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गोरखपुर में विज्ञान प्रदर्शनी; लूडो स्ट्रेस आउट गेम से स्टूडेंट का माइंड होगा फ्रेश, प्रदूषण नियंत्रण करेगा ये खास मॉडल

विज्ञान प्रदर्शनी में कल्पना से नवाचार तक की झलक दिखी, प्रदूषण नियंत्रण के मॉडल रहे खास ( Photo Credit; ETV Bharat )

गोरखपुर: जब बच्चों की सोच हकीकत बनती है, उनकी जिज्ञासा नए आविष्कारों में बदलती है और वे आने वाले कल की समस्याओं का हल ढूंढने लगते हैं, तभी सही मायनों में पढ़ाई सफल मानी जाती है. मंगलवार को द पिलर्स पब्लिक स्कूल गोरखपुर में हुई विज्ञान प्रदर्शनी में ऐसा ही कुछ देखने को मिला. यहां बच्चों ने नई टेक्नोलॉजी और अपनी अनोखी सोच का शानदार तालमेल दिखाया. इस प्रदर्शनी में बच्चों ने विज्ञान को सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि अपनी सोच, समझ और हुनर से कमाल के मॉडल बनाए.

विज्ञान प्रदर्शनी (Video Credit; ETV Bharat) इस विज्ञान प्रदर्शनी में आधुनिक इंजीनियरिंग रोबोटिक और AI जैसे मॉडल प्रस्तुत किए गए. वहीं पर्यावरण को दुरुस्त रखने और प्रदूषण को भारत से मुक्त करने के मॉडल आकर्षण का केंद्र बने. साथ ही साथ पढ़ाई लिखाई के दौर में बच्चे स्ट्रेस के शिकार हो रहे हैं, तो उन्हें तनाव से मुक्ति देने के लिए भी गेम्स के मॉडल भी प्रेज़ेंट किए गए.

मॉडल प्रस्तुत करती छात्राएं (Photo Credit; ETV Bharat) गणित के प्रोफेसर ने छात्रों को सराहा: द पिलर्स पब्लिक स्कूल के परिसर में आयोजित हुई इस विज्ञान प्रदर्शनी में जो मॉडल प्रस्तुत किए गए थे, उसके गुणात्मक पहलू को जानने और मूल्यांकन करने के लिए मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के भौतिकी, गणित, रसायन जैसे विषयों से जुड़े प्रोफेसर पहुंचे थे. जिनमें गणित के प्रोफेसर डॉ. हरीश चंद्र ने इस प्रदर्शनी को न सिर्फ सराहा बल्कि बच्चों के प्रस्तुत मॉडल को देखकर उन्होंने कहा, ये भारत का भविष्य तय करने वाला मॉडल जो बच्चों ने प्रेज़ेंट किया है, उससे ये साबित होता है कि बच्चों में विज्ञान के प्रति न सिर्फ रुचि बढ़ी है, बल्कि वह उसे कल्पना से नवाचार की तरफ बढ़ने में भी सफल हो रहे हैं. मॉडल प्रस्तुत करती छात्राएं (Photo Credit; ETV Bharat) विज्ञान प्रदर्शनी में इन मॉडलों की प्रस्तुति: इस प्रदर्शनी के मुख्य आकर्षण में स्मार्ट सिंचाई एवं जल गुणवत्ता निगरानी प्रणाली, सौर ऊर्जा चालित आधुनिक सिंचाई प्रणाली और हाइड्रोपोनिक फॉर्म, वाहनों के प्रदूषण पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए H-2 पंप की स्थापना सोलर पैनल और जल प्रबंधन निर्मित, बायो प्रिंट, स्मार्ट कक्षा प्रबंधन प्रणाली, स्मार्ट पार्किंग प्रणाली, स्वचालित स्मार्ट फसल सुरक्षा प्रणाली, हृदय- मस्तिष्क समन्वय प्रणाली, वृक्ष प्रहरी और रडार जैसे अभिनव प्रकल्प शामिल रहे. इन परियोजनाओं में स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण, जल प्रबंधन और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में विद्यार्थियों की वैज्ञानिक अभिरुचि और समस्या समाधान क्षमता देखी गई. विज्ञान प्रदर्शनी (Photo Credit; ETV Bharat)