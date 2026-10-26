आईआईटी बीएचयू में लगी ग्रामीण बच्चों की विज्ञान पाठशाला, विद्यार्थियों ने सिखा विज्ञान के गुर, मिला यंग इनोवेटर्स का ज्ञान
IIT BHU में ग्राम विज्ञान 2026 का आयोजन, ग्रामीण विद्यार्थियों ने विज्ञान को समझा, प्रयोग करने और अपनी कल्पनाओं को विचारों में बदलना सीखा
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 26, 2026 at 8:49 PM IST
वाराणसी: IIT बीएचयू की वर्चुअल सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेंटर (SDG CENTER) की ओर से भारतीय राष्ट्रीय युवा विज्ञान अकादमी (INYAS) और संस्थान के सोशल सर्विस काउंसिल के सहयोग से ग्राम विज्ञान 2026 का आयोजन किया गया. काशी विद्यापीठ ब्लॉक के टिकरी स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को विज्ञान के सिद्धांतों से परिचित कराने के साथ उनमें वैज्ञानिक सोच और इनोवेशन की भावना विकसित करने पर जोर दिया गया.
कक्षा छह से आठ तक के स्टूडेंट के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में विज्ञान के कार्यशील मॉडल, प्रयोग, गतिविधियों, प्रश्नोत्तरी, परिचर्चा और यंग इनोवेटर्स चैलेंज के जरिए बच्चों को सीखने का मौका मिला. विद्यार्थियों ने कई वैज्ञानिक सिद्धांतों को समझा और रोजमर्रा से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए अपने विचार भी पेश किए.
कार्यक्रम में कचरा प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, जल संरक्षण, सूक्ष्मजीव, टिकाऊ कृषि, जैव विविधता और जनस्वास्थ्य जैसे विषयों पर विशेष ध्यान दिया गया. इन गतिविधियों के जरिए बच्चों को विज्ञान और पर्यावरण संरक्षण के बीच संबंध समझाने का प्रयास किया गया.
कार्यक्रम के संयोजक और आईआईटी बीएचयू के स्कूल ऑफ बायोकेमिकल इंजीनियरिंग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. अभिषेक सुरेश धाबले ने कहा कि ग्राम विज्ञान का उद्देश्य ग्रामीण बच्चों के लिए विज्ञान को सरल, रोचक और उपयोगी बनाना है. बच्चों को रोजमर्रा के अनुभवों से जोड़कर वैज्ञानिक अवधारणाओं को समझने का अवसर दिया गया, ताकि वे सवाल पूछने, तार्किक सोच विकसित करने और नए समाधान खोजने के लिए प्रेरित हों.
एसडीजी सेंटर के प्रभारी प्रोफेसर और कार्यक्रम के सह-संयोजक प्रो. विकास कुमार दुबे ने कहा कि टिकाऊ विकास के लिए जागरूकता और जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार जरूरी है. बच्चों को जल संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा और संसाधनों के उचित उपयोग जैसे विषयों से जोड़कर सतत विकास के प्रति उनकी समझ विकसित की जा सकती है. वहीं कार्यक्रम के सह-संयोजक डॉ. प्रांजल चंद्र ने कहा कि प्रयोगों और गतिविधियों के जरिए बच्चे विज्ञान को केवल पढ़ते नहीं, बल्कि उसे अनुभव भी करते हैं. इससे उनकी जिज्ञासा बढ़ती है और वैज्ञानिक सोच विकसित होती है.
कार्यक्रम में भारतीय राष्ट्रीय युवा विज्ञान अकादमी (आईएनवाईएएस) के सदस्य और मुंबई स्थित भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बीएआरसी) से जुड़े डॉ. संतोष भी शामिल हुए. उन्होंने विद्यार्थियों से संवाद किया. वैज्ञानिक से सीधे बातचीत का अवसर मिलने से बच्चे काफी उत्साहित हुए. ग्राम विज्ञान 2026 के जरिए ग्रामीण विद्यार्थियों को विज्ञान को समझने, प्रयोग करने और अपनी कल्पनाओं को नए विचारों में बदलने का अवसर मिला.
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