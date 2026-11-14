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छठ पूजा के सूप में सजने वाले ठेकुआ, केला, डाभ नींबू और गन्ने का क्या है धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व?

सूप में सजने वाले ठेकुआ, बांस के सूप और मौसमी फलों के पीछे छिपा है गहरा रहस्य. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: कार्तिक मास आते ही उत्तर प्रदेश और बिहार में छठ महापर्व की अलग ही रौनक दिखाई देने लगती है. घाटों पर गूंजते लोकगीत और घरों से आती ठेकुए की सोंधी खुशबू इस बात का एहसास कराती है कि लोक आस्था का सबसे कठिन महापर्व शुरू हो चुका है.

छठ दुनिया के उन अनूठे पर्वों में शामिल है, जिसमें डूबते और उगते दोनों सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि छठी मैया के सूप में सजने वाले ठेकुआ, केला, नारियल, डाभ नींबू और गन्ने का इतना महत्व क्यों है?

जानें छठ पूजा के सूप में क्यों चढ़ते हैं ठेकुआ, केला और डाभ नींबू? (Video Credit: ETV Bharat) सूप में सजने वाली हर चीज के पीछे है खास मान्यता: छठ पूजा में इस्तेमाल होने वाली हर सामग्री के पीछे कोई न कोई धार्मिक, सांस्कृतिक और पारंपरिक मान्यता जुड़ी है. मिट्टी के चूल्हे पर बनने वाले ठेकुए से लेकर बांस के सूप और मौसमी फलों तक, हर चीज का अपना महत्व है. इतना ही नहीं, इन सामग्रियों को चुनने के पीछे प्रकृति और मौसम से जुड़ी सोच भी दिखाई देती है. आखिर छठ पूजा की डलिया में सजने वाले महाप्रसाद की क्या कहानी है और इनका धार्मिक व वैज्ञानिक महत्व क्या है. बिना आडंबर के होती है छठी मैया की आराधना: छठ महापर्व को लेकर मान्यता है कि इसमें किसी विशेष मंत्र या आडंबर से ज्यादा शुद्ध मन और सच्ची भक्ति का महत्व होता है. इसीलिए पूजा में चढ़ाए जाने वाले प्रसाद और मौसमी फलों का भी विशेष स्थान है. इन परंपराओं के धार्मिक महत्व को समझने के लिए हमने काशी के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित पवन त्रिपाठी से बातचीत की. उन्होंने बताया कि छठ पूजा में इस्तेमाल होने वाला सूप और उसमें रखे जाने वाले फल अपनी अलग-अलग मान्यताओं के लिए जाने जाते हैं. छठ के प्रसाद में छिपा है सेहत का राज, 36 घंटे के निर्जला व्रत के बाद क्यों खाते हैं ठेकुआ? (Photo Credit: ETV Bharat) बांस का सूप क्यों माना जाता है सबसे शुभ: ज्योतिषाचार्य पंडित पवन त्रिपाठी ने बताया कि छठ पूजा में सबसे पहले बांस से बने सूप का इस्तेमाल किया जाता है. बांस को वंश वृद्धि और परिवार की निरंतरता का प्रतीक माना जाता है. हालांकि पूजा में पीतल, सोने, चांदी और तांबे के सूप का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन बांस के सूप को सबसे उत्तम माना जाता है. वहीं, धार्मिक अनुष्ठानों में स्टील और प्लास्टिक के सूप का इस्तेमाल नहीं करने की परंपरा है. केला, नारियल और डाभ नींबू का खास महत्व: छठ पूजा में केले का पूरा घौद चढ़ाया जाता है. ज्योतिषाचार्य के मुताबिक, केला भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का प्रिय फल माना जाता है और इसका पूरा घौद परिवार की एकजुटता का प्रतीक है. इसी तरह नारियल को श्रीफल कहा जाता है और इसे अहंकार त्यागने तथा मन की शुद्धता का प्रतीक माना जाता है. पूजा में डाभ नींबू भी विशेष रूप से चढ़ाया जाता है, जिसे सूर्य देव का प्रिय फल माना जाता है. बांस का सूप, पांच गन्ने और मौसमी फल, छठ पूजा की हर सामग्री के पीछे है खास मान्यता. (Photo Credit: ETV Bharat) गन्ना, अनार और मौसमी फलों की भी है खास मान्यता: डाभ नींबू को बिना काटे चढ़ाने की परंपरा है और इसे नकारात्मक ऊर्जा से बचाव तथा शुद्धता से जोड़कर देखा जाता है. वहीं, गन्ने को मिठास, मधुर वाणी और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है. सेब को सुंदरता और सौभाग्य, जबकि अनार को संतान सुख और वंश वृद्धि से जोड़कर देखा जाता है. इसके अलावा मूली, शकरकंद, सुथनी, अदरक और हल्दी के पौधे भी पूजा में शामिल किए जाते हैं. मौसमी फल और धरती की पूजा का संदेश: ज्योतिषाचार्य ने बताया कि छठ पूजा में चढ़ाए जाने वाले ज्यादातर फल मौसमी होते हैं. ये फल अलग-अलग क्षेत्रों में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं. लोक परंपराओं में ऋतु के अनुसार मिलने वाले फलों को विशेष महत्व दिया जाता है, ताकि हर वर्ग के लोग पूजा में शामिल हो सकें. वहीं, मूली, शकरकंद, सुथनी, अदरक और हल्दी जैसे कंद-मूल व पौधों को धरती माता की उपज और प्रकृति के प्रति सम्मान के रूप में देखा जाता है. 36 घंटे के निर्जला व्रत के बाद ठेकुआ देता है ऊर्जा: प्रसाद की धार्मिक मान्यताओं के बाद हमने इसके वैज्ञानिक महत्व को समझने के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के आयुर्वेदाचार्य आनंद चौधरी से बातचीत की. उन्होंने बताया कि छठ पूजा के नियमों और प्रसाद में शरीर की जरूरतों और मौसम का भी ध्यान रखा गया है. ठेकुआ गेहूं, घी और गुड़ से तैयार किया जाता है. इसमें सौंफ, इलायची और कहीं-कहीं नारियल भी मिलाया जाता है, जबकि अब कई लोग इसमें सूखे मेवे भी डालते हैं. आयुर्वेद के त्रिदोष सिद्धांत और षड्रस का अनूठा मेल है यह प्रसाद. (Photo Credit: ETV Bharat) गेहूं, गुड़ और घी से तैयार होता है ठेकुआ: आयुर्वेदाचार्य आनंद चौधरी के मुताबिक, ठेकुए में मौजूद गेहूं से कार्बोहाइड्रेट, घी से वसा और गुड़ से ऊर्जा मिलती है. 36 घंटे के निर्जला व्रत के बाद शरीर को ऊर्जा और पोषण की जरूरत होती है. ऐसे में ठेकुआ शरीर को ऊर्जा देने वाले पारंपरिक प्रसाद के रूप में महत्वपूर्ण माना जाता है. वहीं, सौंफ और इलायची पाचन में मदद करते हैं. ठेकुआ बनाने में शुद्धता और सफाई का विशेष ध्यान: आयुर्वेदाचार्य ने बताया कि ठेकुआ बनाने की पारंपरिक विधि भी इसे खास बनाती है. इसके लिए गेहूं को अच्छी तरह साफ करके धोया जाता है और फिर पिसवाया जाता है. आटा गूंथने में कम पानी का इस्तेमाल किया जाता है और गुड़ के रस से आटा तैयार करने की परंपरा है. साफ-सफाई और कम नमी के कारण ठेकुआ लंबे समय तक सुरक्षित रह सकता है और कई दिनों तक इसका स्वाद बना रहता है. काशी के विशेषज्ञों ने खोले छठ प्रसाद के अनसुने और हैरान करने वाले राज. (Photo Credit: ETV Bharat) छठ के प्रसाद में शामिल होते हैं छह स्वाद: ठेकुए के अलावा छठ पूजा में चढ़ाए जाने वाले फलों का भी विशेष महत्व है. आयुर्वेदाचार्य के मुताबिक, आयुर्वेद में भोजन के छह रसों यानी मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय को महत्वपूर्ण माना गया है. छठ के प्रसाद में शामिल अलग-अलग फल और खाद्य सामग्री इन स्वादों का मेल उपलब्ध कराते हैं. लंबे उपवास के बाद शरीर को संतुलित आहार देने के लिहाज से भी विविधता वाले इन प्रसादों को महत्वपूर्ण माना जाता है.