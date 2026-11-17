ETV Bharat / state

मेरठ के सरकारी स्कूल में बनेगा साइंस-मैथ्स गार्डन, बच्चे सीखेंगे ड्रोन, रॉकेट और रोबोटिक्स की तकनीक

कुलंजन गांव का सरकारी स्कूल ( Photo Credit; ETV Bharat )

मेरठ : जिले के कुलंजन गांव के सरकारी स्कूल में साइंस-मैथ्स गार्डन बनेगा. गांव स्थित पीएम श्री राजकीय विद्यालय में न सिर्फ विज्ञान के बारे में जानेंगे, बल्कि ड्रोन, रॉकेट और रोबोटिक्स जैसे अलग-अलग लगभग 25 मॉडल के जरिए विज्ञान और गणित के सिद्धांत व्यावहारिक रूप से समझ पाएंगे.

कुलंजन में अब विज्ञान की पढ़ाई का स्वरूप बदलेगा. इसके लिए शासन से बजट का भी इंतजाम हो गया है. अब इस स्कूल के बच्चे ड्रोन की कार्यप्रणाली से लेकर, रोबोटिक्स की क्या तकनीक होती है, ये भी जानेंगे. इसी के साथ राकेट के सिद्धांतों समेत अत्याधुनिक तकनीकी को भी नजदीक से समझेंगे.

बेसिक शिक्षा अधिकारी आशा चौधरी ने बताया कि प्रदेश सरकार ग्रामीण अंचल के विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा और तकनीक से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास अब कर रही है. जिसके चलते सरधना तहसील क्षेत्र के कुलंजन गांव स्थित पीएमश्री उच्च प्राथमिक विद्यालय में साइंस-मैथ्स गार्डन विकसित करने के लिए प्रस्ताव बनाया गया था. यहां विज्ञान और गणित के 26 माडल एवं उपकरण लगाए जाने हैं. बताया कि सिर्फ उसी विद्यालय के बच्चे नहीं, बल्कि अन्य स्कूलों के बच्चों को भी यहां आने का अवसर मिलेगा. इस साइंस मैथ्स गार्डन में विद्यार्थी मॉडल्स के जरिए विज्ञान की अवधारणाओं को समझने के साथ साथ उन्हें वास्तविक जीवन से जोड़ने का अभ्यास भी करते देखे जा सकेंगे. पीएम श्रीविद्यालय में सौरमंडल माडल, ड्रोन, राकेट किट, रोबोटिक लर्निंग किट, एआर सोलर सिस्टम चार्ट डिस्टेंस मीटर, ट्रैफिक टावर ट्री और डायरेक्शन टावर ट्री समेत 26 माडल व उपकरण स्थापित किए जाएंगे.