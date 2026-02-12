स्वदेशी कैंसर उपचार मशीन को लेकर हेमंत सोरेन से मिले वैज्ञानिक जीवीके सुब्रमण्यम, सीएम बोले- यह किसी वरदान से कम नहीं
स्वदेशी कैंसर उपचार मशीन को लेकर सीएम हेमंत सोरेन से वैज्ञानिक जीवीके सुब्रमण्यम ने मुलाकात की और इसकी उपयोगिता बताई.
Published : February 12, 2026 at 6:13 PM IST
रांची: सीएम हेमंत सोरेन से मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में वरिष्ठ वैज्ञानिक जीवीके सुब्रमण्यम ने शिष्टाचार भेंट की. इस दौरान उन्होंने अपनी टीम द्वारा विकसित स्वदेशी तकनीक से निर्मित अत्याधुनिक कैंसर उपचार मशीन की कार्यप्रणाली और उपयोगिता की विस्तृत जानकारी मुख्यमंत्री को दी.
स्वदेशी तकनीक से बनी मशीन की खासियत
वैज्ञानिक सुब्रमण्यम ने बताया कि यह मशीन पूरी तरह स्वदेशी तकनीक पर आधारित है और वर्तमान में देश के कई बड़े अस्पतालों के साथ-साथ विदेशों में भी कैंसर उपचार में सफलतापूर्वक उपयोग की जा रही है. उन्होंने कहा कि इस तकनीक से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के इलाज में बेहतर और प्रभावी परिणाम सामने आए हैं
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस उपलब्धि की सराहना करते हुए कहा कि स्वदेश में विकसित ऐसी तकनीक कैंसर मरीजों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि झारखंड के मरीजों को इलाज के लिए बाहर न जाना पड़े और उन्हें अपने ही राज्य में अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हों.
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार लगातार ठोस कदम उठा रही है. अस्पतालों में जांच और इलाज की आधुनिक सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है. उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि कैंसर मरीजों की बढ़ती संख्या एक गंभीर विषय है और सरकार इस दिशा में हर आवश्यक पहल करने को तैयार है.
जीवीके सुब्रमण्यम बेंगलुरु स्थित पैनासिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक हैं और देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के साथ भी अनुसंधान कार्य कर चुके हैं. उनके द्वारा विकसित कैंसर उपचार मशीन का उपयोग आज भारत समेत कई देशों के प्रमुख अस्पतालों में किया जा रहा है. इस मुलाकात के दौरान विधायक राजेश कच्छप भी मौजूद रहे.
