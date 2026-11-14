छठ पूजा के सूप में सजने वाले ठेकुआ, केला, डाभ नींबू और गन्ने का क्या है धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व?
ठेकुआ, बांस के सूप और मौसमी फलों के पीछे गहरा वैज्ञानिक और धार्मिक रहस्य छिपा है. पेश है प्रतिमा तिवारी की स्पेशल रिपोर्ट...
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 5:55 PM IST
वाराणसी: कार्तिक मास आते ही उत्तर प्रदेश और बिहार में छठ महापर्व की अलग ही रौनक दिखाई देने लगती है. घाटों पर गूंजते लोकगीत और घरों से आती ठेकुए की सोंधी खुशबू इस बात का एहसास कराती है कि लोक आस्था का सबसे कठिन महापर्व शुरू हो चुका है.
छठ दुनिया के उन अनूठे पर्वों में शामिल है, जिसमें डूबते और उगते दोनों सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि छठी मैया के सूप में सजने वाले ठेकुआ, केला, नारियल, डाभ नींबू और गन्ने का इतना महत्व क्यों है?
सूप में सजने वाली हर चीज के पीछे है खास मान्यता: छठ पूजा में इस्तेमाल होने वाली हर सामग्री के पीछे कोई न कोई धार्मिक, सांस्कृतिक और पारंपरिक मान्यता जुड़ी है. मिट्टी के चूल्हे पर बनने वाले ठेकुए से लेकर बांस के सूप और मौसमी फलों तक, हर चीज का अपना महत्व है. इतना ही नहीं, इन सामग्रियों को चुनने के पीछे प्रकृति और मौसम से जुड़ी सोच भी दिखाई देती है. आखिर छठ पूजा की डलिया में सजने वाले महाप्रसाद की क्या कहानी है और इनका धार्मिक व वैज्ञानिक महत्व क्या है.
बिना आडंबर के होती है छठी मैया की आराधना: छठ महापर्व को लेकर मान्यता है कि इसमें किसी विशेष मंत्र या आडंबर से ज्यादा शुद्ध मन और सच्ची भक्ति का महत्व होता है. इसीलिए पूजा में चढ़ाए जाने वाले प्रसाद और मौसमी फलों का भी विशेष स्थान है. इन परंपराओं के धार्मिक महत्व को समझने के लिए हमने काशी के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित पवन त्रिपाठी से बातचीत की. उन्होंने बताया कि छठ पूजा में इस्तेमाल होने वाला सूप और उसमें रखे जाने वाले फल अपनी अलग-अलग मान्यताओं के लिए जाने जाते हैं.
बांस का सूप क्यों माना जाता है सबसे शुभ: ज्योतिषाचार्य पंडित पवन त्रिपाठी ने बताया कि छठ पूजा में सबसे पहले बांस से बने सूप का इस्तेमाल किया जाता है. बांस को वंश वृद्धि और परिवार की निरंतरता का प्रतीक माना जाता है. हालांकि पूजा में पीतल, सोने, चांदी और तांबे के सूप का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन बांस के सूप को सबसे उत्तम माना जाता है. वहीं, धार्मिक अनुष्ठानों में स्टील और प्लास्टिक के सूप का इस्तेमाल नहीं करने की परंपरा है.
केला, नारियल और डाभ नींबू का खास महत्व: छठ पूजा में केले का पूरा घौद चढ़ाया जाता है. ज्योतिषाचार्य के मुताबिक, केला भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का प्रिय फल माना जाता है और इसका पूरा घौद परिवार की एकजुटता का प्रतीक है. इसी तरह नारियल को श्रीफल कहा जाता है और इसे अहंकार त्यागने तथा मन की शुद्धता का प्रतीक माना जाता है. पूजा में डाभ नींबू भी विशेष रूप से चढ़ाया जाता है, जिसे सूर्य देव का प्रिय फल माना जाता है.
गन्ना, अनार और मौसमी फलों की भी है खास मान्यता: डाभ नींबू को बिना काटे चढ़ाने की परंपरा है और इसे नकारात्मक ऊर्जा से बचाव तथा शुद्धता से जोड़कर देखा जाता है. वहीं, गन्ने को मिठास, मधुर वाणी और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है. सेब को सुंदरता और सौभाग्य, जबकि अनार को संतान सुख और वंश वृद्धि से जोड़कर देखा जाता है. इसके अलावा मूली, शकरकंद, सुथनी, अदरक और हल्दी के पौधे भी पूजा में शामिल किए जाते हैं.
मौसमी फल और धरती की पूजा का संदेश: ज्योतिषाचार्य ने बताया कि छठ पूजा में चढ़ाए जाने वाले ज्यादातर फल मौसमी होते हैं. ये फल अलग-अलग क्षेत्रों में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं. लोक परंपराओं में ऋतु के अनुसार मिलने वाले फलों को विशेष महत्व दिया जाता है, ताकि हर वर्ग के लोग पूजा में शामिल हो सकें. वहीं, मूली, शकरकंद, सुथनी, अदरक और हल्दी जैसे कंद-मूल व पौधों को धरती माता की उपज और प्रकृति के प्रति सम्मान के रूप में देखा जाता है.
36 घंटे के निर्जला व्रत के बाद ठेकुआ देता है ऊर्जा: प्रसाद की धार्मिक मान्यताओं के बाद हमने इसके वैज्ञानिक महत्व को समझने के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के आयुर्वेदाचार्य आनंद चौधरी से बातचीत की. उन्होंने बताया कि छठ पूजा के नियमों और प्रसाद में शरीर की जरूरतों और मौसम का भी ध्यान रखा गया है. ठेकुआ गेहूं, घी और गुड़ से तैयार किया जाता है. इसमें सौंफ, इलायची और कहीं-कहीं नारियल भी मिलाया जाता है, जबकि अब कई लोग इसमें सूखे मेवे भी डालते हैं.
गेहूं, गुड़ और घी से तैयार होता है ठेकुआ: आयुर्वेदाचार्य आनंद चौधरी के मुताबिक, ठेकुए में मौजूद गेहूं से कार्बोहाइड्रेट, घी से वसा और गुड़ से ऊर्जा मिलती है. 36 घंटे के निर्जला व्रत के बाद शरीर को ऊर्जा और पोषण की जरूरत होती है. ऐसे में ठेकुआ शरीर को ऊर्जा देने वाले पारंपरिक प्रसाद के रूप में महत्वपूर्ण माना जाता है. वहीं, सौंफ और इलायची पाचन में मदद करते हैं.
ठेकुआ बनाने में शुद्धता और सफाई का विशेष ध्यान: आयुर्वेदाचार्य ने बताया कि ठेकुआ बनाने की पारंपरिक विधि भी इसे खास बनाती है. इसके लिए गेहूं को अच्छी तरह साफ करके धोया जाता है और फिर पिसवाया जाता है. आटा गूंथने में कम पानी का इस्तेमाल किया जाता है और गुड़ के रस से आटा तैयार करने की परंपरा है. साफ-सफाई और कम नमी के कारण ठेकुआ लंबे समय तक सुरक्षित रह सकता है और कई दिनों तक इसका स्वाद बना रहता है.
छठ के प्रसाद में शामिल होते हैं छह स्वाद: ठेकुए के अलावा छठ पूजा में चढ़ाए जाने वाले फलों का भी विशेष महत्व है. आयुर्वेदाचार्य के मुताबिक, आयुर्वेद में भोजन के छह रसों यानी मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय को महत्वपूर्ण माना गया है. छठ के प्रसाद में शामिल अलग-अलग फल और खाद्य सामग्री इन स्वादों का मेल उपलब्ध कराते हैं. लंबे उपवास के बाद शरीर को संतुलित आहार देने के लिहाज से भी विविधता वाले इन प्रसादों को महत्वपूर्ण माना जाता है.
बदलते मौसम में भी फायदेमंद हैं मौसमी फल: आयुर्वेदाचार्य ने बताया कि छठ पूजा ऐसे समय होती है, जब वर्षा ऋतु समाप्त होकर शरद और हेमंत ऋतु की शुरुआत होती है. इस दौरान शरीर में वात, पित्त और कफ के संतुलन का विशेष ध्यान रखने की जरूरत होती है. चकोतरा और नींबू जैसे खट्टे फल अम्ल रस के स्रोत हैं. आयुर्वेद में इन्हें मौसम के बदलाव के दौरान खानपान का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है.
नहाय-खाय से खरना तक खानपान का खास क्रम: आयुर्वेदाचार्य आनंद चौधरी ने छठ पूजा के चार दिनों के खानपान को भी वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया. उन्होंने कहा कि पहले दिन नहाय-खाय में लौकी और चावल जैसे सुपाच्य भोजन से शुरुआत होती है. दूसरे दिन खरना में गुड़ से बना रसियाव और अन्य प्रसाद खाया जाता है, जो शरीर को ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ हैं. इसके बाद व्रती महिलाएं 36 घंटे का निर्जला व्रत रखती हैं और पारण के समय ठेकुआ तथा अन्य प्रसाद ग्रहण करती हैं.
हर प्रसाद के पीछे जुड़ा है शरीर और प्रकृति का विज्ञान: आयुर्वेदाचार्य के मुताबिक, छठ पूजा में इस्तेमाल होने वाले फल और प्रसाद केवल धार्मिक परंपरा का हिस्सा नहीं हैं. इनके चयन में मौसम, खानपान और शरीर की जरूरतों से जुड़ी बातें भी दिखाई देती हैं. हालांकि लंबे निर्जला व्रत के बाद पारण में भोजन धीरे-धीरे और अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार करना जरूरी है. इस तरह छठ की परंपराओं में धार्मिक आस्था के साथ स्वास्थ्य और प्रकृति से जुड़ी समझ भी नजर आती है.
छठ पूजा सिर्फ व्रत नहीं, भावनाओं का भी पर्व: छठ पूजा के भावनात्मक महत्व को समझने के लिए हमने व्रत रखने वाली एक महिला से भी बातचीत की. उन्होंने बताया कि यह पर्व उनके लिए बेहद भावुक और आस्था से जुड़ा हुआ है. इसमें प्रकृति और सूर्य देव की पूजा की जाती है, जिन्हें जीवन और ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है. साथ ही छठी मैया की आराधना में महिलाओं की भागीदारी इस पर्व में नारी शक्ति और पारिवारिक आस्था का भी प्रतीक है.
किसान की मेहनत और प्रकृति के प्रति आभार: व्रती महिला ने बताया कि छठ पूजा में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है. इस दौरान बाजार में आने वाले नए मौसमी फल और किसानों की मेहनत से तैयार उपज को पूजा में शामिल किया जाता है. चकोतरा, नींबू, गन्ना और शकरकंद जैसे फल व खाद्य पदार्थ इसी परंपरा का हिस्सा हैं. उन्होंने कहा कि छठ पूजा की भावना को शब्दों में बयान करना मुश्किल है, क्योंकि यह व्रती और भगवान के बीच आस्था का एक गहरा संबंध है.
दुकानदारों के लिए भी सेवा का अवसर है छठ महापर्व: छठ पूजा के दौरान सूप, दउरा और फलों की दुकानों पर भी खूब रौनक रहती है. इस बारे में पूजा की सामग्री बेचने वाले दुकानदारों ने बताया कि उनके लिए यह महापर्व सिर्फ कमाई का जरिया नहीं, बल्कि छठी मैया के भक्तों की सेवा का अवसर भी है. वे सालभर इस पर्व का इंतजार करते हैं, ताकि व्रती महिलाओं को पूजा की सामग्री उपलब्ध करा सकें. दुकानदारों का कहना है कि छठ के दौरान सूप और अन्य पूजन सामग्री की मांग बढ़ जाती है, जिससे उनकी आमदनी भी अच्छी होती है.
रोजगार के साथ परमार्थ का भी मौका: दुकानदारों ने बताया कि वे बचपन से ही छठ पूजा के समय दुकान लगाते आ रहे हैं. उनके लिए यह परंपरा केवल कारोबार तक सीमित नहीं है. वे इसे माता की सेवा और पुण्य कमाने का अवसर मानते हैं. उनका कहना है कि छठ पूजा में हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार योगदान देता है और वे पूजा की सामग्री उपलब्ध कराकर इस महापर्व का हिस्सा बनते हैं.
प्रकृति को धन्यवाद देने का पर्व है छठ: छठ पूजा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति आभार जताने का भी पर्व है. सूप में सजने वाली हर सामग्री हमें अपनी मिट्टी, खेती और परंपराओं से जोड़ती है. बिना किसी आडंबर के शुद्धता और आस्था के साथ मनाया जाने वाला यह महापर्व प्रकृति के संरक्षण और उसके महत्व का संदेश भी देता है. इस बार जब आप छठ पूजा में अर्घ्य दें या ठेकुआ ग्रहण करें, तो प्रकृति और अपनी परंपराओं के प्रति आभार जरूर जताएं.
छठ महाप्रसाद का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व:
|प्रसाद
|धार्मिक मान्यता और महत्व
|ठेकुआ
|गेहूं, घी और गुड़ से तैयार होता है. इसे ऊर्जा और पोषण देने वाला प्रसाद माना जाता है.
|केला
|परिवार की एकजुटता और सुख-समृद्धि का प्रतीक माना जाता है. पूरा घौद चढ़ाने की परंपरा है.
|नारियल
|श्रीफल कहलाता है. इसे अहंकार त्यागने और मन की शुद्धता का प्रतीक माना जाता है.
|डाभ नींबू
|इसे सूर्य देव का प्रिय फल माना जाता है. बिना काटे चढ़ाने की परंपरा है.
|गन्ना
|मिठास, मधुर वाणी और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है.
|अनार
|संतान सुख, वंश वृद्धि और सौभाग्य से जोड़कर देखा जाता है.
|सुथनी
|धरती माता की उपज और प्रकृति के प्रति सम्मान का प्रतीक मानी जाती है.
|मूली और शकरकंद
|मौसमी कंद-मूल हैं, जिन्हें छठ के प्रसाद में विशेष स्थान मिलता है.
|अदरक और हल्दी
|धरती की उपज और पारंपरिक औषधीय गुणों से जुड़ी सामग्री मानी जाती है.
आप सभी को ईटीवी भारत की ओर से छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं. जय छठी मैया.
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