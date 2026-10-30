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हरियाणा में गेहूं बिजाई का सीजन शुरू, बंपर पैदावार चाहिए तो बीज चुनने में न करें गलती, DBW-327 और DBW-372 समेत इन 6 किस्मों से बढ़ेगी पैदावार

हरियाणा में गेहूं बिजाई का सीजन शुरू ( ETV Bharat )

कुरुक्षेत्र: हरियाणा में धान की कटाई का सीजन लगभग समाप्त होने के साथ ही रबी की प्रमुख फसल गेहूं की बिजाई की तैयारियां तेज हो गई हैं. प्रदेश के किसान अब बेहतर उत्पादन और अधिक मुनाफे के लिए उन्नत किस्मों के बीज की तलाश में जुटे हैं.

ऐसे में किसानों के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि गेहूं की कौन-सी किस्म का चयन किया जाए और बिजाई के दौरान किन वैज्ञानिक तरीकों को अपनाया जाए. इस बारे में कुरुक्षेत्र के क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर डॉ. शशि पाल शर्मा ने किसानों को गेहूं की वैज्ञानिक बिजाई, बीज उपचार, खाद प्रबंधन और खरपतवार नियंत्रण को लेकर महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं.

समय पर बिजाई से मिलेगा फायदा: ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान कुरुक्षेत्र के क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर डॉ. शशि पाल शर्मा ने कहा कि, "सही किस्म का चुनाव और समय पर उचित प्रबंधन करने से फसल की पैदावार बेहतर की जा सकती है. हरियाणा में गेहूं की बिजाई के लिए 25 अक्टूबर से 15 नवंबर तक का समय सबसे उपयुक्त माना जाता है. इस अवधि में बिजाई करने से फसल को अनुकूल मौसम और बेहतर विकास का अवसर मिलता है. हालांकि, इस बार मौसम में बदलाव और हल्की बरसात के कारण कुछ क्षेत्रों में बिजाई का काम प्रभावित हुआ है. किसानों को सलाह है कि वे खेत की नमी और मौसम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए बिजाई करें. देरी होने की स्थिति में भी वैज्ञानिक प्रबंधन अपनाकर बेहतर उत्पादन हासिल करने का प्रयास किया जा सकता है." DBW-327 और DBW-372 समेत इन 6 किस्मों से बढ़ेगी पैदावार (ETV Bharat) मिट्टी और जलवायु के अनुसार चुनें बीज: इंस्पेक्टर डॉ. शशि पाल शर्मा ने कहा कि, "गेहूं की अच्छी पैदावार के लिए उन्नत किस्म के बीज का चयन बेहद महत्वपूर्ण है.हरियाणा की परिस्थितियों के अनुकूल DBW 327, DBW 372, DBW 826, DBW 872, DBW 222 और DBW 303 किस्में बेहतर है. किसानों को बीज खरीदते समय उसकी गुणवत्ता और प्रमाणिकता का विशेष ध्यान रखना चाहिए. अच्छी गुणवत्ता वाला बीज फसल की शुरुआती बढ़वार और उत्पादन की संभावनाओं को बेहतर बनाने में मदद करता है. किसानों को अपनी जमीन और बिजाई के समय के अनुसार उपयुक्त किस्म का चयन करना चाहिए." बंपर पैदावार चाहिए तो बीज चुनने में न करें गलती (ETV Bharat) बिजाई से पहले बीज उपचार करना जरूरी: डॉ. शर्मा ने बताया कि, "बीज की बिजाई करने से पहले उसका उपचार करना जरूरी है. इससे फसल को शुरुआती अवस्था में फफूंद जनित बीमारियों से बचाने में मदद मिलती है. एक किलो गेहूं के बीज को उपचारित करने के लिए दो ग्राम बाविस्टिन फफूंदनाशक का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है. किसानों को दवा का इस्तेमाल करते समय उत्पाद के लेबल और कृषि विशेषज्ञ की सलाह का पालन करना चाहिए. बीज उपचार के बाद ही बिजाई करने से फसल की शुरुआती स्थिति बेहतर रखने में सहायता मिलती है." खाद जरूरत के अनुसार करें इस्तेमाल: गेहूं की फसल से बेहतर उत्पादन लेने के लिए खाद का संतुलित इस्तेमाल जरूरी है. डॉ. शशि पाल शर्मा ने बताया कि, "खेत की तैयारी और बिजाई के दौरान खाद प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना चाहिए. एक एकड़ में खाद की मात्रा मिट्टी की जांच और फसल की जरूरत के अनुसार तय करनी चाहिए. एक एकड़ में कुल 130 किलो यूरिया, एक बैग डीएपी और एक बैग पोटाश का प्रावधान बताया गया है. हालांकि, वास्तविक मात्रा खेत की मिट्टी में उपलब्ध पोषक तत्वों और कृषि विभाग की अनुशंसाओं के अनुसार निर्धारित करना बेहतर रहेगा."