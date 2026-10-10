गोरखपुर 'विज्ञान प्रदर्शनी' में छात्र का अनोखा मॉडल; डायलसिस का समय और खर्च दोनों कम होगा
किडनी रोगियों की बढ़ती समस्या और डायलसिस की बढ़ती डिमांड के बीच यह मॉडल बनाने की प्रेरणा मिली.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 11:04 AM IST
गोरखपुर: बच्चों में छिपी विज्ञान की प्रतिभाओं को जानने के लिए गोरखपुर के सरस्वती इंटर कॉलेज में 'विज्ञान मॉडल की प्रदर्शनी' लगाई गई है. इससे तमाम ऐसी प्रतिभा निकलकर सामने आई हैं, जिनके मॉडल को विस्तार रूप देने पर वह मॉडल समाज के लिए उपयोगी साबित हो सकता है. ऐसे ही एक छात्र का मॉडल विज्ञान प्रदर्शनी में देखने को मिला है, जो 'डायलसिस' की प्रक्रिया को सहज, सरल और कम खर्च वाला बनाता है.
छात्र देवांश यादव ने अपने मॉडल को 'डायलाइजर' नाम दिया है. उसने डायलिसिस की जो पद्धति और प्रक्रिया बताई है, वह मरीजों के लिए बड़ी राहत वाली है. बच्चों के विज्ञान मॉडल का परीक्षण करने आए हुए परीक्षकों के लिए भी छात्र का यह मॉडल बेहद आकर्षक और प्रभावी नजर आया.
डायलिसिस के इस मॉडल को केमिस्ट्री प्रो. डॉ. योगेंद्र पाल कोहली ने भी सराहा. रिटायर्ड प्रोफेसर कोहली ने 12 किताबों की रचना की है. उन्होंने कहा कि इस मॉडल में जिन प्रक्रियाओं का उपयोग छात्रों ने किया है, बड़े पैमाने पर शोध किया जाए, तो यह मेडिकल साइंस में एक नया आविष्कार हो सकता है.
इस मॉडल को प्रस्तुत करने वाले छात्र देवांश यादव और कार्तिकेय शुक्ला ने बताया कि किडनी रोगियों की बढ़ती समस्या और डायलसिस की बढ़ती डिमांड के बीच उनके मन में यह प्रोजेक्ट तैयार करने की कल्पना काफी लंबे समय से चल रही थी. इसमें उन्होंने अपने किताब के एक चैप्टर के अध्ययन से आगे बढ़ते हुए इस मॉडल को आज विज्ञान प्रदर्शनी में प्रदर्शित करने के लायक बनाया है.
देवांश यादव बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से अपने मॉडल के स्तर को स्टार्ट टू इंड प्रक्रिया को बताते हैं. देवांश ने कहा कि किडनी शरीर का एक महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है. इसका मुख्य कार्य है कि रक्त से हानिकारक तत्व जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, गोवानिन ट्राईमिथाईलैमीन ऑक्साइड आदि को रक्त सेफिल्टर कर मूत्र मार्ग से बाहर निकालता है.
जब कभी किडनी ठीक से कार्य नहीं कर पाती या कार्य करना बंद कर देती है, तो शरीर के खून में यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड आदि हानिकारक तत्वों की मात्रा अचानक बढ़ जाती है. जब यूरिया बढ़ जाती है, तो इस स्थिति को यूरेमिया कहते हैं.
ऐसे रोगियों को शरीर के यूरिक अमोनिया तथा अन्य उत्सर्जी पदार्थ को एक उपकरण जिसे कृत्रिम गुर्दा (आर्टिफिशियल किडनी) कहते हैं, इसके द्वारा हानिकारक तत्व को हटाया जाता है. इस क्रिया को ही हीमोडायलिसिस कहते हैं.
देवांश ने बताया कि इस मॉडल में उसने रोगी के खून को मुख्य धमनी से बाहर निकालकर इस उपकरण के जरिए पंप कर देते हैं. जिसमें कई चरण से होते हुए रक्त साफ हो जाता है. उसने बताया कि उसके मॉडल का मुख्य उद्देश्य है कि यह बढ़ते हुए मौत के आंकड़े जो किडनी खराब होने के कारण होती हैं, उसको नीचे लाना है.
उसने भारत में लगातार किडनी के मरीजों के बढ़ते स्तर को भी मॉडल के जरिए प्रस्तुत किया है. इसमें यह भी दर्शाया था कि प्रतिदिन करीब 20000 मरीजों की मौत किडनी की डायलिसिस पूरी नहीं हो पाने की वजह से हो जाती है.
जबकि अमेरिका में यह आंकड़ा प्रतिदिन 2000, फ्रांस में 6000, अफगानिस्तान में 16000, श्रीलंका में 17000, बांग्लादेश में 15000, चीन में 12000, नॉर्थ कोरिया में 9000, पाकिस्तान में 18000 और भूटान में 8000 है.
उसने एक ग्राफ के जरिए यह भी बताया है कि भारत में किडनी के पेशेंट 1990 में प्रतिदिन 3000 थे, जबकि 1995 में यह संख्या बढ़कर 6000, वर्ष 2000 में 9000, वर्ष 2005 में 12000, 2010 में 18000, 2015 में 21000 और 2026 में आंकड़ा 36000 पर डे का हो गया है.
उसने कहा कि यह आंकड़े भारत सरकार के हेल्थ वेबसाइट पर भी मिल जाएंगे. यही वजह है कि इन आंकड़ों ने उसे ऐसी डायलिसिस मशीन विकसित करने के लिए प्रेरित किया जो कम समय में और कम खर्चे में लोगों को राहत दे सके.
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