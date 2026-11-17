मेरठ के सरकारी स्कूल में बनेगा साइंस-मैथ्स गार्डन, बच्चे सीखेंगे ड्रोन, रॉकेट और रोबोटिक्स की तकनीक
ड्रोन, रॉकेट और रोबोटिक्स जैसे अलग-अलग लगभग 25 मॉडल लगेंगे
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 9:51 AM IST
मेरठ : जिले के कुलंजन गांव के सरकारी स्कूल में साइंस-मैथ्स गार्डन बनेगा. गांव स्थित पीएम श्री राजकीय विद्यालय में न सिर्फ विज्ञान के बारे में जानेंगे, बल्कि ड्रोन, रॉकेट और रोबोटिक्स जैसे अलग-अलग लगभग 25 मॉडल के जरिए विज्ञान और गणित के सिद्धांत व्यावहारिक रूप से समझ पाएंगे.
कुलंजन में अब विज्ञान की पढ़ाई का स्वरूप बदलेगा. इसके लिए शासन से बजट का भी इंतजाम हो गया है. अब इस स्कूल के बच्चे ड्रोन की कार्यप्रणाली से लेकर, रोबोटिक्स की क्या तकनीक होती है, ये भी जानेंगे. इसी के साथ राकेट के सिद्धांतों समेत अत्याधुनिक तकनीकी को भी नजदीक से समझेंगे.
बेसिक शिक्षा अधिकारी आशा चौधरी ने बताया कि प्रदेश सरकार ग्रामीण अंचल के विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा और तकनीक से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास अब कर रही है. जिसके चलते सरधना तहसील क्षेत्र के कुलंजन गांव स्थित पीएमश्री उच्च प्राथमिक विद्यालय में साइंस-मैथ्स गार्डन विकसित करने के लिए प्रस्ताव बनाया गया था. यहां विज्ञान और गणित के 26 माडल एवं उपकरण लगाए जाने हैं.
बताया कि सिर्फ उसी विद्यालय के बच्चे नहीं, बल्कि अन्य स्कूलों के बच्चों को भी यहां आने का अवसर मिलेगा. इस साइंस मैथ्स गार्डन में विद्यार्थी मॉडल्स के जरिए विज्ञान की अवधारणाओं को समझने के साथ साथ उन्हें वास्तविक जीवन से जोड़ने का अभ्यास भी करते देखे जा सकेंगे. पीएम श्रीविद्यालय में सौरमंडल माडल, ड्रोन, राकेट किट, रोबोटिक लर्निंग किट, एआर सोलर सिस्टम चार्ट डिस्टेंस मीटर, ट्रैफिक टावर ट्री और डायरेक्शन टावर ट्री समेत 26 माडल व उपकरण स्थापित किए जाएंगे.
जिससे सौरमंडल माडल से सूर्य और ग्रहों की व्यवस्था छात्र समझ सकेंगे, जबकि रोबोटिक किट से तकनीक और स्वचालन की शुरुआती जानकारी भी उन्हें मिलेगी.
वहीं ड्रोन और राकेट के बारे में भी नजदीक से जान सकेंगे.
डीएम डॉक्टर वीके सिंह ने इस बारे में बताया कि सरकार की मंशा के मुताबिक स्कूलों में Science Maths Garden विकसित होने हैं. लगातार स्कूलों में बेहतर शिक्षा व्यवस्था को लेकर प्रयास हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के इस पीएमश्री विद्यालय में जिले के दूसरे विद्यालयों से विद्यार्थी शैक्षिक भ्रमण पर पहुंचें, ऐसी व्यवस्था की जाएगी. जिससे छात्र विज्ञान को नजदीक से न सिर्फ समझें, बल्कि उसको बेहतर तरीके से जानेंगे तो भविष्य में उन्हें तकनीकी ज्ञान पाने में आसानी होगी. इस तरह से गणित को रोचक बनाने और विद्यार्थियों को गणित और विज्ञान समझने में आसानी होगी.
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