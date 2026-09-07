नासूर बन रहा पानी वाले बैंड और गलोगीधार के बीच लैंडस्लाइड जोन, प्रभावित क्षेत्र की होगी वैज्ञानिक जांच
मसूरी पानी वाले बैंड और गलोगीधार के बीच लैंडस्लाइड जोन की साइंटिफिक जांच की जाएगी.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 7, 2026 at 2:37 PM IST
मसूरी: देहरादून-मसूरी मार्ग पर पानी वाले बैंड और गलोगीधार के बीच लगातार हो रहे भूस्खलन और सड़क धंसने की असली वजह अब पहाड़ के भीतर तलाशी जाएगी. लोक निर्माण विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए विशेषज्ञों की मदद से विस्तृत जांच कराने का फैसला लिया है. विभाग को आशंका है कि पहाड़ के अंदर कहीं पानी जमा होने, किसी नए जलस्रोत या जलधारा के बनने से मिट्टी कमजोर हो रही है. यही वजह है कि अब केवल सड़क की मरम्मत के बजाय पहाड़ के अंदर की स्थिति का वैज्ञानिक परीक्षण कराया जाएगा.
उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर दयानंद ने पानी वाले बैंड और गलोगीधार क्षेत्र का निरीक्षण करने के बाद कहा कि, सड़क की स्थिति, पहाड़ से गिर रहे मलबे, सड़क के धंसने वाले हिस्सों और पानी की निकासी व्यवस्था का जायजा लिया गया है. अधिकारियों से भूस्खलन के अब तक सामने आए कारणों और सड़क को हुए नुकसान की भी जानकारी ली है.
पहाड़ के ऊपर बन रही नदी या झील ने बढ़ाई चिंता: चीफ इंजीनियर दयानंद ने बताया कि, पानी वाले बैंड के ऊपरी हिस्से में किसी नदी और झील जैसी जल संरचना बनने की बात सामने आ रही है. हालांकि, इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है. यदि पहाड़ के भीतर या ऊपरी हिस्से में बड़ी मात्रा में पानी जमा हो रहा है तो इससे मिट्टी का कटाव बढ़ सकता है और पहाड़ की स्थिरता प्रभावित हो सकती है.
उन्होंने कहा कि, लगातार हो रहे सॉयल इरोजन का असर पहाड़ के साथ सड़क पर भी पड़ रहा है. यही कारण है कि कई स्थानों पर सड़क धंसने और जमीन खिसकने की स्थिति बनी है. हालांकि, विभाग अभी किसी एक कारण को भूस्खलन की वजह नहीं मान रहा है. विशेषज्ञों की वैज्ञानिक जांच के बाद ही वास्तविक कारण सामने आएगा.
ईआरटी बताएगा पहाड़ के अंदर कहां है पानी? पानी वाले बैंड पर सड़क के बड़े हिस्से के धंसने के बाद अब विभाग इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी टोमोग्राफी तकनीक का सहारा लेने जा रहा है. इस तकनीक के जरिए पहाड़ के भीतर की संरचना और पानी की मौजूदगी का पता लगाने का प्रयास किया जाएगा.
विशेषज्ञ यह जानने की कोशिश करेंगे कि पहाड़ के अंदर कहीं पानी जमा तो नहीं है, कोई प्राकृतिक स्प्रिंग सक्रिय तो नहीं हुई है या किसी स्थान से भूमिगत जलधारा तो नहीं बह रही. यदि पहाड़ के भीतर पानी का दबाव पाया जाता है तो उसके निकासी और पहाड़ को स्थिर करने के लिए उसी के अनुसार उपचार की योजना बनाई जाएगी.
केंद्रीय विशेषज्ञों की टीम करेगी सर्वे: चीफ इंजीनियर के अनुसार, उत्तराखंड लैंडस्लाइड मिटिगेशन से जुड़े विशेषज्ञों के साथ केंद्रीय विशेषज्ञों को भी जांच के लिए बुलाया गया है. टीम मौके पर सर्वे कर रही है. जांच पूरी होने के बाद रिपोर्ट तैयार की जाएगी.
रिपोर्ट में भूस्खलन के कारणों के साथ यह भी देखा जाएगा कि सड़क को किस तरह स्थायी रूप से सुरक्षित किया जा सकता है. इसके बाद सड़क और पहाड़ के ट्रीटमेंट के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार होगी.
बंद नालियां और कल्वर्ट खोलना पहली प्राथमिकता: चीफ इंजीनियर ने माना कि, पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और सड़क धंसने का सबसे बड़ा कारण अक्सर पानी का अनियंत्रित बहाव होता है. इसलिए फिलहाल विभाग का सबसे ज्यादा जोर जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने पर है.
उन्होंने अधिकारियों को सड़क किनारे बंद पड़े कल्वर्ट और नालियों को तत्काल खोलने के निर्देश दिए. उनका कहना है कि, यदि बारिश का पानी सड़क के नीचे या पहाड़ के भीतर जाता रहा तो जमीन के कमजोर होने की प्रक्रिया जारी रह सकती है. ऐसे में नालियों और कल्वर्ट की सफाई कर पानी को सुरक्षित तरीके से बाहर निकालना बेहद जरूरी है.
सड़क को काटकर दोबारा बनाने की भी तैयारी: चीफ इंजीनियर ने बताया कि, निरीक्षण के दौरान सड़क के किनारे बैक कटिंग की संभावनाओं को भी देखा गया है. विभाग का प्रयास है कि जहां तकनीकी रूप से संभव हो, वहां पहाड़ की कटिंग कर सड़क को नए सिरे से तैयार किया जाए.
हालांकि अधिकारियों के मुताबिक, केवल सड़क की ऊपरी सतह की मरम्मत से समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा. पहले यह पता लगाना जरूरी है कि पहाड़ आखिर किस वजह से खिसक रहा है. यदि अंदर पानी का दबाव या भूगर्भीय कमजोरी मिली तो उसका उपचार करने के बाद ही सड़क का स्थायी पुनर्निर्माण किया जाएगा.
अवैध निर्माण और अतिक्रमण भी जांच के दायरे में: भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र में सड़क के आसपास हुए निर्माण और अतिक्रमण की शिकायतों को भी विभाग ने जांच के दायरे में रखा है. चीफ इंजीनियर ने कहा कि, सड़क किनारे किए गए निर्माण को चिन्हित किया जाएगा और नियमों के विपरीत निर्माण मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि फिलहाल ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई है कि पिछले छह महीने में बने किसी नए निर्माण के धंसने से सड़क की मौजूदा स्थिति खराब हुई हो. प्रारंभिक जानकारी में आसपास के कुछ निर्माण करीब दो वर्ष पुराने बताए जा रहे हैं. इसके बावजूद निर्माण गतिविधियों और पानी के बहाव के बीच किसी संभावित संबंध की भी जांच की जाएगी.
असली वजह सामने आने के बाद होगा स्थायी इलाज: पानी वाले बैंड पर लगातार हो रही घटनाओं ने विभाग के सामने चुनौती बढ़ा दी है. बारिश के दौरान यहां पहाड़ से मलबा आने और सड़क धंसने का खतरा लगातार बना हुआ है. ऐसे में विभाग अब अस्थायी मरम्मत से आगे बढ़कर भूस्खलन की जड़ तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है.
विशेषज्ञों की रिपोर्ट यह तय करेगी कि समस्या का कारण भूमिगत पानी है, मिट्टी का कटाव, पहाड़ की प्राकृतिक कमजोरी, जल निकासी की खराब व्यवस्था या इन सभी कारणों का संयुक्त प्रभाव. रिपोर्ट मिलने के बाद सड़क और पहाड़ के स्थायी उपचार की योजना तैयार की जाएगी.
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