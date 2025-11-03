ETV Bharat / state

वासुदेव घाट पर यमुनोत्सव में दूसरे दिन विज्ञान पर हुई चर्चा, जल सहेलियों ने दिल्ली में बजाया यमुना शुद्धिकरण बैंड

यमुना कॉन्क्लेव में बेहद जरूरी और सार्थक चर्चा: वीरेंद्र सचदेवा ने दोहराया कि यमुना जी की कृपा से ही इस बाद दिल्ली में उनकी सरकार आई है. दिल्ली सरकार इस वक्त बेहद संजीदगी से यमुना जी की अविरलता और निर्मलता पर काम कर रही है. यमुना कॉन्क्लेव में बेहद जरूरी और सार्थक चर्चा हो रही है. इससे भी सरकार को मार्गदर्शन मिलेगा. दूसरी तरफ यमुना सेवक और विधायक राजकुमार भाटिया ने बताया कि यमुनोत्सव में विज्ञान और आध्यात्म का अद्भुत संगम दिख रहा है. यहां से निकली आवाज दूर तक जाएगी.

दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली में भाजपा की सरकार यमुना जी की वजह से आई है. पिछली सरकार ने जिस तरह से यमुना जी को नजरंदाज कर दिया था, उसको लेकर दिल्लीवासियों में नाराजगी थी. दिल्ली सरकार अब बेहद संजीदगी से इस दिशा में काम कर रही है. बीते आठ महीने में ही इसका दिख भी रहा है. तभी इस बार छठ पर्व पर व्रती यमुना जी में स्नान कर सके.

नई दिल्ली: दिल्ली में बदली हुई सरकार यमुना की सफाई को लेकर अगले तीन साल का लक्ष्य तय किया है. जलमंत्री प्रवेश वर्मा का कहना है कि दिल्ली सरकार बड़े स्तर पर काम कर रही है. वहीं, इसके बारे में लोगों में जागरुकता लाने के मकसद से वासुदेव घाट पर आयोजित यमुनोत्सव के दूसरे दिन सरकारी, राजनीतिक और वैज्ञानिक प्रयासों पर चर्चा हुई.

वासुदेव घाट पर यमुनोत्सव में दूसरे दिन विज्ञान पर हुई चर्चा (ETV Bharat)

दूसरे दिन यमुना कॉन्क्लेव, हुई वैज्ञानिक चर्चा: यमुना संसद और दिल्ली सरकार की तरफ से दो दिवसीय यमुनोत्सव के दूसरे दिन यमुना कॉन्क्लेव में यमुना के प्रदूषण और इसके निदान पर विस्तार से बात की. विशेषज्ञों का मानना था कि यमुना नदी अपनी सेवाएं हम दिल्ली वासियों को नहीं दे पा रही है, उसको नवंबर में यमुना तट पर बैठकर महसूस किया जा सकता है. इसी वजह से गर्मी से पसीना हो रहा है. साथ ही बताया कि यमुना के शुद्धिकरण के लिए जरूरी है कि नदी के इन्वायरनमेंटल फ्लो‌ को‌ बरकरार रखा जाए.

यमुना कॉन्क्लेव के अलग-अलग सत्रों में इतिहास, मौजूदा हालात पर हुआ. इसमें दिल्ली विश्विद्यालय में पर्यावरण विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर राधेश्याम शर्मा, प्रोफेसर शशांक, पर्यावरणविद डॉ. फैयाज खुदसर, पर्यावरणविद् देबादित्यो सिन्हा, संजय सिंह, यमुना पुत्र समेत रंजीत पाठक (चतुर्वेदी), कीर्ति शर्मा समेत दूसरे जल वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया.

जल सहेलियों ने दिल्ली में बजाया यमुना शुद्धिकरण बैंड (ETV Bharat)

जगतगुरु की भी रही मौजूदगी: यमुना कॉन्क्लेव में जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अमृतानंद देव तीर्थ जी महाराज की भी यमुना कॉन्क्लेव में मौजूदगी रही‌‌. उन्होंने कहा कि आज पश्चिम का विज्ञान जिन चीजों को स्वीकार कर रहा है, वह अपने यहां शास्त्रों में बहुत पहले लिख दिया गया है. इसके लिए उन्होंने उपवास से होने वाले फायदों और उस पर मिले नोबल पुरस्कार का जिक्र किया. यमुना के शुद्धिकरण को उन्होंने मौजूदा वक्त की जरूरत बताया.

जल सहेलियों ने निकाला जल बैंड, बच्चों ने झांकी: इससे पहले कश्मीरी गेट स्थित वासुदेव घाट पर आयोजित यमुनोत्सव 2025 के दूसरे दिन की शुरुआत सुबह बुंदेलखंड से आई 101 जल सहेलियों के जल बैंड से हुई. जल-जन जोड़ो अभियान के राष्ट्रीय संयोजक डॉ. संजय सिंह ने बताया कि जल सहेलियों का मॉडल बुंदेलखंड में कारगर साबित हुआ है. छोटी नदी, तालाब और कुओं को फिर से जीवित किया गया है. फिर रामजस इंटरनेशनल स्कूल के छात्रों की सांस्कृतिक प्रस्तुति ने सभी का मन मोह लिया.



