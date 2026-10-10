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गोरखपुर 'विज्ञान प्रदर्शनी' में छात्र का अनोखा मॉडल; डायलसिस का समय और खर्च दोनों कम होगा

गोरखपुर 'विज्ञान प्रदर्शनी' में छात्र का अनोखा मॉडल. ( Photo Credit: ETV Bharat )

गोरखपुर: बच्चों में छिपी विज्ञान की प्रतिभाओं को जानने के लिए गोरखपुर के सरस्वती इंटर कॉलेज में 'विज्ञान मॉडल की प्रदर्शनी' लगाई गई है. इससे तमाम ऐसी प्रतिभा निकलकर सामने आई हैं, जिनके मॉडल को विस्तार रूप देने पर वह मॉडल समाज के लिए उपयोगी साबित हो सकता है. ऐसे ही एक छात्र का मॉडल विज्ञान प्रदर्शनी में देखने को मिला है, जो 'डायलसिस' की प्रक्रिया को सहज, सरल और कम खर्च वाला बनाता है.

छात्र देवांश यादव ने अपने मॉडल को 'डायलाइजर' नाम दिया है. उसने डायलिसिस की जो पद्धति और प्रक्रिया बताई है, वह मरीजों के लिए बड़ी राहत वाली है. बच्चों के विज्ञान मॉडल का परीक्षण करने आए हुए परीक्षकों के लिए भी छात्र का यह मॉडल बेहद आकर्षक और प्रभावी नजर आया.

गोरखपुर से मुकेश पांडेय की रिपोर्ट. (Video Credit: ETV Bharat) डायलिसिस के इस मॉडल को केमिस्ट्री प्रो. डॉ. योगेंद्र पाल कोहली ने भी सराहा. रिटायर्ड प्रोफेसर कोहली ने 12 किताबों की रचना की है. उन्होंने कहा कि इस मॉडल में जिन प्रक्रियाओं का उपयोग छात्रों ने किया है, बड़े पैमाने पर शोध किया जाए, तो यह मेडिकल साइंस में एक नया आविष्कार हो सकता है. इस मॉडल को प्रस्तुत करने वाले छात्र देवांश यादव और कार्तिकेय शुक्ला ने बताया कि किडनी रोगियों की बढ़ती समस्या और डायलसिस की बढ़ती डिमांड के बीच उनके मन में यह प्रोजेक्ट तैयार करने की कल्पना काफी लंबे समय से चल रही थी. इसमें उन्होंने अपने किताब के एक चैप्टर के अध्ययन से आगे बढ़ते हुए इस मॉडल को आज विज्ञान प्रदर्शनी में प्रदर्शित करने के लायक बनाया है. गोरखपुर में विज्ञान प्रदर्शनी के दौरान छात्र. (Photo Credit: ETV Bharat) देवांश यादव बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से अपने मॉडल के स्तर को स्टार्ट टू इंड प्रक्रिया को बताते हैं. देवांश ने कहा कि किडनी शरीर का एक महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है. इसका मुख्य कार्य है कि रक्त से हानिकारक तत्व जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, गोवानिन ट्राईमिथाईलैमीन ऑक्साइड आदि को रक्त सेफिल्टर कर मूत्र मार्ग से बाहर निकालता है. जब कभी किडनी ठीक से कार्य नहीं कर पाती या कार्य करना बंद कर देती है, तो शरीर के खून में यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड आदि हानिकारक तत्वों की मात्रा अचानक बढ़ जाती है. जब यूरिया बढ़ जाती है, तो इस स्थिति को यूरेमिया कहते हैं. डायलसिस का समय और खर्च दोनों कम होगा. (Photo Credit: ETV Bharat) ऐसे रोगियों को शरीर के यूरिक अमोनिया तथा अन्य उत्सर्जी पदार्थ को एक उपकरण जिसे कृत्रिम गुर्दा (आर्टिफिशियल किडनी) कहते हैं, इसके द्वारा हानिकारक तत्व को हटाया जाता है. इस क्रिया को ही हीमोडायलिसिस कहते हैं.