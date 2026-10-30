हरियाणा में गेहूं बिजाई का सीजन शुरू, बंपर पैदावार चाहिए तो बीज चुनने में न करें गलती, DBW-327 और DBW-372 समेत इन 6 किस्मों से बढ़ेगी पैदावार
Haryana Wheat Farming: हरियाणा में गेहूं की बेहतर पैदावार के लिए विशेषज्ञ ने छह उन्नत किस्मों के सुझाव दिए हैं.
Published : October 30, 2026 at 2:19 PM IST
कुरुक्षेत्र: हरियाणा में धान की कटाई का सीजन लगभग समाप्त होने के साथ ही रबी की प्रमुख फसल गेहूं की बिजाई की तैयारियां तेज हो गई हैं. प्रदेश के किसान अब बेहतर उत्पादन और अधिक मुनाफे के लिए उन्नत किस्मों के बीज की तलाश में जुटे हैं.
ऐसे में किसानों के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि गेहूं की कौन-सी किस्म का चयन किया जाए और बिजाई के दौरान किन वैज्ञानिक तरीकों को अपनाया जाए. इस बारे में कुरुक्षेत्र के क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर डॉ. शशि पाल शर्मा ने किसानों को गेहूं की वैज्ञानिक बिजाई, बीज उपचार, खाद प्रबंधन और खरपतवार नियंत्रण को लेकर महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं.
समय पर बिजाई से मिलेगा फायदा: ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान कुरुक्षेत्र के क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर डॉ. शशि पाल शर्मा ने कहा कि, "सही किस्म का चुनाव और समय पर उचित प्रबंधन करने से फसल की पैदावार बेहतर की जा सकती है. हरियाणा में गेहूं की बिजाई के लिए 25 अक्टूबर से 15 नवंबर तक का समय सबसे उपयुक्त माना जाता है. इस अवधि में बिजाई करने से फसल को अनुकूल मौसम और बेहतर विकास का अवसर मिलता है. हालांकि, इस बार मौसम में बदलाव और हल्की बरसात के कारण कुछ क्षेत्रों में बिजाई का काम प्रभावित हुआ है. किसानों को सलाह है कि वे खेत की नमी और मौसम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए बिजाई करें. देरी होने की स्थिति में भी वैज्ञानिक प्रबंधन अपनाकर बेहतर उत्पादन हासिल करने का प्रयास किया जा सकता है."
मिट्टी और जलवायु के अनुसार चुनें बीज: इंस्पेक्टर डॉ. शशि पाल शर्मा ने कहा कि, "गेहूं की अच्छी पैदावार के लिए उन्नत किस्म के बीज का चयन बेहद महत्वपूर्ण है.हरियाणा की परिस्थितियों के अनुकूल DBW 327, DBW 372, DBW 826, DBW 872, DBW 222 और DBW 303 किस्में बेहतर है. किसानों को बीज खरीदते समय उसकी गुणवत्ता और प्रमाणिकता का विशेष ध्यान रखना चाहिए. अच्छी गुणवत्ता वाला बीज फसल की शुरुआती बढ़वार और उत्पादन की संभावनाओं को बेहतर बनाने में मदद करता है. किसानों को अपनी जमीन और बिजाई के समय के अनुसार उपयुक्त किस्म का चयन करना चाहिए."
बिजाई से पहले बीज उपचार करना जरूरी: डॉ. शर्मा ने बताया कि, "बीज की बिजाई करने से पहले उसका उपचार करना जरूरी है. इससे फसल को शुरुआती अवस्था में फफूंद जनित बीमारियों से बचाने में मदद मिलती है. एक किलो गेहूं के बीज को उपचारित करने के लिए दो ग्राम बाविस्टिन फफूंदनाशक का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है. किसानों को दवा का इस्तेमाल करते समय उत्पाद के लेबल और कृषि विशेषज्ञ की सलाह का पालन करना चाहिए. बीज उपचार के बाद ही बिजाई करने से फसल की शुरुआती स्थिति बेहतर रखने में सहायता मिलती है."
खाद जरूरत के अनुसार करें इस्तेमाल: गेहूं की फसल से बेहतर उत्पादन लेने के लिए खाद का संतुलित इस्तेमाल जरूरी है. डॉ. शशि पाल शर्मा ने बताया कि, "खेत की तैयारी और बिजाई के दौरान खाद प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना चाहिए. एक एकड़ में खाद की मात्रा मिट्टी की जांच और फसल की जरूरत के अनुसार तय करनी चाहिए. एक एकड़ में कुल 130 किलो यूरिया, एक बैग डीएपी और एक बैग पोटाश का प्रावधान बताया गया है. हालांकि, वास्तविक मात्रा खेत की मिट्टी में उपलब्ध पोषक तत्वों और कृषि विभाग की अनुशंसाओं के अनुसार निर्धारित करना बेहतर रहेगा."
पहली सिंचाई के बाद यूरिया देने की सलाह: डॉ. शर्मा ने कहा कि, "गेहूं की बिजाई के लगभग 21 दिन बाद पहली सिंचाई की जाती है. इस दौरान फसल की बढ़वार और खेत की नमी पर ध्यान देना चाहिए. पहली सिंचाई के बाद फसल की जरूरत के मुताबिक यूरिया की दूसरी खुराक दी जानी चाहिए. इससे पौधों की बढ़वार में मदद मिलती है. किसानों खाद का इस्तेमाल बिना जरूरत अधिक मात्रा में न करें और सिंचाई तथा उर्वरक प्रबंधन के लिए स्थानीय कृषि विशेषज्ञों की अनुशंसाओं को प्राथमिकता दें."
खरपतवार नियंत्रण के लिए पहले से करें तैयारी: डॉ. शर्मा ने आगे बताया कि, "गेहूं की फसल में खरपतवार भी उत्पादन को प्रभावित कर सकते हैं. ये फसल के साथ पोषक तत्वों, पानी और जगह के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं. बिजाई के बाद खरपतवार नियंत्रण पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है. बिजाई के 72 घंटे के भीतर 'अवकीरा' खरपतवारनाशक के इस्तेमाल करना चाहिए. हालांकि, किसी भी खरपतवारनाशक का प्रयोग करने से पहले यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि वह संबंधित फसल, मिट्टी और खरपतवार के लिए पंजीकृत एवं अनुशंसित हो. दवा की मात्रा और छिड़काव का समय उसके लेबल के अनुसार ही रखें."
लगातार एक ही दवा का इस्तेमाल करने से बचें: विशेषज्ञ ने किसानों को खरपतवार नियंत्रण में दवाओं के चयन को लेकर भी सावधान किया है. उन्होंने बताया कि, "लगातार एक ही रसायन या प्रभाव-समूह वाली दवा का इस्तेमाल करने से खरपतवारों में प्रतिरोध विकसित होने की आशंका रहती है. ऐसे में किसानों को पिछले साल इस्तेमाल की गई दवा को दोहराने के बजाय कृषि विशेषज्ञ की सलाह से दूसरी उपयुक्त दवा का चयन करना चाहिए. इससे खरपतवार नियंत्रण की प्रभावशीलता बनाए रखने में मदद मिल सकती है."
सही प्रबंधन से बेहतर उत्पादन की उम्मीद: डॉ. शशि पाल शर्मा ने कहा कि, "गेहूं की खेती में अच्छी पैदावार के लिए केवल उन्नत बीज खरीदना पर्याप्त नहीं है. सही समय पर बिजाई, प्रमाणित बीज, बीज उपचार, संतुलित खाद, उचित सिंचाई और समय पर खरपतवार नियंत्रण भी उतने ही जरूरी हैं. किसानों को खेत की मिट्टी की जांच करवाकर उसी के आधार पर खाद का इस्तेमाल करना चाहिए. वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाकर किसान खेती की लागत को बेहतर ढंग से नियंत्रित कर सकते हैं और उत्पादन बढ़ाने की दिशा में कदम उठा सकते हैं."
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