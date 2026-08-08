बनारस में मिले कंकालों की BHU में वैज्ञानिक जांच; 3 हजार साल पुरानी जीवनशैली का खुलेगा राज
अध्ययन प्राचीन काशी में लोगों के संभावित आवागमन और प्रवास की कहानी समझने में मदद कर सकता है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 8, 2026 at 2:42 PM IST
वाराणसी: काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के पुरातन हिस्से में रखे काशी के लगभग 2800 साल पुराने प्राचीन नर कंकाल को लेकर वैज्ञानिक जांच शुरू हो चुकी है. वैज्ञानिक उस वक्त के कंकाल पर अलग-अलग तरीके से जांच आगे बढ़ा रहे हैं.
करीब 2800 वर्ष पहले काशी में रहने वाले लोगों का खानपान कैसा था, वह शाकाहारी थे या मांसाहारी, किन अनाजों का सेवन करते थे और क्या उनके भोजन में दूध और दुग्ध उत्पाद शामिल थे? अब इन सवालों के जवाब प्राचीन कंकाल के दांतों से तलाशे जाएंगे.
राजघाट में 69 वर्ष पहले खुदाई के दौरान मिले कंकाल के दांतों के नमूनों की वैज्ञानिक जांच शुरू कर दी गई है. वैज्ञानिकों का मानना है कि दांतों और हड्डियों में संरक्षित रासायनिक और आनुवंशिक संकेत हजारों वर्ष पहले के जीवन की कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने ला सकते हैं.
इस अध्ययन के जरिए तत्कालीन काशीवासियों की भोजन संबंधी आदतों के साथ उनके स्वास्थ्य, भौगोलिक आवागमन और आनुवंशिक इतिहास को समझने का प्रयास किया जाएगा.
शोध में दांतों के एनैमल और हड्डियों में मौजूद कार्बन और ऑक्सीजन के स्थिर आइसोटोप का विश्लेषण किया जाएगा. कार्बन आइसोटोप के अध्ययन से यह समझने में मदद मिल सकती है कि व्यक्ति के भोजन में किस प्रकार के पौधों और अनाजों की प्रमुखता थी.
इससे गेहूं, बाजरा जैसे अनाजों के उपयोग और दुग्ध उत्पादों के सेवन से जुड़े संकेत प्राप्त होने की संभावना है. आइसोटोप के वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर यह भी अनुमान लगाया जा सकेगा कि संबंधित व्यक्ति का भोजन मुख्य रूप से शाकाहारी था या उसके आहार में मांसाहारी भोजन की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी.
इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे जीव वैज्ञानिक डॉ. ज्ञानेश्वर चौबे का कहना है कि दांतों में मौजूद ऑक्सीजन आइसोटोप तत्कालीन व्यक्ति के भौगोलिक जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण संकेत दे सकते हैं. इनके अध्ययन से उस व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल किए गए संभावित स्थानीय जलस्रोतों के बारे में जानकारी मिल सकती है.
इसके साथ ही यह भी पता लगाने का प्रयास होगा कि संबंधित व्यक्ति अपने जीवनकाल में किसी दूसरे भौगोलिक क्षेत्र से काशी आया था या वह स्थानीय आबादी का हिस्सा था.
इस तरह दांतों का अध्ययन प्राचीन काशी में लोगों के संभावित आवागमन और प्रवास की कहानी समझने में मदद कर सकता है. कंकाल की वास्तविक प्राचीनता निर्धारित करने के लिए रेडियोकार्बन डेटिंग की जाएगी.
इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि कंकाल वास्तव में किस कालखंड का है और उसकी उम्र कितनी है. इसके साथ ही वैज्ञानिक कंकाल के अवशेषों के आधार पर मृत्यु के समय व्यक्ति की अनुमानित आयु, स्वास्थ्य की स्थिति, संभावित रोगों के चिह्न और उसकी शारीरिक विशेषताओं का भी अध्ययन करेंगे.
इतिहास विभाग के हेड और प्राचीन इतिहास पर काफी रिसर्च करने वाले प्रो. एमपी अहरीवार का कहना है कि यह महत्वपूर्ण शोध बीएचयू के प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग तथा जंतु विज्ञान विभाग के वैज्ञानिकों द्वारा किया जा रहा है.
विभिन्न वैज्ञानिक तकनीकों को एक साथ इस्तेमाल कर कंकाल से अधिकतम ऐतिहासिक और जैविक जानकारी हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है. राजघाट से मिले इस कंकाल को शोधकर्ता प्राचीन काशी के सामाजिक और जैविक इतिहास को समझने के लिहाज से महत्वपूर्ण मान रहे हैं.
शोध में आनुवंशिक विश्लेषण भी किया जाएगा. अमेलोजेनिन जीन की जांच के जरिए यह पुष्टि करने का प्रयास होगा कि कंकाल पुरुष का है या महिला का है. यदि आनुवंशिक जांच में कंकाल पुरुष का पाया जाता है तो आगे वाई-क्रोमोसोम हैप्लोग्रुप और उससे जुड़े आनुवंशिक मार्करों का भी अध्ययन किया जाएगा.
इससे उस व्यक्ति की पैतृक वंशावली और आनुवंशिक संबंधों को समझने में मदद मिल सकती है. वाई-क्रोमोसोम से जुड़े अध्ययन से केवल एक व्यक्ति की पहचान तक सीमित जानकारी नहीं मिलेगी, बल्कि प्राचीन पुरुष आबादी की आनुवंशिक संरचना को समझने के भी संकेत मिल सकते हैं.
शोधकर्ता इस आनुवंशिक जानकारी की तुलना राखीगढ़ी से प्राप्त आनुवंशिक विश्लेषण के निष्कर्षों से भी करने की योजना बना रहे हैं. इससे अलग-अलग प्राचीन स्थलों पर रहने वाली आबादी के बीच संभावित आनुवंशिक संबंधों को समझने में मदद मिल सकती है.
हजारों वर्ष पुराने दांतों में समय के साथ संरक्षित रासायनिक संकेत तत्कालीन जीवनशैली की जानकारी देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं. राजघाट के इस कंकाल के दांतों का अध्ययन इसलिए खास माना जा रहा है क्योंकि इसके जरिए केवल भोजन की जानकारी ही नहीं, बल्कि पानी के स्रोत, संभावित प्रवास, स्वास्थ्य, आयु, लिंग और आनुवंशिक इतिहास जैसे कई पहलुओं को एक साथ समझने का प्रयास किया जा रहा है.
यदि शोध से अपेक्षित परिणाम सामने आते हैं, तो यह अध्ययन सैकड़ों वर्ष पहले की काशी के लोगों के खानपान, जीवनशैली और जनसंख्या इतिहास को समझने में महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकता है.
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण अध्ययन कर रहा है, जो काशी और गंगा घाटी के प्राचीन निवासियों की आनुवंशिक पहचान और जीवनशैली से संबंधित कई अनुत्तरित प्रश्नों के उत्तर प्रदान कर सकता है.
यह अध्ययन सिंधु घाटी सभ्यता (राखीगढ़ी) के लोगों के साथ उनकी समानताओं और भिन्नताओं का भी पता लगाने का प्रयास करेगा. यह गहन आनुवंशिक और जैव-पुरातत्वीय अध्ययन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कला संकाय के प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व विभाग में संरक्षित एक खंडित मानव कंकाल पर किया जा रहा है.
यह कंकाल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा मध्य गंगा घाटी के एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल राजघाट क्षेत्र में की गई खुदाई के दौरान प्राप्त किया गया था. राजघाट वाराणसी के उत्तर-पूर्वी छोर पर गंगा और वरुणा नदियों के संगम के निकट स्थित है.
इसकी खोज 1940 में काशी रेलवे स्टेशन के विस्तार के दौरान हुई थी. एएसआई और बीएचयू द्वारा किए गए उत्खनन, विशेष रूप से प्रो. एके नारायण और टीएन रॉय के नेतृत्व में 1957 से 1969 के बीच किए गए व्यापक कार्य से कई सांस्कृतिक चरणों के अवशेष प्राप्त हुए.
इनमें आवासीय संरचनाएं, टेराकोटा कलाकृतियां, मुहरें और अन्य महत्वपूर्ण प्राचीन वस्तुएं शामिल हैं. इस उत्खनन के दौरान ही वह कंकाल भी बरामद हुआ था जिसका अध्ययन किया जाएगा. अब तक इस कंकाल का कोई वैज्ञानिक जैविक विश्लेषण नहीं किया गया था और न ही इसकी सटीक तिथि निर्धारित की गई थी.
बीते मंगलवार को प्राचीन डीएनए विशेषज्ञ डॉ. प्रज्वल प्रताप सिंह ने कंकाल से सावधानीपूर्वक नमूने एकत्र किए थे. नमूना संग्रह के दौरान, एआईएचसी और पुरातत्व विभाग से प्रो. सुजाता गौतम, डॉ. सचिन तिवारी और डॉ. जोस टॉम राफेल की एक टीम उपस्थित थी.
प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व विभाग के प्रमुख प्रो. एमपी अहिरवार ने कहा कि राजघाट काशी की प्राचीनता और निरंतरता का महत्वपूर्ण प्रमाण है. उन्होंने कहा कि इस कंकाल का संरक्षण उनके विभाग की जिम्मेदारी है.
अब, आधुनिक वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से, हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि गंगा घाटी के प्राचीन निवासी कौन थे, उनकी जीवनशैली कैसी थी और उनकी आनुवंशिक पहचान क्या थी.
बीएचयू के प्राणी विज्ञान विभाग की ज्ञान प्रयोगशाला के साथ यह सहयोग पुरातत्व और विज्ञान के बीच की खाई को पाटने की दिशा में एक सार्थक कदम है. उन्होंने बताया कि विभाग ने इस कंकाल के आधुनिक वैज्ञानिक अध्ययन के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है.
यह भी पढे़ं: अंग्रेजों के जमाने का मानसिक अस्पताल बनेगा नेशनल इंस्टीट्यूट, आगरा में बनेगा देश का दूसरा NIMHANS