फिर महिला पर हमला कर दिया. हालांकि पड़ोसियों की सतर्कता और बहादुरी से आरोपी मौके पर ही दबोच लिया गया. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसे अदालत में पेश करने की तैयारी की जा रही है.

विश्वास की आड़ में वारदात की साजिश: रामनगर थाना प्रभारी महावीर सिंह ने बताया "केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान में वैज्ञानिक पद पर कार्यरत डॉक्टर अमरेश चौधरी का ढाई वर्षीय बेटा कैम्ब्रिज मोंटेसरी पब्लिक स्कूल में पढ़ता है. स्कूल वैन चालक कृष्णकांत रोजाना बच्चे को स्कूल छोड़ने और वापस लाने का काम करता था. इसी पहचान और भरोसे का फायदा उठाकर आरोपी ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने की योजना बनाई."

घर में घुसकर वैज्ञानिक की मां का गला दबाया, लूटपाट की कोशिश और मारपीट (ETV Bharat)

घर में अकेली बुजुर्ग महिला को बनाया निशाना: थाना प्रभारी ने बताया "शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे डॉक्टर चौधरी की 62 वर्षीय माता सुमन देवी घर में अकेली थीं. इसी दौरान कृष्णकांत संस्थान के क्वार्टर डी-15 की चहारदीवारी फांदकर अंदर पहुंचा. आरोपी ने दरवाजे की घंटी बजाई और सुमन देवी से कहा कि उनके पोते की तबीयत खराब हो गई है और उसके कपड़े बदलवाने हैं. बातचीत के दौरान उसने शौचालय इस्तेमाल करने का बहाना बनाया और घर के भीतर दाखिल हो गया."