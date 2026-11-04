गोरखपुर में विज्ञान प्रदर्शनी; लूडो स्ट्रेस आउट गेम से स्टूडेंट का माइंड होगा फ्रेश, प्रदूषण नियंत्रण करेगा ये खास मॉडल
स्कूल में आयोजित हुई विज्ञान प्रदर्शनी, बच्चों ने पेश किए एक से बढ़कर एक मॉडल.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 1:54 PM IST
गोरखपुर: जब बच्चों की सोच हकीकत बनती है, उनकी जिज्ञासा नए आविष्कारों में बदलती है और वे आने वाले कल की समस्याओं का हल ढूंढने लगते हैं, तभी सही मायनों में पढ़ाई सफल मानी जाती है. मंगलवार को द पिलर्स पब्लिक स्कूल गोरखपुर में हुई विज्ञान प्रदर्शनी में ऐसा ही कुछ देखने को मिला. यहां बच्चों ने नई टेक्नोलॉजी और अपनी अनोखी सोच का शानदार तालमेल दिखाया. इस प्रदर्शनी में बच्चों ने विज्ञान को सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि अपनी सोच, समझ और हुनर से कमाल के मॉडल बनाए.
इस विज्ञान प्रदर्शनी में आधुनिक इंजीनियरिंग रोबोटिक और AI जैसे मॉडल प्रस्तुत किए गए. वहीं पर्यावरण को दुरुस्त रखने और प्रदूषण को भारत से मुक्त करने के मॉडल आकर्षण का केंद्र बने. साथ ही साथ पढ़ाई लिखाई के दौर में बच्चे स्ट्रेस के शिकार हो रहे हैं, तो उन्हें तनाव से मुक्ति देने के लिए भी गेम्स के मॉडल भी प्रेज़ेंट किए गए.
गणित के प्रोफेसर ने छात्रों को सराहा: द पिलर्स पब्लिक स्कूल के परिसर में आयोजित हुई इस विज्ञान प्रदर्शनी में जो मॉडल प्रस्तुत किए गए थे, उसके गुणात्मक पहलू को जानने और मूल्यांकन करने के लिए मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के भौतिकी, गणित, रसायन जैसे विषयों से जुड़े प्रोफेसर पहुंचे थे. जिनमें गणित के प्रोफेसर डॉ. हरीश चंद्र ने इस प्रदर्शनी को न सिर्फ सराहा बल्कि बच्चों के प्रस्तुत मॉडल को देखकर उन्होंने कहा, ये भारत का भविष्य तय करने वाला मॉडल जो बच्चों ने प्रेज़ेंट किया है, उससे ये साबित होता है कि बच्चों में विज्ञान के प्रति न सिर्फ रुचि बढ़ी है, बल्कि वह उसे कल्पना से नवाचार की तरफ बढ़ने में भी सफल हो रहे हैं.
विज्ञान प्रदर्शनी में इन मॉडलों की प्रस्तुति: इस प्रदर्शनी के मुख्य आकर्षण में स्मार्ट सिंचाई एवं जल गुणवत्ता निगरानी प्रणाली, सौर ऊर्जा चालित आधुनिक सिंचाई प्रणाली और हाइड्रोपोनिक फॉर्म, वाहनों के प्रदूषण पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए H-2 पंप की स्थापना सोलर पैनल और जल प्रबंधन निर्मित, बायो प्रिंट, स्मार्ट कक्षा प्रबंधन प्रणाली, स्मार्ट पार्किंग प्रणाली, स्वचालित स्मार्ट फसल सुरक्षा प्रणाली, हृदय- मस्तिष्क समन्वय प्रणाली, वृक्ष प्रहरी और रडार जैसे अभिनव प्रकल्प शामिल रहे. इन परियोजनाओं में स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण, जल प्रबंधन और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में विद्यार्थियों की वैज्ञानिक अभिरुचि और समस्या समाधान क्षमता देखी गई.
इस विज्ञान प्रदर्शनी को राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 के वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तकनीकी नवाचार के हिसाब से प्रस्तुत किया गया. जिसमें विद्यार्थियों ने विज्ञान के व्यावहारिक प्रयोग और भविष्य पर चिंतन को बखूबी अपने मॉडल के जरिए उकेरा.
स्ट्रेस भगाएगा लूडो गेम: लूडो स्ट्रेस आउट गेम मॉडल प्रस्तुत करने वाली छात्रा अदिति ने बताया कि पढ़ाई के दौरान जब छात्र तनाव का शिकार होता है, तो वह खेल पद्धति आधारित लूडो से कैसे अपने तनाव को कम करते हुए, अपने गणित के उलझे सवाल को भी हल कर सकता है और पुरस्कार भी प्राप्त कर सकता है. जिससे उसकी खेल में रुचि बनी रहेगी. अदिति और छात्राओं ने अपने मॉडल को वीडियो फॉर्म में भी समझाया.
क्या है H-2 पंप मॉडल? H-2 पंप मॉडल को प्रस्तुत करने वाली छात्रा शिखा चौधरी ने बताया कि भविष्य का ये मॉडल भारत की ग्रीन हाइड्रोजन मिशन परियोजना को काफी आगे लेकर जाएगा. साल 2040 तक देश में 1.43 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करने में भारत सफल होगा.
फैक्ट्री से निकलने वाला प्रदूषण ऐसे होगा कम: फैक्ट्री से निकलने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए श्रेया पांडेय का मॉडल कार्बन कैप्चर फैक्ट्री था. जिसमें उनका कहना था कि सॉल्वेंट और सॉर्बीट्स का प्रयोग कर हम फैक्ट्री से कार्बन का उत्सर्जन कम कर सकते हैं और इससे प्रदूषण कम होगा.
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