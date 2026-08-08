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बनारस में मिले कंकालों की BHU में वैज्ञानिक जांच; 3 हजार साल पुरानी जीवनशैली का खुलेगा राज

69 साल पहले मिली कंकालों की BHU वैज्ञानिक जांच शुरू. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के पुरातन हिस्से में रखे काशी के लगभग 2800 साल पुराने प्राचीन नर कंकाल को लेकर वैज्ञानिक जांच शुरू हो चुकी है. वैज्ञानिक उस वक्त के कंकाल पर अलग-अलग तरीके से जांच आगे बढ़ा रहे हैं.

करीब 2800 वर्ष पहले काशी में रहने वाले लोगों का खानपान कैसा था, वह शाकाहारी थे या मांसाहारी, किन अनाजों का सेवन करते थे और क्या उनके भोजन में दूध और दुग्ध उत्पाद शामिल थे? अब इन सवालों के जवाब प्राचीन कंकाल के दांतों से तलाशे जाएंगे.

राजघाट में 69 वर्ष पहले खुदाई के दौरान मिले कंकाल के दांतों के नमूनों की वैज्ञानिक जांच शुरू कर दी गई है. वैज्ञानिकों का मानना है कि दांतों और हड्डियों में संरक्षित रासायनिक और आनुवंशिक संकेत हजारों वर्ष पहले के जीवन की कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने ला सकते हैं.

इस अध्ययन के जरिए तत्कालीन काशीवासियों की भोजन संबंधी आदतों के साथ उनके स्वास्थ्य, भौगोलिक आवागमन और आनुवंशिक इतिहास को समझने का प्रयास किया जाएगा.

शोध में दांतों के एनैमल और हड्डियों में मौजूद कार्बन और ऑक्सीजन के स्थिर आइसोटोप का विश्लेषण किया जाएगा. कार्बन आइसोटोप के अध्ययन से यह समझने में मदद मिल सकती है कि व्यक्ति के भोजन में किस प्रकार के पौधों और अनाजों की प्रमुखता थी.

इससे गेहूं, बाजरा जैसे अनाजों के उपयोग और दुग्ध उत्पादों के सेवन से जुड़े संकेत प्राप्त होने की संभावना है. आइसोटोप के वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर यह भी अनुमान लगाया जा सकेगा कि संबंधित व्यक्ति का भोजन मुख्य रूप से शाकाहारी था या उसके आहार में मांसाहारी भोजन की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी.

इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे जीव वैज्ञानिक डॉ. ज्ञानेश्वर चौबे का कहना है कि दांतों में मौजूद ऑक्सीजन आइसोटोप तत्कालीन व्यक्ति के भौगोलिक जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण संकेत दे सकते हैं. इनके अध्ययन से उस व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल किए गए संभावित स्थानीय जलस्रोतों के बारे में जानकारी मिल सकती है.

इसके साथ ही यह भी पता लगाने का प्रयास होगा कि संबंधित व्यक्ति अपने जीवनकाल में किसी दूसरे भौगोलिक क्षेत्र से काशी आया था या वह स्थानीय आबादी का हिस्सा था.

इस तरह दांतों का अध्ययन प्राचीन काशी में लोगों के संभावित आवागमन और प्रवास की कहानी समझने में मदद कर सकता है. कंकाल की वास्तविक प्राचीनता निर्धारित करने के लिए रेडियोकार्बन डेटिंग की जाएगी.

इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि कंकाल वास्तव में किस कालखंड का है और उसकी उम्र कितनी है. इसके साथ ही वैज्ञानिक कंकाल के अवशेषों के आधार पर मृत्यु के समय व्यक्ति की अनुमानित आयु, स्वास्थ्य की स्थिति, संभावित रोगों के चिह्न और उसकी शारीरिक विशेषताओं का भी अध्ययन करेंगे.

इतिहास विभाग के हेड और प्राचीन इतिहास पर काफी रिसर्च करने वाले प्रो. एमपी अहरीवार का कहना है कि यह महत्वपूर्ण शोध बीएचयू के प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग तथा जंतु विज्ञान विभाग के वैज्ञानिकों द्वारा किया जा रहा है.

विभिन्न वैज्ञानिक तकनीकों को एक साथ इस्तेमाल कर कंकाल से अधिकतम ऐतिहासिक और जैविक जानकारी हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है. राजघाट से मिले इस कंकाल को शोधकर्ता प्राचीन काशी के सामाजिक और जैविक इतिहास को समझने के लिहाज से महत्वपूर्ण मान रहे हैं.

शोध में आनुवंशिक विश्लेषण भी किया जाएगा. अमेलोजेनिन जीन की जांच के जरिए यह पुष्टि करने का प्रयास होगा कि कंकाल पुरुष का है या महिला का है. यदि आनुवंशिक जांच में कंकाल पुरुष का पाया जाता है तो आगे वाई-क्रोमोसोम हैप्लोग्रुप और उससे जुड़े आनुवंशिक मार्करों का भी अध्ययन किया जाएगा.

इससे उस व्यक्ति की पैतृक वंशावली और आनुवंशिक संबंधों को समझने में मदद मिल सकती है. वाई-क्रोमोसोम से जुड़े अध्ययन से केवल एक व्यक्ति की पहचान तक सीमित जानकारी नहीं मिलेगी, बल्कि प्राचीन पुरुष आबादी की आनुवंशिक संरचना को समझने के भी संकेत मिल सकते हैं.