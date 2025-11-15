Bihar Election Results 2025

स्वामी आत्मानंद स्कूल जशपुर में विज्ञान का महाकुंभ, विद्यार्थियों ने पेश किए नवाचार के अद्भुत मॉडल

379 युवा विज्ञानियों के ईवी चार्जिंग से करेंसी संक्रमण मॉडल पर दर्शकों ने गहरी रुचि दिखाई.

Science Exhibition In Jashpur
जशपुर में स्कूली बच्चों की विज्ञान प्रदर्शनी (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 15, 2025 at 4:21 PM IST

3 Min Read
जशपुर: स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय जशपुर में आयोजित चार दिवसीय राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी एवं विज्ञान मेला शहर में इन दिनों विज्ञान और नवाचार का केंद्र बना हुआ है. प्रदेश के विभिन्न जिलों से पहुंचे युवा विज्ञानियों ने अपने-अपने मॉडल के जरिए भविष्य की तकनीक और वैज्ञानिक खोजों की झलक पेश की है.

9 जोन के स्टूडेंट्स शामिल हुए: प्रदर्शनी में इलेक्ट्रिक वाहनों की भविष्य की चार्जिंग तकनीक, करेंसी नोटों के संक्रमण से बचाव, प्रदूषण नियंत्रण सहित कई विषयों पर आधारित मॉडल देखने को मिल रहे हैं, जिन्हें देखने और समझने के लिए शहरवासी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं.डाइट के प्राचार्य एमजेडयू सिद्दीकी ने बताया कि इस प्रदर्शनी में प्रदेश के 9 जोन से आए कुल 379 छात्र-छात्राएं भाग ले रहे हैं. इनके साथ 50 मार्गदर्शक शिक्षक भी शामिल हुए हैं. सभी प्रतिभागियों के रहने और भोजन की समुचित व्यवस्था की गई है.

लोगों ने भी सराहा: आयोजन के तीसरे दिन प्रदर्शनी स्थल पर सुबह से ही शहरवासियों की भीड़ उमड़ती रही. दर्शकों ने न केवल मॉडलों को देखा बल्कि उन्हें तैयार करने वाले छात्र-छात्राओं से उनकी उपयोगिता, तकनीकी प्रक्रिया और समाज पर उनके प्रभाव के बारे में विस्तार से जानकारी भी ली. युवा विज्ञानियों ने भी पूरी सजगता और आत्मविश्वास के साथ हर प्रश्न का जवाब दिया, जिससे छात्रों की तैयारी और रचनात्मक सोच का अंदाज साफ झलक रहा था.

दिव्यांग छात्र के मॉडल की तारीफ: प्रदर्शनी में दंतेवाड़ा से आए दिव्यांग छात्र कमलेश कुमार अपने अनोखे मॉडल की वजह से विशेष आकर्षण का केंद्र बने रहे. उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) की बैटरी चार्जिंग की उस तकनीक को मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया, जिसमें वाहन सड़क पर चलते-चलते ही चार्ज हो सकेगा. कमलेश का कहना है कि ईवी की सबसे बड़ी समस्या बैटरी चार्जिंग में लगने वाला समय है. यदि वाहन चलते समय ही चार्ज हो सके तो भविष्य में यह तकनीक परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव ला सकती है. दर्शकों ने कमलेश के इस नवाचार की सराहना करते हुए इसे भविष्य की उपयोगी तकनीक बताया.

रायपुर जोन की छात्रा डिंपल ठाकुर ने करेंसी नोट के संक्रमण फैलाने वाले पहलू को बेहद प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया. डिंपल ने बताया कि रुपये के नोट रोजाना कई हाथों से गुजरते हैं, लेकिन लेन-देन के दौरान हम हाथ साफ करने जैसी बुनियादी सावधानी भी नहीं बरतते. इससे संक्रामक रोगों के शरीर में प्रवेश का खतरा बढ़ जाता है.

डिंपल ने मॉडल के माध्यम से समझाया कि कैसे हाथ से मुंह, नाक और कान में रोगाणु पहुंचकर संक्रमण फैला सकते हैं. डिंपल ने लोगों से अपील की है कि संक्रमण से बचाव के लिए अधिक से अधिक डिजिटल भुगतान (UPI) का उपयोग करें और नोटों के इस्तेमाल के बाद हाथों को अवश्य साफ करें.

बिलासपुर जोन से आए मार्गदर्शक मनोज यादव ने प्रदर्शनी की तारीफ करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन छात्रों के लिए अत्यंत आवश्यक हैं. इससे उन्हें अपने विचारों और आविष्कारों को सामने लाने का अवसर मिलता है और उनकी प्रतिभा निखरकर समाज के सामने आती है.

