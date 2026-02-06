ETV Bharat / state

बोर्ड परीक्षा में विषयों को कैसे करें तैयार, साइंस सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने दिए टिप्स

बोर्ड परीक्षा को लेकर छात्र अक्सर तनाव में रहते हैं. ईटीवी भारत पर एक्सपर्ट ने बताया कि विज्ञान विषय को लेकर छात्र कैसे तैयारी करें.

science subject expert gave tips
बोर्ड परीक्षा में विषयों को कैसे करें तैयार (Etv Bharat)
रायपुर : छत्तीसगढ़ में कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा 20 फरवरी से और कक्षा दसवीं की बोर्ड परीक्षा 21 फरवरी से शुरू होने वाली है. ऐसे में बोर्ड एग्जाम दे रहे बच्चों को अलग-अलग विषय में कई तरह की दिक्कत और परेशानी होती है. हर विषय में बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चे परीक्षा को लेकर परेशान और तनाव में रहते हैं. बोर्ड एग्जाम में विज्ञान विषय को लेकर बच्चों को किस तरह की तैयारी जरूरी है. विज्ञान विषय में कौन से प्रश्न कठिन होते हैं. कठिन प्रश्नों को आसानी से कैसे हल करना है. प्रश्न में क्या पूछा गया है और उत्तर में क्या लिखना है. इन्हीं सवालों को लेकर ईटीवी भारत ने विज्ञान विषय की एक्सपर्ट माधुरी बोरेकर से बात की


''चित्र बनाकर लिखने पर मिलने हैं अच्छे नंबर''

साइंस सब्जेक्ट एक्सपर्ट माधुरी बोरेकर ने बताया कि कक्षा 10 वीं और 12 वीं की बोर्ड परीक्षा शुरू होने वाली है. विज्ञान विषय में बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थी जो गलती करते हैं उसमें चित्र अच्छे से नहीं बनाते ऐसे में बच्चों को मैं यही सलाह देना चाहूंगी कि ऐसे प्रश्न जिसमें चित्र बनाने के साथ ही उसे लिखना है. उसे बार-बार प्रेक्टिस करके जरूर देखें. विज्ञान में चित्र ज्यादा अच्छे रहेंगे तो अच्छे नंबर भी बच्चों को मिलेंगे. चित्र को बार-बार बनाकर प्रेक्टिस करने से हम उसमें नामांकन भी कर सकते हैं. चित्र बनाते समय नामांकन हिंदी और अंग्रेजी दोनों में किया जा सकता है. अगर चित्र का नामांकन अंग्रेजी में करते हैं तो स्पेलिंग का बारीकी से ध्यान रखना जरूरी है. स्पेलिंग अगर गलत होते हैं तो नंबर कटने की संभावना रहती है. विज्ञान में कई प्रश्न परीक्षा में ऐसे पूछे जाते हैं जिसमें चित्र बनाने के लिए नहीं कहा जाता. ऐसी स्थिति में प्रश्न डिमांड करता है की चित्र बनाकर ही लिखें.




''प्रश्न को समझकर उत्तर देना कितना जरुरी ''

विज्ञान के पेपर में बड़े नंबर जिसमें चार और पांच नंबर के प्रश्न होते हैं. उसमें कई बार चित्र बनाने के लिए मेंशन किया जाता है. लेकिन कई बार यह मेंशन नहीं होता. ऐसे में बच्चों को खास तौर पर विज्ञान के क्वेश्चन पेपर हल करते समय इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि चित्र बनाकर ही उसे क्वेश्चन का आंसर लिखना चाहिए. ऐसे क्वेश्चन जिसमें साफ तौर पर लिखा होता है कि आपको चित्र बनाने हैं तो पहले चित्र बनाएं उसके बाद उसका वर्णन करें. विज्ञान के प्रश्न पत्र में जो प्रश्न में पूछे गए हैं केवल उतने ही शब्दों में उसके उत्तर लिखने हैं. कई बार ऐसा होता है कि बच्चे पढ़कर जरूर आते हैं लेकिन प्रश्न छोटा होता है और उत्तर बड़ा लिख दिया जाता है. ऐसे में कई बार मूल्यांकनकर्ता के द्वारा अंक भी नहीं दिया जाता.

बोर्ड परीक्षा में विषयों को कैसे करें तैयार (Etv Bharat)

''किन प्रश्नों में छात्र हो जाते हैं कन्फ्यूज''

बोर्ड एग्जाम में बच्चों को प्रश्न पत्रों को ध्यान से पढ़ना चाहिए. क्या पूछा गया है जितना प्रश्न में पूछा गया है बच्चों को केवल उतने का ही आंसर देना चाहिए. कई बार विज्ञान विषय में प्रश्न बड़े होते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि प्रश्न को 2 से 3 हिस्सों में तोड़ दिया जाता है. जिसमें अ और ब लिखा होता है. इस दौरान बच्चे अ को बना लेते हैं और ब लिखा होता है उसे छोड़ देते हैं. या फिर बच्चे ब को बना लेते हैं और अ को छोड़ देते हैं. उदाहरण के लिए प्रकाश का परावर्तन क्या है चित्र बनाकर नियम लिखिए. ऐसी स्थिति में बोर्ड एग्जाम दे रहे बच्चे कुछ तो केवल चित्र बना देते हैं या फिर कुछ बच्चे नियम बस को लिख देते हैं. ऐसे में इस प्रश्न के उत्तर को चित्र बनाने के साथ ही परिभाषा और नियम भी लिखने होंगे.


बोर्ड एग्जाम के बच्चे विज्ञान की परीक्षा देने जाते हैं तो उन्हें पिछले 3 सालों के प्रश्न पत्रों को भी अवलोकन करना चाहिए. क्योंकि बीते 3 सालों के प्रश्न पत्र देखकर यह समझ में आ जाता है कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं. कौन-कौन से टॉपिक में कंटेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है. पुराने क्वेश्चन पेपर एक तरह से बच्चों के लिए आधार है. ऐसे प्रश्नों को बच्चे लिख लिखकर प्रैक्टिस करते हैं तो स्पीड बढ़ेगी. राइटिंग सुधरेंगी और बच्चों का टाइम मैनेजमेंट होगा - माधुरी बोरेकर, साइंस सब्जेक्ट एक्सपर्ट

कौन से प्रश्न होते हैं कठिन ?

विज्ञान विषय में कौन-कौन से क्वेश्चन है जो ज्यादा कठिन होते हैं. इस सवाल के जवाब पर उन्होंने कहा कि सामान्य तौर पर बात करें तो बच्चों को लाइट चुंबक प्रकाश से संबंधित जो पाठ है. चुंबक से संबंधित पाठ है. बायोलॉजी वाले क्षेत्र में अनुवांशिकी केमिस्ट्री में बात करें तो आईयूपीसी याद नहीं होते हैं. इसके साथ ही केमिकल रिएक्शन और समीकरण जो लिखने होते हैं. बच्चे समीकरण को ठीक से नहीं लिख पाते हैं, क्योंकि बच्चे समीकरण को याद करते हैं. समीकरण को समझ कर पढ़ें तो समीकरण अच्छे से लिख पाएंगे. यह भी आसानी से समझ सकेंगे की क्या अणुभार होता है और क्या परमाणु भार होता है.

माधुरी बोरेकर ने बताया कि विज्ञान में भौतिक शास्त्र रसायन शास्त्र जीव विज्ञान जैसे तीनों ही विषयों में इसे रटना छोड़कर हम समझ की तरफ बढ़े तो प्रश्न कैसे भी पूछे जाएं हम उसका उत्तर आसानी से लिख सकेंगे. परीक्षा में आंकिक प्रश्न भी पूछे जाते हैं. वह भी बच्चों के लिए कठिन होता है. आंकिक प्रश्न में अगर हमको फार्मूला पता है तो इस तरह के फार्मूले डाले जाते हैं या फिर इस तरह के फार्मूले से इसे सॉल्व किया जा सकता है, तो समझ के आधार पर बच्चे आसानी से इन प्रश्नों को बना सकते हैं.




