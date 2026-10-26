ETV Bharat / state

आईआईटी बीएचयू में लगी ग्रामीण बच्चों की विज्ञान पाठशाला, विद्यार्थियों ने सिखा विज्ञान के गुर, मिला यंग इनोवेटर्स का ज्ञान

आईआईटी बीएचयू में बच्चों से सीखे विज्ञान के गुर ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी: IIT बीएचयू की वर्चुअल सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेंटर (SDG CENTER) की ओर से भारतीय राष्ट्रीय युवा विज्ञान अकादमी (INYAS) और संस्थान के सोशल सर्विस काउंसिल के सहयोग से ग्राम विज्ञान 2026 का आयोजन किया गया. काशी विद्यापीठ ब्लॉक के टिकरी स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को विज्ञान के सिद्धांतों से परिचित कराने के साथ उनमें वैज्ञानिक सोच और इनोवेशन की भावना विकसित करने पर जोर दिया गया.

कक्षा छह से आठ तक के स्टूडेंट के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में विज्ञान के कार्यशील मॉडल, प्रयोग, गतिविधियों, प्रश्नोत्तरी, परिचर्चा और यंग इनोवेटर्स चैलेंज के जरिए बच्चों को सीखने का मौका मिला. विद्यार्थियों ने कई वैज्ञानिक सिद्धांतों को समझा और रोजमर्रा से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए अपने विचार भी पेश किए.