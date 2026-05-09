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घर में घुसकर वैज्ञानिक की मां का गला दबाया, लूटपाट की कोशिश और मारपीट, सीसीटीवी में कैद वारदात

करनाल में स्कूल वैन चालक ने वैज्ञानिक के घर में घुसकर उनकी मां की हत्या और लूटपाट की कोशिश की. आरोपी गिरफ्तार.

Scientist Mother Assault in Karnal
Scientist Mother Assault in Karnal (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 9, 2026 at 8:40 PM IST

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करनाल: केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान के आवासीय परिसर में शुक्रवार को उस समय सनसनी फैल गई, जब एक स्कूल वैन चालक ने वैज्ञानिक के घर में घुसकर बुजुर्ग महिला की हत्या और लूटपाट की कोशिश की. आरोपी ने मासूम बच्चे की तबीयत खराब होने का झूठ बोलकर घर में प्रवेश किया और फिर महिला पर हमला कर दिया. हालांकि पड़ोसियों की सतर्कता और बहादुरी से आरोपी मौके पर ही दबोच लिया गया. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसे अदालत में पेश करने की तैयारी की जा रही है.

विश्वास की आड़ में वारदात की साजिश: रामनगर थाना प्रभारी महावीर सिंह ने बताया "केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान में वैज्ञानिक पद पर कार्यरत डॉक्टर अमरेश चौधरी का ढाई वर्षीय बेटा कैम्ब्रिज मोंटेसरी पब्लिक स्कूल में पढ़ता है. स्कूल वैन चालक कृष्णकांत रोजाना बच्चे को स्कूल छोड़ने और वापस लाने का काम करता था. इसी पहचान और भरोसे का फायदा उठाकर आरोपी ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने की योजना बनाई."

घर में घुसकर वैज्ञानिक की मां का गला दबाया, लूटपाट की कोशिश और मारपीट (ETV Bharat)

घर में अकेली बुजुर्ग महिला को बनाया निशाना: थाना प्रभारी ने बताया "शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे डॉक्टर चौधरी की 62 वर्षीय माता सुमन देवी घर में अकेली थीं. इसी दौरान कृष्णकांत संस्थान के क्वार्टर डी-15 की चहारदीवारी फांदकर अंदर पहुंचा. आरोपी ने दरवाजे की घंटी बजाई और सुमन देवी से कहा कि उनके पोते की तबीयत खराब हो गई है और उसके कपड़े बदलवाने हैं. बातचीत के दौरान उसने शौचालय इस्तेमाल करने का बहाना बनाया और घर के भीतर दाखिल हो गया."

शौचालय से निकलते ही किया जानलेवा हमला: शिकायत के अनुसार, शौचालय से बाहर आते ही आरोपी ने जेब से कपड़ा निकाला और पीछे से सुमन देवी का गला दबाने लगा. आरोपी ने महिला को मौत के घाट उतारने की कोशिश की और गले में पहनी सोने की चेन छीनने का प्रयास भी किया. संघर्ष के दौरान बुजुर्ग महिला के चेहरे, सिर और गले पर गंभीर चोटें आईं. घर के अंदर चीख-पुकार और अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

पड़ोसियों की बहादुरी से बची महिला की जान: महिला की चीखें सुनकर पड़ोस में रहने वाले डॉक्टर असीम दत्ता और माण्डवी यादव तुरंत मौके पर पहुंचे. लोगों को आता देख आरोपी घबराकर भागने लगा, लेकिन भागते समय संस्थान की बाहरी दीवार पर लगे सुरक्षात्मक तारों में उसका हाथ फंस गया. इसी दौरान आसपास के लोगों ने उसे पकड़ लिया और तुरंत पुलिस को सूचना दी. बाद में आरोपी को रामनगर पुलिस के हवाले कर दिया गया.

पुलिस कार्रवाई तेज, आरोपी अदालत में होगा पेश: रामनगर थाना प्रभारी महावीर सिंह ने बताया कि "डॉक्टर अमरेश चौधरी की शिकायत पर संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपी कृष्णकांत को शनिवार को अदालत में पेश किया जाएगा."

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